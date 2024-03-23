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ТОП-10 Лучшие VA мониторы 2024 года

Максим Тарков Максим Тарков
23.03.2024
728 Просмотров 0
Лучшие VA мониторы

Если вы решили подобрать себе лучший VA монитор, то вы определенно знаете толк в жизни. Технология матрицы определяет плюсы и минусы выбираемого устройства, но не будем углубляться в технические дебри — главное понимать, что вы получите, выбрав VA, и чем придется пожертвовать.

Преимущества VA сводятся к следующему:

  • Высокая контрастность, что приводит к главному поводу для гордости VA-матриц — глубокому черному цвету;
  • Отсутствует ярко выраженный Glow-эффект, что делает более комфортным игры и работу при выключенном свете;
  • Много моделей на выбор и более низкая цена при прочих равных.

Но придется смириться с этим:

  • Скорость отклика ниже, чем у IPS, в связи с чем больше выражены Black-Smearing и Ghosting. Исключением будут модели Samsung из линеек Odyssey;
  • Сохранить свою высокую контрастность под углом у VA-матриц получается плохо. Может показаться, что при работе за ПК этот минус отходит на второй план, поскольку более актуален при выборе телевизора для просмотра с разных позиций в комнате. Но с ростом диагоналей вопрос встает остро. Этот недостаток пытаются нивелировать изогнутостью экрана, которая чаще встречается у VA мониторов;
  • Бандинг — в темных полутонах у VA не получается изобразить плавный переход;
  • Black Crush — потеря деталей в тенях, когда черный цвет «пожирает» все, что оказывается внутри него.

Подробную информацию в понятном простому смертному изложении про разницу в матрицах можно почитать здесь. Краткий вывод — IPS матрицы являются более современной технологией и более универсальным решением, но рынок VA мониторов все еще огромен, а значит у их преимуществ есть свои поклонники. Как раз для них мы составили этот рейтинг.

1

Dell 32″ S3222DGM

Лучший VA монитор для игр в целом
Dell S3222DGM
7

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Диагональ: 32″
Макс. частота обновления кадров: 165 Гц
Макс. разрешение: 2560х1440
Яркость: 350 кд/м²
Контрастность: 3000:1
Количество цветов: 16,8 млн
Цветовой охват sRGB: 99%
Плотность пикселей: 93
Отклик: 2 мс
Поддержка технологий: FreeSync Premium Pro
Углы обзора: 178° и 178°
Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2
Радиус изгиба: 1800R

Плюсы
  • Отличное вложение средств
  • Высокое качество по череде параметров
  • Достаточно быстрый и отзывчивый
Минусы
  • Маловата плотность пикселей для постоянной работы с текстом
  • Нет поддержки HDR

Dell S3222DGM — однозначно лучший VA монитор для геймеров. Это продолжение популярного S3220DGF имеет 32-дюймовую панель VA, разрешение QHD и частоту обновления 165 Гц с поддержкой Adaptive-Sync. Другими аргументами в его пользу будет 85% покрытия DCI-P3 и кривая дисплея с радиусом 1800 мм. 

Dell сделала S3222DGM чемпионом по контрастности. Панели VA известны этой характеристикой, но этот монитор имеет впечатляющие цифры 3000:1, что легко превосходит IPS. Нашему образцу удалось улучшить этот показатель на треть, показав 4000:1 в тестах.

Этот 32-дюймовый монитор предлагает много места на экране без необходимости прокрутки и разрешение 1440p, что на данный момент является оптимальным соотношением качества изображения и игровой производительности. И хотя S3222DGM ориентирован в первую очередь на игры, он также отлично подойдет для любых целей, несмотря на отсутствие HDR. Хотя для работы с текстом может немного не хватать резкости.

2

Samsung 49″ Odyssey G9

Лучший сверхширокий игровой монитор
Samsung 49" Odyssey G9
7

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Диагональ: 49″
Макс. частота обновления кадров: 240 Гц
Макс. разрешение: 5120х1440
Яркость: 420 кд/м²
Контрастность: 2500:1
Количество цветов: более 1 млрд
Цветовой охват NTSC: 88%
Цветовой охват sRGB: 125%
Плотность пикселей: 109
Отклик: 1 мс
Поддержка технологий: FreeSync Premium Pro, G-Sync, DisplayHDR 1000, HDR10+
Углы обзора: 178° и 178°
Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4
Радиус изгиба: 1000R

Плюсы
  • Точная цветопередача прямо из коробки
  • Плотная кривая обеспечивает максимальное погружение
Минусы
  • Нет уменьшения размытости при движении
  • Нет динамиков

Samsung Odyssey G9 — настоящий монстр среди мониторов, его диагональ составляет ошеломляющие 49 дюймов. Чтобы сделать просмотр контента более захватывающим, его наделили кривой 1000R, которая является одной из самых узких на игровых мониторах в настоящее время. Вы можете представить Odyssey как два 27-дюймовых дисплея с разрешением 1440p, слитых в один на вашем столе. Кстати говоря о столе, вам понадобится много свободной площади, чтобы разместить Odyssey G9.

