ТОП-10 Лучшие IPS мониторы 2024 года

Задумали прикупить IPS монитор? Наверняка вам пришлось многое взвесить. Противостояние IPS и VA похоже на борьбу тьмы и света. Оно вечно, о нем слагают легенды. Но вы пришли на эту страницу, потому что уже определились со стороной, не так ли?

Не лишним будет кратко напомнить о плюсах и минусах IPS, ведь любой выбор всегда сводится к компромиссу. Вдруг какой-то важный нюанс скрылся от вас?

Что вам определенно понравится:

Хорошая цветопередача по всей площади;

Под углом качество картинки почти/совсем не ухудшается;

Время отклика практически на уровне TN-матриц, которые все ещё предпочитают хардкорный геймеры;

IPS не страдают от жесткого бандинга;

Четкие шрифты.

Что может смутить:

Glow-эффект довольно ощутим, причем в большинстве моделей. Это видно по засветам по краям экрана при выводе темного изображения и при смещении зрителя относительно монитора.

Нужно понимать, что если у монитора IPS матрица, то совершенно не обязательно, что он будет содержать в себе сочетание этих качеств. Это типичный список в среднем по больнице, многое зависит от настроек монитора и задач, которые поставил производитель — иногда жажда высокого контраста в IPS перевешивает стремление к точности цветопередачи. Кроме того, интенсивность Glow-эффекта может быть мало выражена, если повезло с конструкцией и подгонкой корпуса, системой подсветки и конкретной моделью IPS.

Именно из-за того, что все не так однозначно, как хотелось бы, мы составляем рейтинги, в том числе тот, что сейчас перед вами. Если есть желание погрузиться в теорию, рекомендуем этот материал, а для просмотра списка лучших VA матриц можно заглянуть сюда.

1 Acer 27″ Nitro XV275K P3 Лучший монитор по совокупности качеств

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 27″

Макс. частота обновления кадров: 160 Гц

Макс. разрешение: 3840×2160

Яркость: 1000 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват AdobeRGB: 99%

Плотность пикселей: 163

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: FreeSync, G-SYNC, HDR1000

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.0, USB TYPE-C, аудиовыход Плюсы Хороший HDR

Быстрый

По-разному регулируется

Отличный черный

Достойная функция локального затемнения Mini-LED Минусы Нет G-Sync

Инпут-лаг увеличивается при низких частотах

Acer Nitro XV275K P3biipruzx — это отличный монитор, который не заточен на что-то конкретное, а универсален и отлично подходит для самых разных задач. В нем есть функции для игр и повышения производительности, то есть вы можете за ним с комфортом проработать весь день, а затем придаться играм. Его выдающаяся эргономика позволяет очень легко разместить его в любимом положении, а широкие углы обзора обеспечивают стабильность качества изображения при большой 27″ диагонали. У экрана 4K достаточно места, чтобы открыть два окна рядом, а отображение текста очень четкое. Если вы хотите чего-то большего, можно рассмотреть 32-дюймовый Gigabyte M32U, но он стоит дороже и качество изображения по некоторым параметрам в нем похуже.

Acer держит планку благодаря mini-LED подсветке и функции локального затемнения, которая помогает показывать глубокий черный цвет в темных помещениях. Он достаточно яркий, чтобы хорошо смотреться в режиме HDR, который идеально подходит для просмотра контента или игр. Максимальная частота обновления 160 Гц и фантастическое время отклика обеспечивают четкую обработку движений. Вы не пожалеете о покупке.

2 Dell U2723QE Лучший IPS монитор для офиса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 27″

Макс. частота обновления кадров: 60 Гц

Макс. разрешение: 3840×2160

Яркость: 340 кд/м²

Контрастность: 2000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват AdobeRGB: 93.6%

Плотность пикселей: 163

Отклик: 5 мс

Поддержка технологий: HDR400

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, DisplayPort 1.2, USB 3.2, USB TYPE-C, аудиовыход Плюсы Технология IPS Black делает уровни черного глубже, улучшает контрастность.

