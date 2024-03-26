ТОП-10 Лучшие мониторы 27 дюймов 2024 года

Мониторы 27 дюймов все еще на пике своей популярности несмотря на то, что большие диагонали получают все больше распространения. И это логично — все-таки у размера письменного стола есть свой предел.

Имея огромный выбор моделей в разных ценовых категориях, вы можете подобрать себе идеальный вариант по всем параметрам. Одним из преимуществ монитора 27″ является тот факт, что он не занимает много места на столе и при этом предлагает достаточно пространства на экране, чтобы разместить рядом два окна.

Большинство 27-дюймовых мониторов в среднем удовлетворят любого пользователя. Тем не менее, если вам нужны игровые функции, следует обратить внимание на модели с поддержкой VRR, разрешением от 2560х1440, частотой обновления от 120 Гц и с HDMI 2.1. Это основные, но не единственный требования. Если вы не игрок, это не значит, что можно брать любое устройство. Офисные модели могут включать в себя очень полезный функционал, например, дополнительные USB-слоты, регулировку подставки для комфортной продолжительной работы и высокую плотность пикселей для четкости текста.

Идеального решения для всех не существует, и вам следует подумать, какой тип монитора подходит под вашу деятельность. Бюджет также имеет значение, но не первостепенное, поскольку даже среди скромных моделей можно найти оптимальное соотношение параметров, не переплачивая в десять раз за премиальный монитор.

Ниже приведены наши рекомендации при выборе монитора 27 дюймов для разных задач. Рекомендуем также посмотреть на списки лучших IPS мониторов, лучших VA мониторов и лучших мониторов для PS5.

1 Acer 27″ Nitro XV275K P3 Лучший универсальный монитор 27 дюймов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип матрицы: IPS

Макс. частота обновления кадров: 160 Гц

Макс. разрешение: 3840×2160

Яркость: 1000 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват AdobeRGB: 99%

Плотность пикселей: 163

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: FreeSync, G-SYNC, HDR1000

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.0, USB TYPE-C, аудиовыход Плюсы Хороший HDR

Быстрый

По-разному регулируется

Отличный черный

Достойная функция локального затемнения Mini-LED Минусы Нет G-Sync

Инпут-лаг увеличивается при низких частотах

Acer Nitro XV275K P3biipruzx — идеальный выбор для разных задач. Он поставляется как с функциями для игр, так и для повышения производительности.

Разрешение 4K обеспечивает высокую плотность пикселей на дюйм, что положительно влияет на четкость и детализацию картинки в разных сценариях использования. Благодаря отличной пиковой яркости и успешной борьбе с бликами, монитор идеально подходит для использования в хорошо освещенных помещениях. Широкие углы обзора удобны для просмотра контента вместе с кем-то. В отличие от многих 27-дюймовых мониторов, этот экран обладает превосходной поддержкой HDR, что делает его предпочтительным выбором для просмотра фильмов и телепередач.

HDMI 2.1 позволяет пользоваться всеми преимуществами игровых консолей и современных видеокарт. Кроме того, благодаря быстрому времени отклика, происходящее на экране выглядит максимально четко.

2 Dell U2723QE Лучший IPS монитор 27 дюймов для офиса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип матрицы: IPS

Макс. частота обновления кадров: 60 Гц

Макс. разрешение: 3840×2160

Яркость: 340 кд/м²

Контрастность: 2000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват AdobeRGB: 93.6%

Плотность пикселей: 163

Отклик: 5 мс

Поддержка технологий: HDR400

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, DisplayPort 1.2, USB 3.2, USB TYPE-C, аудиовыход Плюсы Четкость текста при большом экране

Гибкие возможности подключения

Хорошая яркость SDR

Эргономика Минусы Обработка отражений

Заметное размытие изображения позади быстродвижущихся объектов

Если вы не играете на ПК, но вам все же нужны функции премиального класса, обратите внимание на прекрасный Dell U2723QE. У Dell меньше игровых функций, чем у Acer Nitro XV275K P3biipruzx, например, здесь нет разъема HDMI 2.1 и поддержки VRR. Тем не менее, если вы не геймер, это не имеет большого значения, и в то же время этот монитор имеет такое же высокое разрешение, как и Acer, для четкости текста.

Главное преимущество Dell перед Acer как офисного решения заключается в том, что он оснащен дополнительными рабочими функциями, например, массивным USB-хабом с пятью портами USB-A и тремя USB-C, что позволяет легко подключать несколько устройств. Каждый порт USB-C служит разным целям: один из них поддерживает DisplayPort Alt Mode и подачу питания мощностью 90 Вт. Вы даже можете подключать жадные до энергии ноутбуки и заряжать их, пока работаете. Помимо портов USB, монитор имеет специальный режим sRGB, который обеспечивает превосходную точность цветопередачи даже без калибровки, что идеально для фоторедактора, которому это важно.