Наше тестирование показало, что Odyssey G9 обеспечивает превосходную контрастность (2152,9:1 после калибровки) 58881,7:1 при тестировании HDR. 

Однако не все так гладко с Odyssey G9. Он не предлагает уменьшения размытости, счетчика частоты кадров и динамиков. Однако можно со спокойной душой игнорировать это, учитывая превосходное качество изображения и скорость, предлагаемые этим сверхшироким монитором. 

3

Dell 27″ S2721HGF

Дешевый VA монитор 27″ с изгибом
DELL S2721HGF
7

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Диагональ: 27″
Макс. частота обновления кадров: 144 Гц
Макс. разрешение: 1920х1080
Яркость: 350 кд/м²
Контрастность: 3000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Цветовой охват sRGB: 99%
Плотность пикселей: 82
Отклик: 1 мс
Поддержка технологий: FreeSync Premium Pro
Углы обзора: 178° и 178°
Интерфейсы: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
Радиус изгиба: 1500R

Плюсы
  • Для 27″ не дорого
  • Очень низкий отклик
  • Отличная производительность Nvidia G-Sync
Минусы
  • Посредственный контраст

Пусть Dell 27 S2721HGF и имеет экран среднего размера для игрового дисплея, но он включает в себя множество других элементов, в которых нуждаются геймеры, включая изящный изгиб, и все это по отличной цене. Панель VA с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц работает как с AMD FreeSync, так и с Nvidia G-Sync. Этот VA монитор обеспечивает очень хорошую игровую производительность за свои деньги, и во время нашего тестирования показал очень мало засветов и тиринга.

Этот Dell представляет собой игровой набор по сдержанной цене. Контрастность у него так себе, корпус и подставка лишены излишеств, но это стандартно для мониторов этого ценового диапазона. Цвета сбалансированы и естественны, воспроизведение движения плавное, а инпут-лаг чрезвычайно мал. Dell 27 S2721HGF отвечает всем требованиям к приличному и очень доступному игровому монитору.

4

Samsung 32″ Odyssey Neo G8

Лучший изогнутый игровой VA монитор
Samsung Odyssey Neo G8
7

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Диагональ: 32″
Макс. частота обновления кадров: 240 Гц
Макс. разрешение: 3840х2160
Яркость: 350 кд/м²
Контрастность: 1 000 000:1
Количество цветов: более 1 млрд
Цветовой охват DCI: 95%
Плотность пикселей: 137
Отклик: 1 мс
Поддержка технологий: HDR10+, FreeSync Premium Pro
Углы обзора: 178° и 178°
Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Радиус изгиба: 1000R

Плюсы
  • Потрясающие изображения в форматах SDR и HDR
  • Точная цветопередача, не требующая настройки
  • Невероятная игровая производительность
  • Плавная обработка движений и низкая задержка
Минусы
  • Средний объем цветового охвата

Трудно понравиться всем, но Samsung Odyssey Neo G8 старается изо всех сил. Его 32-дюймовая панель VA сочетает в себе mini-LED подсветку (1196 зон затемнения) и пленку с квантовыми точками, чтобы обеспечить более высокий контраст, чем тот, который доступен на традиционных мониторах VA (25 000:1 в нашем тестировании по сравнению с 3000:1, обычно встречающимся в VA панелях).

Samsung также наделил Odyssey Neo G8 жесткой кривой 1000R и обновлением с частотой 240 Гц, что является редкостью для разрешения 4K (3840 x 2160). Независимо от того, смотрите ли контент в формате SDR или HDR, Odyssey Neo G8 впечатляет точной цветопередачей, а общая игровая производительность на высоте.

Хотя нам хотелось бы от Odyssey Neo G8 немного большего объема цветов, он обеспечивает хорошую отдачу от затраченных средств при цене в 100 тыс. рублей.