Разрешение 4K с четким изображением с высокой плотностью пикселей

Широкие эргономические возможности Минусы Дороговато для 27-дюймового монитора

Нет веб-камеры

Трудно назвать Dell U2723QE дешевым при цене примерно 85 тыс. рублей, но он обладает потрясающим набором функций: много эргономических настроек и все возможные порты, которые только ждешь от монитора с USB-хабом. Он может заряжать ноутбук по USB-C и даже подключается к сети по проводу, если вы находитесь в офисе с нестабильным Wi-Fi. Более того, он оснащен 27-дюймовым экраном 4K (UHD) с высокой ppi и широкой цветовой гаммой. Это один из первых мониторов, оснащенных IPS Black, новейшей технологией от LG, которая приводит к гораздо лучшей контрастности, чем стандартные IPS. Здесь не хватает только веб-камеры, но она есть лишь у немногих избранных.

U2723QE довольно дороги, поэтому вы вряд ли укомплектуете ими целый офис. Такое решение хорошо подойдет для управленцев, которые также занимаются созданием контента. Это не полноценный графический монитор, но он отлично подходит для работы с фото и видео в том числе, и его легко присоединить/отсоединить к часто переносимому ноуту.

3 Razer Raptor 27″ Лучший игровой IPS монитор 27 дюймов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 27″

Макс. частота обновления кадров: 165 Гц

Макс. разрешение: 2560×1440

Яркость: 400 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват AdobeRGB: 88%

Плотность пикселей: 109

Отклик: 4 мс

Поддержка технологий: FreeSync Premium, G-SYNC, HDR400

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 3.2, аудиовыход Плюсы Красивая подсветка RGB

FreeSync и G-Sync

Сертификация THX Минусы Дорогое удовольствие для 27 дюймов

Хотелось бы разрешение и контрастность побольше

Когда дело доходит до игр, мы большие поклонники линейки продуктов Razer. Все, что мы видели у этой компании, от ее игровых клавиатур, мышей, настольных ПК и ноутбуков, все это продукты премиального уровня, которые соответствуют ожиданиям опытных геймеров.

27-дюймовый игровой монитор Razer — хороший вариант, если у вас ограничено пространство для игровых устройств, но вы не хотите идти на компромисс в отношении качества или функциональности. Это монитор с разрешением 1440р, частотой обновления 165 Гц и контрастностью 1000:1. Он не совсем передовой, но свою работу выполняет.

Нам нравится, что он предлагает 95% цветовую гамму DCI-P3 и поддержку HDR400, что приводит к ярким и точным цветам. И, как и следовало ожидать от игрового продукта Razer, прочная алюминиевая подставка монитора оснащена встроенной программируемой RGB-подсветкой, а также местом под кабели. Для тех, кто ищет более компактный и плоский IPS монитор, Razer Raptor — подходящий вариант для игр.

4 LG UltraGear 27GR93U Лучший универсальный 4К IPS монитор

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Макс. частота обновления кадров: 144 Гц

Макс. разрешение: 3840×2160

Яркость: 500 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват DCI P3: 95%

Плотность пикселей: 163

Отклик: 3,4 мс

Поддержка технологий: FreeSync Premium, G-SYNC, HDR400, HDR10

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.0, аудиовыход Плюсы Великолепная IPS-панель 4K

Отличная калибровка

Очень, очень быстрый Минусы Ограниченная поддержка HDR

LG UltraGear 27GR93U — лучший 4К монитор для игр, все из-за великолепного качества изображения и универсальной производительности. Он не самый яркий, зато по другим статьям он лучше, чем большинство других.

Высокая плотность пикселей выдает очень четкое изображение, которое отлично подходит для игр, но при этом хорошо отображает текст. Но вам понадобится достойная видеокарта, чтобы использовать этот игровой монитор UltraGear на полную мощность.

Мы рекомендуем вам включить HDR, несмотря на то, что его пиковая яркость составляет всего 400 нит. Он отлично отображает как HDR, так и SDR-контент при включенным HDR, что оказалось приятным сюрпризом.

LG UltraGear 27GR93U — действительно хороший выбор для тех, кто любит одиночные игры и кому нужен игровой монитор, который способен показать лучшее, на что способен 4K-гейминг. Кроме того, этот IPS монитор отлично подходит для редактирования контента и работы с ним в течение дня, он действительно универсален.