3 ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM Лучший игровой монитор 27″

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип матрицы: OLED

Макс. частота обновления кадров: 240 Гц

Макс. разрешение: 2560х1440

Яркость: 500 кд/м²

Контрастность: 1500000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват DCI P3: 99%

Плотность пикселей: 110

Отклик: 0,03 мс

Поддержка технологий: FreeSync, G-SYNC, HDR10, DisplayHDR 600

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 3.2, аудиовыход Плюсы Частота обновления 240 Гц с поддержкой VRR

Почти мгновенное время отклика

Бесконечная контрастность

Идеальная однородность черного цвета Минусы OLED склонны к выгоранию

Нет HDMI 2.1

Лучший 27-дюймовый игровой монитор, который мы тестировали, — это ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM. Это OLED-монитор с разрешением QHD, обеспечивающий фантастическую игровую производительность и шикарное качество изображения. Он поддерживает частоту обновления 240 Гц с VRR для уменьшения тиринга и обеспечивает почти мгновенное время отклика. Его OLED-экран показывает шикарную картинку, особенно если вы играете в темном помещении. Это связано с тем, что он имеет почти бесконечный коэффициент контрастности для глубокого черного цвета.

Однако у этой технологии есть некоторые недостатки. OLED подвержены риску необратимого выгорания при постоянном воздействии одних и тех же статических элементов. Если вы играете в разные игры или смотрите разнообразный контент, в проблему это не выльется. Еще одним недостатком этого монитора является наличие ошибок в работе HDR и задержке ввода в исходной прошивке, поэтому вам необходимо обновить ее до последней версии для достижения наилучшего результата.

LG 27GR95QE Если не хотите возиться с прошивкой, вы можете рассмотреть LG 27GR95QE-B. У него та же матрица, и он не требует доработок из коробки, но зато не такой яркий. РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ

4 Dell S2722QC Крепкий офисный среднячок

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип матрицы: IPS

Макс. частота обновления кадров: 60 Гц

Макс. разрешение: 3840×2160

Яркость: 350 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват sRGB: 99%

Плотность пикселей: 163

Отклик: 4 мс

Поддержка технологий: FreeSync

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB 3.2 TYPE-A, USB TYPE-C, аудиовыход Плюсы Четкий текст и картинка благодаря разрешению 4K

Широкие углы обзора

Выдающаяся эргономика

Вход USB-C с альтернативным режимом DisplayPort Минусы Удовлетворительная точность цветопередачи из-за ограниченного охвата Adobe RGB

Если Dell U2723QE показался вам слишком дорогим, присмотритесь к монитору 27 дюймов Dell S2722QC. Это небольшой шаг назад от U2723QE, поэтому он стоит дешевле и широко распространен. Его функционал уже, так как он имеет меньший USB-хаб только с двумя портами USB-A и одним USB-C, поэтому вы не сможете подключить столько устройств, сколько к U2723QE. Но он также поддерживает DisplayPort Alt Mode. Мощности 65 Вт недостаточно для зарядки энергоемких ноутбуков, поэтому здесь придется искать другое решение. Если вам не нужны порты USB, обратите внимание на еще более дешевый Dell S2721QS с аналогичными характеристиками.

S2722QC хорошо работает в хорошо освещенных помещениях, поскольку он легко набирает достаточно яркости для успешной борьбы с бликами, а его работа с отражениями еще и получше, чем у U2723QE. Он также имеет широкие углы обзора, которые обеспечивают единообразие изображения при просмотре сбоку, что отлично подходит для демонстрации экрана другим людям, находящимся рядом с вами. К сожалению, у него нет специального режима sRGB, как у U2723QE, но точность цветопередачи по-прежнему приличная.

5 Dell Alienware AW2725DF Лучший премиальный игровой монитор 27 дюймов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип матрицы: QD-OLED

Макс. частота обновления кадров: 360 Гц

Макс. разрешение: 2560×1440

Яркость: 250 кд/м²

Контрастность: 1500000000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват DCI P3: 99.3%

Плотность пикселей: 110

Отклик: 0,03 мс

Поддержка технологий: FreeSync, G-SYNC, DisplayHDR 400 True Black

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2, USB TYPE-C, аудиовыход Плюсы Частота обновления 360 Гц и поддержка VRR

Отображает глубокий черный цвет

Идеальная однородность черного цвета

Почти мгновенное время отклика Минусы Нет аудиовыхода

Dell AW2725DF — это 27-дюймовый игровой монитор премиум-класса с разрешением QHD и дисплеем QD-OLED. Это один из нескольких новых QD-OLED-дисплеев в таком размере, которые должны появиться на рынке в 2024 году. На его борту множество игровых функций, таких как высочайшая частота обновления 360 Гц и поддержка VRR для AMD FreeSync Premium Pro и HDMI Forum VRR. Он также включает в себя несколько визуальных игровых улучшений по части AlienVision, в том числе режим «Цветность» для лучшего выделения игровых объектов на фоне, а также более традиционные функции для помощи геймерам, типа Crosshair. А еще Dell радует трехлетней гарантией на монитор.