5

Gigabyte G27QC

Отличное соотношение цены и качества в VA мониторе
Gigabyte G27QC
7

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Диагональ: 27″
Макс. частота обновления кадров: 240 Гц
Макс. разрешение: 2560х1440
Яркость: 250 кд/м²
Контрастность: 4000:1
Количество цветов: 16,8 млн
Цветовой охват sRGB: 132%
Плотность пикселей: 108
Отклик: 1 мс
Поддержка технологий: HDR10, FreeSync Premium, G-Sync
Углы обзора: 178° и 178°
Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2
Радиус изгиба: 1500R

Плюсы
  • Регулируется по высоте и наклону
  • Качество сборки
  • Идеальный черный цвет
  • Повышенный цветовой охват
Минусы
  • Плохие динамики
  • Встречаются засветы в определенных условиях
  • Тяжело с драйверами

Среди относительно дешевых игровых мониторов с разрешением 1440p Gigabyte G27QC — своего рода ветеран. Этот монитор VA с частотой 165 Гц был одним из первых, в котором использовалось это волшебное сочетание технологии VA, разрешения и частоты кадров, и по сей день ему удается затмить многие другие.

Хотя кривизна 1500R, частота 165 Гц и высококонтрастная VA-панель, безусловно, его главные преимущества, эта невероятно эффективная комбинация характеристик поддерживается отличным набором дополнительных функций. Подставка поддерживает регулировку высоты на 110 мм и наклон назад на 20 градусов, что немного больше, чем у большинства мониторов в этом ценовом диапазоне. Столь же щедро G27QC размещает двухпортовый USB-хаб на панели портов рядом с HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 — все это также дополнено парой встроенных динамиков.

Этот монитор поддерживает HDR10, но не имеет официального рейтинга DisplayHDR. Однако с максимальной яркостью как в SDR, так и в HDR около 320 кд/м² и коэффициентом контрастности 3100:1 вы будете вполне удовлетворены ярким и впечатляющим изображением, которое создает G27QC. В наших тестах G27QC воспроизводил 117% цветовой гаммы sRGB и замечательные 83% цветовой гаммы DCI-P3, при этом значение Delta E не превышало 3.

Если вы геймер с небольшим бюджетом и большими ожиданиями, G27QC не разочарует.

6

Samsung 32″ Odyssey G7

Еще один достойный внимания VA монитор
Samsung 32" Odyssey G7
7

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Диагональ: 32″
Макс. частота обновления кадров: 240 Гц
Макс. разрешение: 2560х1440
Яркость: 350 кд/м²
Контрастность: 2500:1
Количество цветов: более 1 млрд
Цветовой охват DCI: 95%
Плотность пикселей: 92
Отклик: 1 мс
Поддержка технологий: DisplayHDR 600, FreeSync Premium Pro, G-Sync
Углы обзора: 178° и 178°
Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4
Радиус изгиба: 1000R

Плюсы
  • 240 Гц
  • Прекрасная цветопередача
  • Хорошее соотношение цены и качества
Минусы
  • Встречается брак

Samsung Odyssey G7 открыл новые горизонты в области игровых мониторов. Это был первый экран с впечатляющей кривизной 1000R, которая вовлекает вас в действие во время игры, и это был первый экран с панелью VA, который имел время отклика G2G 1 мс, обеспечивая быструю картинку в играх практически без размытости. Благодаря высокой частоте обновления кадров 240 Гц и поддержке стандарта HDR600 это один из лучших VA мониторов, которые вы можете купить с точки зрения цветопередачи.

Мы протестировали 32-дюймовый Odyssey G7, но он также существует в 27-дюймовом исполнении, и это одна из тех моделей, что предлагает максимальную отдачу от затраченных средств. Разрешение не 4K, но при 2560 x 1440 оно обеспечивает хороший баланс между резкостью и игровой производительностью, которая неизбежно страдает при более высоких разрешениях.

В целом, Odyssey G7 делает более чем достаточно, чтобы заслужить свое место в рейтинге VA-мониторов. Это стильный игровой монитор с поразительным качеством изображения и невероятно удобными игровыми возможностями.

