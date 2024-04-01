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В продажу поступили новинки 4К-мониторов UltraGear от LG

Максим Тарков Максим Тарков
01.04.2024
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В продажу поступили новинки 4К-мониторов UltraGear от LG

LG только что начала выпуск нескольких новых игровых мониторов из своей популярной серии UltraGear. Они были впервые представлены геймерам на выставке CES 2024, и среди них пять моделей, которые обладают такими выдающимися характеристиками, как OLED-дисплей и разрешение 4K.

Южнокорейский бренд представил игровой OLED-монитор 32GS95UE в качестве одной из своих флагманских моделей еще в марте 2024 года, а UltraGear OLED 27GS95QE был выпущен в феврале. Обе эти модели были анонсированы на рынках США и Канады. Теперь компания выпустила их вместе с тремя другими на своем внутреннем рынке. Напомним, что 32GS95UE — первый в мире монитор, сертифицированный CESA как устройство с «двойным режимом». По сути, он может переключаться между сверхвысокой частотой обновления 480 Гц с разрешением Full HD и режимом сверхвысокой четкости с разрешением 4K с частотой обновления 240 Гц.

Это также первая модель, в которой используется технология Pixel Sound от LG. Она проецирует звук непосредственно сквозь дисплей через вибрирующие пленочные компоненты, встроенные в монитор. Другие примечательные особенности включают в себя широкий 32-дюймовый экран, время отклика 0,03 мс, антибликовое покрытие и низкий уровень отражений. LG также начала продажу изогнутых игровых OLED-мониторов — моделей 34/39GS95QE. Они предлагают разрешение WQHD с кривизной 800R и соотношением сторон 21:9. И последним в списке обозначен массивный 45-дюймовый OLED-монитор.

Пока что эти новые игровые мониторы можно приобрести только на официальном онлайн-сайте LG в Южной Корее. Продажа этих устройств стартует на следующей неделе, начиная с 8 апреля. С нетерпением ждем, когда эти устройства появятся на нашем рынке. Пока что цены такие:

  • 32GS95UE – 1477 долларов;
  • 27GS95QE – 1105 долларов;
  • 34GS95QE – 1400 долларов;
  • 39GS95QE – 1773 доллара;
  • 45GS96QB – 1920 долларов.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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