LG UltraGear стоит прилично, но это лучший универсальный игровой монитор с 4К из протестированных.

5 Dell UltraSharp U4323QE Лучший большой экран для работы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 42,51″

Макс. частота обновления кадров: 144 Гц

Макс. разрешение: 3840×2160

Яркость: 350 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват sRGB: 95%

Плотность пикселей: 103

Отклик: 5 мс

Поддержка технологий: HDR400

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2, USB TYPE-C, Ethernet, аудиовыход Плюсы 43-дюймовый IPS-экран с разрешением UHD (4K)

Множество портов, включая Ethernet, DisplayPort, HDMI и USB-C

Поддерживает мозаичные окна из четырех источников

Превосходный цветовой охват sRGB Минусы Скромные возможности регулировки у подставки

Доступ к большинству портов затруднен

Если в вашем домашнем офисе есть место для монитора размером с телевизор, вам стоит обратить внимание на IPS монитор Dell UltraSharp 43 4K USB-C (U4323QE). Это непревзойденный монитор для работы с разрешением 4K и огромным 43-дюймовым дисплеем, который можно разделить на квадранты (каждый со своим собственным входом). Такой гигантский монитор можно использовать не только с компьютером, поэтому Dell предлагает множество вариантов ввода/вывода: всего пять портов USB-C в дополнение к разъемам HDMI и DisplayPort. Все это обойдется вам в кругленькую сумму около 170 тыс. рублей, но профессионалы могут счесть эту сумму адекватной.

Конечно, дисплей такого размера для рабочих процессов — это роскошь. Но если вы — целевая аудитория, вам захочется выбрать устройство, которое предлагает больше, чем просто большой экран, и благодаря уникальным возможностям UltraSharp 43 он отвечает очень длинному списку требований.

6 Gigabyte M28U Лучший 4К IPS монитор из бюджетных

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 28″

Макс. частота обновления кадров: 144 Гц

Макс. разрешение: 3840×2160

Яркость: 470 кд/м²

Контрастность: 1200:1

Количество цветов: 16,8 млн

Цветовой охват DCI P3: 94%

Плотность пикселей: 154

Отклик: 2 мс

Поддержка технологий: FreeSync Premium Pro, HDR400

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.3, USB 3.0, USB TYPE-C, аудиовыход Плюсы Доступные 4К

Частота обновления 144 Гц

Потрясающая IPS-панель Минусы Подставка дешевит

Лучший бюджетный игровой монитор 4K — Gigabyte M28U. И да, бюджет и 4K — это не сильно сочетающиеся слова, но Gigabyte предлагает более дешевую панель 4K, чем большинство других производителей, и при этом великолепное качество IPS.

Благодаря 28-дюймам M28U обеспечивает большую плотность пикселей на дюйм. В результате получаем сверхчеткое изображение во время игр, которое хорошо смотрится с насыщенными цветами IPS. Режим HDR использовать не рекомендуем — как и многие IPS мониторы, с HDR он дружит так себе.

Что впечатляет в Gigabyte M28U, так это отдача на рубль. Помимо быстрого монитора вы получаете USB-хаб с несколькими разъемами типа A. Полезно, если вы хотите держать кабели в порядке.

Единственный недостаток M28U — подставка, но мы готовы закрыть на это глаза. Она достаточно прочная и имеет небольшую регулировку по высоте и наклону, но пластик дешевит. Хотя понятно, что пришлось чем-то пожертвовать ради сохранения цены, и хорошо, что под нож пошло качество подставки, а не самой матрицы. Gigabyte M28U вам хорошо подойдет, если есть соответствующая видеокарта.