7

Dell S3221QS

Лучший рабочий VA монитор
Dell S3221QS
7

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Диагональ: 32″
Макс. частота обновления кадров: 60 Гц
Макс. разрешение: 3840×2160
Яркость: 300 кд/м²
Контрастность: 3000:1
Количество цветов: более 1 млрд
Цветовой охват sRGB: 99%
Плотность пикселей: 139
Отклик: 4 мс
Поддержка технологий: HDR, FreeSync
Углы обзора: 178° и 178°
Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2
Радиус изгиба: 1800R

Плюсы
  • Отличный внешний вид 
  • Уникальные функции многозадачности
  • Доступный
  • Качество сборки
Минусы
  • Высокий отклик
  • Динамики

Dell S3221QS — великолепный монитор внутри и снаружи. Его простой, но элегантный серебристый дизайн придает ему уникальный внешний вид, который выделяет его среди всех ориентированных на геймеров и скучных офисных мониторов, которые превалируют на рынке. Он оснащен потрясающей панелью 4K VA, которая великолепно выглядит и обеспечивает точные и насыщенные цвета, а также четкое и невероятно детальное качество изображения. Благодаря кривизне 1800R глаза не напрягаются даже после нескольких часов использования.

И, что еще лучше, у него есть несколько замечательных функций, например, «картинка в картинке», которая позволит вам отображать два компьютера на одном дисплее. Это довольно изящное решение и отличный способ компенсировать отсутствие подключения USB-C. На данный момент этой модели уже несколько лет, но последние годы не были урожайными для мониторов, особенно в сфере массового и бизнес-пользователя.

8

Gigabyte M32UC

Еще один отличный вариант VA монитора для игр
Gigabyte M32UC
7

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Диагональ: 32″
Макс. частота обновления кадров: 160 Гц
Макс. разрешение: 3840×2160
Яркость: 350 кд/м²
Контрастность: 3000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Цветовой охват sRGB: 123%
Плотность пикселей: 140
Отклик: 1 мс
Поддержка технологий: DisplayHDR 400, FreeSync Premium Pro, G-Sync
Углы обзора: 178° и 178°
Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Радиус изгиба: 1500R

Плюсы
  • Отличное качество изображения и производительность
  • Множество вариантов подключения
  • Хороший выхлоп с потраченных денег
Минусы
  • Динамики ужасные
  • Придется покопаться в настройках

Мультиплатформенные геймеры, которым нужен высокопроизводительный 32-дюймовый игровой монитор для игр с разрешением 4K и частотой 144 Гц, оценят M32UC от Gigabyte. Благодаря приличному количеству портов и другим полезным функциям, а также быстрому времени отклика и великолепному охвату цветовой гаммы, это монитор с великолепной картинкой и производительностью на уровне.

Единственное, сразу после подключения он показывает довольно плоско и тускло, даже когда включен HDR. Калибровка абсолютно необходима. Нам пришлось немного повозиться с настройками яркости, контрастности, управлением цветом и HDR, но когда мы прошли это испытание, то получили невероятные визуальные впечатления.

С поддержкой HDR400 все в порядке, но ничего особо впечатляющего. Но если учесть отличную цену за такой изогнутый дисплей, вы получите один из лучших 4K-мониторов для игр по соотношению цена-качество на рынке. Только не ждите многого от встроенных динамиков, они едва справляются со своей задачей.

9

Acer 24″ Nitro KG241Y

Дешевле просто некуда
Acer 24" Nitro KG241Y
7

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Диагональ: 24″
Макс. частота обновления кадров: 165 Гц
Макс. разрешение: 1920х1080
Яркость: 250 кд/м²
Контрастность: 3000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Цветовой охват NTSC: 72%
Плотность пикселей: 92
Отклик: 1 мс
Поддержка технологий: FreeSync Premium Pro, HDR
Углы обзора: 178° и 178°
Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

Плюсы
  • Самый дешевый в подборке
  • Есть поддержка HDR
  • Малый отклик
Минусы
  • Жертвуем площадью экрана
  • Малый цветовой охват

Вам не нужно тратить много денег на монитор с базовыми функциями. Но для любого типа работы и игр на сегодня мы рекомендуем монитор 4K с частотой обновления не менее 120 Гц. Тем не менее, если у вас ограниченный бюджет, вы можете приобрести этот простой монитор с разрешением 1080p менее чем за 20000 рублей.

Его размер чуть менее 24 дюймов, разрешение 1920×1080 пикселей и частота обновления 165 Гц. Он поддерживает широкоэкранный просмотр и обеспечивает время отклика 1 мс, но его цветовая гамма составляет всего 72% NTSC. Подставка монитора обеспечивает регулировку наклона, но высота и поворот не меняются. В наличии DisplayPort и два HDMI 2.0.