Почти мгновенное время отклика обеспечивает чрезвычайно четкое изображение без гостинга, а низкая задержка ввода гарантирует отзывчивость игрового процесса. Его почти идеальный коэффициент контрастности приводит к тому, что глубокий черный цвет хорошо виден рядом с яркими цветами в темноте. Цвета также чрезвычайно насыщенны, поэтому игровая среда выглядит яркой и реалистичной.

6 ASUS ProArt Display PA278CV Качественный монитор 27 дюймов для работы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип матрицы: IPS

Макс. частота обновления кадров: 75 Гц

Макс. разрешение: 2560х1440

Яркость: 350 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват sRGB: 100%

Цветовой охват AdobeRGB: 79%

Плотность пикселей: 109

Отклик: 5 мс

Поддержка технологий: FreeSync

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, USB 3.0, USB TYPE-C Плюсы Достаточно яркий, чтобы преодолеть блики

Широкие углы обзора

Превосходная эргономика

Большой размер экрана и высокое разрешение Минусы Посредственная контрастность

Не хватает поддержки HDR

Если вы ищете добротный 27-дюймовый монитор до 50 тыс. руб., обратите свой взор на ASUS ProArt Display PA278CV. Хотя вышеупомянутый Dell S2722QC часто можно найти в продаже по низкой цене, ASUS всегда дешевле и является хорошим вариантом для офиса. У него нет высокого разрешения 4K, как у Dell, а это значит, что текст не такой четкий, но со своим разрешением он все равно хорош. Монитор обеспечивает хорошее качество изображения с высокой пиковой яркостью и качественной обработкой отражений, поэтому у вас не возникнет особых проблем при использовании его в ярко освещенной комнате. Он также имеет очень точный режим sRGB, идеально подходящий для создания контента, поскольку изображения выглядят как живые без калибровки. Наконец, широкие углы обзора и выдающаяся эргономика позволяют легко поделиться своим экраном с кем-то еще.

У него есть USB-хаб, как у Dell, но больше портов USB-A, поэтому вы можете подключать больше устройств непосредственно к монитору. На борту также порт USB-C с мощностью 65 Вт.

Dell G2724D Если вам не нужны USB на мониторе, отличной альтернативой станет Dell G2724D. Он в целом лучше, и является отличным выбором для компьютеров, имеющих собственные порты USB. РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ

7 LG UltraGear 27GR93U Лучший монитор 27″ для игр среднего ценового сегмента

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип матрицы: IPS

Макс. частота обновления кадров: 144 Гц

Макс. разрешение: 3840×2160

Яркость: 500 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват DCI P3: 95%

Плотность пикселей: 163

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: FreeSync, G-SYNC, HDR10, DisplayHDR 400

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.0, аудиовыход Плюсы Частота обновления 144 Гц и поддержка VRR

HDMI 2.1

Быстрое время отклика

Низкая задержка ввода Минусы В темноте черный будет серым

LG 27GR93U-B — замечательный игровой монитор среднего класса. Это один из двух мониторов LG с разрешением 4K и частотой 144 Гц в линейке LG 2023 года, с экраном меньше, чем у LG 32GR93U-B. Эта модель уступает более старой LG 27GP950-B, у которой более высокая частота обновления. Но она имеет все функции, которые ждешь от игрового монитора, такие как FreeSync и G-SYNC. Он также делится преимуществами HDMI 2.1, что позволяет в полной мере наслаждаться игровыми консолями, такими как PS5 и Xbox Series X|S, и современными видеокартами. Каких-то других выдающихся фич тут нет, но его аудиопорт поддерживает DTS:X, поэтому вы можете слушать высококачественный звук через совместимые наушники.

LG 27GR93U-B отлично подходит для геймеров. Частоты обновления 144 Гц достаточно для игр в разрешении 4K. Он также имеет короткое время отклика при любой частоте, что приводит к минимальному размытию при движении, а также низкую задержку ввода. Однако, к сожалению, у него низкий коэффициент контрастности, из-за чего черный цвет выглядит серым, поэтому он не очень подходит для игр в неосвещенных комнатах.