7 Dell G2724D Лучший монитор средней ценовой категории

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 27″

Макс. частота обновления кадров: 165 Гц

Макс. разрешение: 2560×1440

Яркость: 450 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: 16,8 млн

Цветовой охват sRGB: 99%

Плотность пикселей: 109

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: FreeSync Premium, G-SYNC, HDR400

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 Плюсы Широкие углы обзора

Предлагает все виды эргономических регулировок

Хорошая четкость текста и изображения

165 Гц

Отличное время отклика при любой частоте

Поддерживает FreeSync, G-SYNC и HDMI Forum VRR Минусы Нет USB-хаба

Низкая контрастность делает черный цвет серым в темных комнатах

Локальное затемнение реализовано кошмарно и все время включено в HDR-режиме

Если вам не нужен монитор высокого класса на повседневку, можно рассмотреть что-то среднее, типа Dell G2724D. Здесь несколько очевидных уступок, на которые придется пойти, например 1440p, поэтому изображения не такие резкие и детальные. Тем не менее, общая производительность отличная, и этот IPS монитор будет хорошим выбором для большинства вариантов использования.

Он обладает фантастической эргономикой, поэтому вы сможете легко поставить его в нужное положение, а его широкие углы обзора позволяют легко делиться своим экраном с другими. Его впечатляющая яркость и хорошая работа с отражениями гарантируют, что изображение будет хорошо видно даже в ярко освещенной комнате. Dell G2724D также отлично подходит для игр, поскольку у него малое время отклика, а быстродвижущиеся объекты выглядят четко. Однако для полного счастья не хватает некоторых дополнительных функций, таких как USB-слоты, а HDR — сплошное разочарование.

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7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 32″

Макс. частота обновления кадров: 60 Гц

Макс. разрешение: 6016х3384

Яркость: 1600 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват DCI-P3: н/д

Плотность пикселей: 216

Отклик: 5 мс

Поддержка технологий: HDR

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: Thunderbolt, USB TYPE-C Плюсы Исключительная точность цветопередачи

DisplayHDR 1600 выглядит потрясающе

Высокий коэффициент контрастности

Прочная и красивая конструкция Минусы Цена

Нет альтернативных USB-C входов

Apple Pro Display XDR обеспечивает исключительную точность цветопередачи и качество сборки по конкурентоспособной цене по сравнению с профессиональными мониторами эталонного класса, хотя и выходит за рамки бюджета обычных пользователей. (Еще и подставку надо отдельно покупать). У него нет кнопок, а количество портов ограничено USB-C и Thunderbolt. Даже не пытайтесь подключить к нему компьютер, отличный от Mac.

Так зачем его покупать? Он охватывает почти все цветовое пространство DCI-P3, предназначенное для цифрового видео. При тестировании HDR мы зафиксировали пиковую яркость 1561 нит, тогда как пиковая яркость SDR составила «всего» 499 нит. Точность цветопередачи была потрясающей; его результат Delta E в каждом из трех тестируемых нами цветовых режимов — sRGB, Adobe RGB и DCI-P3 — был меньше 1,0. В этом экране со светодиодной подсветкой используется технология, называемая полным локальным затемнением (FALD), которая позволяет монитору затемнять отдельные области экрана по мере необходимости, а не делать это глобально.

Благодаря своей заоблачной цене, разрешению 6K и выдающейся точности цветопередачи у Pro Display XDR очень специфический целевой рынок — профессиональные создатели контента на базе Mac.

Apple Studio Display Если вы работаете с контентом на Mac и еще не накопили на XDR, обратите внимание на Apple Studio Display, который все еще дорогой, но это гроши по сравнению с XDR. РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ

9 Acer Nitro XF243Y Лучший бюджетник для игр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 23,8″

Макс. частота обновления кадров: 165 Гц

Макс. разрешение: 1920×1080

Яркость: 250 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: 16,8 млн

Цветовой охват sRGB: 99%

Плотность пикселей: 92

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: FreeSync Premium, HDR400, HDR10

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, аудиовыход Плюсы Дешево

Низкая задержка ввода и время отклика

Отличная игровая производительность Минусы Подставка

Acer Nitro XF243Y — не идеальный монитор для игр, но этого трудно ожидать примерно за 18 тысяч. За эту цену вы получаете дисплей 24″ с разрешением FHD и, что особенно важно, частотой обновления 144 Гц и поддержкой FreeSync.