Это не новая или передовая технология, но это VA монитор от надежной торговой марки, который выполнит свою работу при минимальных вложениях. Он хорош для повседневного использования и нетребовательных игр.

10

BenQ Mobiuz EX240

Лучший бюджетный VA монитор 1080p для игр
BenQ Mobiuz EX240
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Диагональ: 24″
Макс. частота обновления кадров: 165 Гц
Макс. разрешение: 1920х1080
Яркость: 250 кд/м²
Контрастность: 3000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Цветовой охват NTSC: 72%
Плотность пикселей: 93
Отклик: 1 мс
Поддержка технологий: HDR10, FreeSync Premium
Углы обзора: 178° и 178°
Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

Плюсы
  • 165 Гц и низкий отклик
  • Цена
  • Изящный корпус хорошей сборки
Минусы
  • Поддержка HDR очень ограничена
  • Всего 1080p и 24″
  • Экранное меню не продумано

Можно найти нечто похожее на BenQ Mobiuz EX240 за примерно те же деньги, но он будет лучшим среди аналогов с разрешением 1080p. Он хорошо зайдет геймерам, которые считают деньги, но ценят скорость. BenQ доказывает, что 20 тыс. рублей хватит на отличный игровой монитор.

Этот 24-дюймовый монитор соответствует множеству требований для киберспорта начального уровня. Модель имеет частоту 165 Гц и оснащена панелью VA со временем отклика 1 мс, что в тестах превратилось в 2 мс, но все равно показатель высокий.

Mobiuz EX240 имеет пиковую яркость 250 нит и поддержку HDR10. Но локального затемнения нет. Так что за HDR здесь взялись не то что бы всерьез, но монитор хотя бы будет правильно обрабатывать HDR-сигнал.

Что касается общего качества изображения, то первые впечатления от него приятные. Это довольно яркая и эффектная панель. Углы обзора хороши, а стандартная калибровка цвета не выдает никаких проблем. В целом этот монитор довольно неплохо настроен.

Конечно, в наши дни разрешение 1080p кажется довольно скудным, но на небольшом 24-дюймовом мониторе это не критично, а главное вы сэкономите приличную сумму.

Как выбрать лучший монитор?

Прежде, чем приступить к выбору, задайте себе несколько вопросов.

  • Для чего я выбираю монитор? Определитесь, как чаще всего вы проводите время за ПК. Если вы игрок, то вам наверняка понадобится устройство с высокой частотой кадров (120 Гц и более), низким инпут-лагом и поддержкой AMD FreeSync или Nvidia G-Sync для борьбы с тирингом (разрывом кадра) при несовпадении частоты источника и монитора. Для серфинга в интернете и работе с текстом ищите высокую контрастность, а для творчества лучше отдать предпочтение точности цветопередачи.
  • Какое мне нужно разрешение экрана? Чем больше пикселей, тем изображение будет выглядеть четче. В наши дни никто уже не купит ничего ниже 1080p /FHD (1920 x 1080). Но если ваш бюджет позволяет, 4K будет настолько четким, насколько это возможно. Многие геймеры (и не только они) считают 1440p /QHD (2560 x 1440) идеальным вариантом благодаря балансу между ценой и производительностью с высокой частотой обновления.
  • Насколько мне важна контрастность и точность цветопередачи? Мы считаем контраст самым важным фактором качества изображения: соотношение 1000:1 будет нормой. Ошибки в цветах недопустимы для создателей контента и дизайнеров, и если значение Delta E (dE) больше 3, то могут быть видны неточности.
  • Точно ли мне нужна VA-панель? Когда дело доходит до контрастности изображения, то TN < IPS < VA. Если вы специально искали эту статью, то понимаете преимущество VA, но мы на всякий случай напомним. Матрицы VA обычно имеют более высокую контрастность, чем лучшие IPS матрицы (3000:1 и выше), но IPS будет более красочным и универсальным монитором.
  • Какой размер взять? 24 дюйма уже считаются маленьким размером, 27 дюймов — самый распространенный вариант, а 32 дюйма лучше выбрать, если хочется большую диагональ, но бюджет ограничен. Все, что больше 43 дюймов, скорее всего не поместится на стандартном рабочем столе.
  • sRGB или DCI-P3? В большинстве случаев придется выбирать между монитором с цветовым пространством sRGB и более ярким DCI-P3. Технически, Windows, Интернет, игры и видео без HDR используют sRGB, но если вам нужен кран поярче, больше подойдет монитор DCI-P3.

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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