8 Razer Raptor Поклонникам Razer

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип матрицы: IPS

Макс. частота обновления кадров: 165 Гц

Макс. разрешение: 2560×1440

Яркость: 400 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват AdobeRGB: 88%

Плотность пикселей: 109

Отклик: 4 мс

Поддержка технологий: FreeSync Premium, G-SYNC, HDR400

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 3.2, аудиовыход Плюсы Завораживающе выглядит

Сертифицирован THX

Поддержка VRR Минусы Дороговато для таких характеристик

Не хватает контрастности

Разнообразие игрового оборудования от компании Razer завораживает. Их игровые клавиатуры, мыши, настольные ПК и ноутбуки – настоящий фетиш для геймеров. Если вы хотите приобрести эффектный игровой монитор, но не желаете уступать в качестве, рассмотрите 27-дюймовый монитор от компании Razer. С разрешением 2560×1440, частотой до 165 Гц и контрастностью 1000:1, он поражает своей функциональностью.

Да, он не самый передовой, но все равно заслуживающий внимания. Благодаря поддержке 95% цветовой гаммы DCI-P3 и HDR400, цвета на этом мониторе яркие и точные. Как и полагается продукту Razer для геймеров, алюминиевая подставка монитора не только надежная, но и снабжена встроенной программируемой RGB-подсветкой и удобным местом для кабелей. Если вы предпочитаете более компактные IPS мониторы, Razer Raptor – отличный выбор для ваших игровых сессий.

9 MSI Modern MD271UL Дешевый монитор 27 дюймов для креативщиков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип матрицы: IPS

Макс. частота обновления кадров: 60 Гц

Макс. разрешение: 3840×2160

Яркость: 400 кд/м²

Контрастность: 1000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват AdobeRGB: 95%

Плотность пикселей: 163

Отклик: 4 мс

Поддержка технологий: HDR400

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, аудиовыход Плюсы Отличное соотношение цены и качества

Высокая точность цветопередачи за эти деньги

Хорошее качество сборки Минусы Запутанное меню

Зачастую создатели контента, которым необходимо серьезно заботиться о точности цветопередачи и работе с широкой цветовой гаммой, вынуждены тратить баснословные деньги на профессиональный монитор или покупать сверхширокий. MSI, однако, представила монитор с огромным спектром возможностей, который также обеспечивает достойную точность цветопередачи. При помощи пользовательской настройки цвета вы сможете здесь получить 100% sRGB, 89% AdobeRGB и 97% DCI-P3 с уровнем точности настолько высоким, что человеческий глаз не должен замечать никаких нюансов.

И даже если вы не по творческой стезе, это фантастический монитор, особенно для цены в районе 30000 рублей. У него тонкие рамки и прочная минималистичная подставка, которая дополняет общий привлекательный дизайн. Если вы не готовы пускаться во все тяжкие в плане бюджета, попробуйте этот монитор.

10 Gigabyte G27QC Сбалансированный VA монитор 27 дюймов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип матрицы: VA

Макс. частота обновления кадров: 240 Гц

Макс. разрешение: 2560х1440

Яркость: 250 кд/м²

Контрастность: 4000:1

Количество цветов: 16,8 млн

Цветовой охват sRGB: 132%

Плотность пикселей: 108

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: HDR10, FreeSync Premium, G-Sync

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

Радиус изгиба: 1500R Плюсы Эргономичный

Хорошее качество сборки

Шикарный черный

Широкий цветовой охват Минусы Динамики легче проигнорировать

Бывают засветы

Среди доступных игровых мониторов с разрешением 2560х1440 выделяется Gigabyte G27QC. Этот монитор с матрицей VA имеет частоту 165 Гц, и отлично сочетает в себе высокие показатели разрешения, высокой частоты кадров и технологию VA с высоким контрастом. Он привлекает к себе внимание благодаря изогнутому дисплею 1500R.

Кроме этого, он обладает рядом дополнительных возможностей. Монитор оснащен подставкой, позволяющей регулировать высоту на 110 мм и наклонять его на 20 градусов, что отличается от стандарта в данном классе. Он имеет двухпортовый USB-хаб рядом с HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также пару встроенных динамиков. Gigabyte G27QC поддерживает HDR10, но не имеет официального рейтинга DisplayHDR. Однако яркость в SDR и HDR достигает 320 кд/м², а коэффициент контрастности составляет 3100:1, обеспечивая впечатляюще насыщенное изображение. Результаты тестов показали, что монитор способен воспроизводить 117% цветовой гаммы sRGB и 83% DCI-P3, сохраняя значение Delta E ниже 3. Для геймеров с ограниченным бюджетом и высокими требованиями Gigabyte G27QC станет верным выбором.