Что касается технических характеристик, то Nitro XF243Y выходит вперед благодаря низкой задержке ввода и превосходному времени отклика, гарантируя, что в игре вы успеете попасть четко в цель. IPS-матрица сразу после подключения монитора имеет высокую точность цветопередачи, хотя яркость и контрастность западает.

Nitro XF243Y не поддерживает HDMI 2.1 для новейших консолей, а подставка вряд ли позволит идеально отрегулировать положение экрана. Тем не менее, цена на Nitro XF243Y перевешивает, особенно на фоне отличной игровой производительности.

10 Philips 243B9H Классная дешевая IPS матрица для работы из дома

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 23,8″

Макс. частота обновления кадров: 75 Гц

Макс. разрешение: 1920×1080

Яркость: 250 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: 16,8 млн

Цветовой охват sRGB: 104%

Плотность пикселей: 92

Отклик: 4 мс

Поддержка технологий: нет

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, USB 3.2, USB TYPE-C, аудиовыход Плюсы Отличная матрица

Множество портов, включая USB-C

Гибкость в настройке подставки Минусы Печальные колонки

Philips 243B9H — это потрясающе производительный IPS монитор для своей цены, с небольшой матрицей 1080p, гибкой подставкой, портом USB-C и встроенной вебкой.

Монитор просто отличный, он обеспечивает 104% цветовой гаммы sRGB с низкой цветовой дисперсией и впечатляющим коэффициентом контрастности 1230:1 при тестировании в стандартном режиме. Пиковая яркость также приличная, а цветовая температура достигает 6600K, что означает практически полное отсутствие завалов в красный/синий. Углы обзора вполне на уровне, время отклика тоже приличное — 4 мс G2G.

Подставка поворачивается под разными углами и наклоняется, а также двигается по высоте на 15 см, поэтому с осанкой проблем не будет. Выдвижная веб-камера Windows Hello с разрешением 2 МП — прекрасный бонус в эпоху удаленной работы. Она, конечно, звезд с неба не хватает, как и динамики, но за при такой цене очень сложно выделять какие-то недостатки.

Как выбрать лучший монитор?

Мы попытались подобрать модели в нашем рейтинге под разные цели, ориентируясь при этом на ряд параметров:

Размер дисплея: хотя физический размер дисплея важен, следует также учитывать плотность пикселей, которая измеряется в пикселях на дюйм (ppi). Более высокий ppi позволяет монитору отображать более четкую графику, поскольку пиксели расположены ближе друг к другу.

Разрешение: разрешение монитора влияет на уровень детализации, которую он может отображать. Он измеряется в горизонтальных и вертикальных пикселях. Монитор с разрешением 4K использует разрешение 3840 x 2160 пикселей. В целом, более высокое разрешение будет лучше, но оно и дороже. 2К — хороший баланс.

Частота обновления: это скорость, с которой монитор обновляет кадры. Измеряется в Гц. Если игровой монитор имеет частоту обновления 144 Гц, то он обновляет экран 144 раза в секунду. Для динамичных игр или быстро движущегося контента (спортивных трансляций или боевиков) чем выше частота обновления, тем лучше — анимация получается более плавной.

Коэффициент контрастности. Коэффициент контрастности представляет собой разницу между наименее яркой и самой яркой частью изображения на экране. Соотношение 1000:1 означает, что белый пиксель будет в 1000 раз ярче черного пикселя. Чем выше этот показатель, тем лучше.

Поддержка адаптивной синхронизации: она регулирует частоту обновления монитора в соответствии с частотой, отображаемой видеокартой. Вы увидите более плавную анимацию без мерцания, разрывов и заиканий. Наличие AMD FreeSync и Nvidia G-Sync является преимуществом, но если вы не играете, вам это ни к чему.

Поддержка HDR: расширенный динамический диапазон (HDR) расширяет цветовую гамму. Если IPS монитор поддерживает HDR, вы увидите более яркий и точный контент. Также обратите внимание на глубину цвета и цветовой охват.

Время отклика: сколько времени требуется монитору, чтобы поменять цвет пикселя. Измеряется в миллисекундах. Для повседневного использования компьютера вполне достаточно времени отклика менее 10 мс. Для игр оно должно стремиться к 1 мс.