ТОП-10 Лучшие VA мониторы 2024 года

Если вы решили подобрать себе лучший VA монитор, то вы определенно знаете толк в жизни. Технология матрицы определяет плюсы и минусы выбираемого устройства, но не будем углубляться в технические дебри — главное понимать, что вы получите, выбрав VA, и чем придется пожертвовать.

Преимущества VA сводятся к следующему:

Высокая контрастность, что приводит к главному поводу для гордости VA-матриц — глубокому черному цвету;

Отсутствует ярко выраженный Glow-эффект, что делает более комфортным игры и работу при выключенном свете;

Много моделей на выбор и более низкая цена при прочих равных.

Но придется смириться с этим:

Скорость отклика ниже, чем у IPS, в связи с чем больше выражены Black-Smearing и Ghosting. Исключением будут модели Samsung из линеек Odyssey;

Сохранить свою высокую контрастность под углом у VA-матриц получается плохо. Может показаться, что при работе за ПК этот минус отходит на второй план, поскольку более актуален при выборе телевизора для просмотра с разных позиций в комнате. Но с ростом диагоналей вопрос встает остро. Этот недостаток пытаются нивелировать изогнутостью экрана, которая чаще встречается у VA мониторов;

Бандинг — в темных полутонах у VA не получается изобразить плавный переход;

Black Crush — потеря деталей в тенях, когда черный цвет «пожирает» все, что оказывается внутри него.

Подробную информацию в понятном простому смертному изложении про разницу в матрицах можно почитать здесь. Краткий вывод — IPS матрицы являются более современной технологией и более универсальным решением, но рынок VA мониторов все еще огромен, а значит у их преимуществ есть свои поклонники. Как раз для них мы составили этот рейтинг.

1 Dell 32″ S3222DGM Лучший VA монитор для игр в целом

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Макс. частота обновления кадров: 165 Гц

Макс. разрешение: 2560х1440

Яркость: 350 кд/м²

Контрастность: 3000:1

Количество цветов: 16,8 млн

Цветовой охват sRGB: 99%

Плотность пикселей: 93

Отклик: 2 мс

Поддержка технологий: FreeSync Premium Pro

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

Радиус изгиба: 1800R Плюсы Отличное вложение средств

Высокое качество по череде параметров

Достаточно быстрый и отзывчивый Минусы Маловата плотность пикселей для постоянной работы с текстом

Нет поддержки HDR

Dell S3222DGM — однозначно лучший VA монитор для геймеров. Это продолжение популярного S3220DGF имеет 32-дюймовую панель VA, разрешение QHD и частоту обновления 165 Гц с поддержкой Adaptive-Sync. Другими аргументами в его пользу будет 85% покрытия DCI-P3 и кривая дисплея с радиусом 1800 мм.

Dell сделала S3222DGM чемпионом по контрастности. Панели VA известны этой характеристикой, но этот монитор имеет впечатляющие цифры 3000:1, что легко превосходит IPS. Нашему образцу удалось улучшить этот показатель на треть, показав 4000:1 в тестах.

Этот 32-дюймовый монитор предлагает много места на экране без необходимости прокрутки и разрешение 1440p, что на данный момент является оптимальным соотношением качества изображения и игровой производительности. И хотя S3222DGM ориентирован в первую очередь на игры, он также отлично подойдет для любых целей, несмотря на отсутствие HDR. Хотя для работы с текстом может немного не хватать резкости.

2 Samsung 49″ Odyssey G9 Лучший сверхширокий игровой монитор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 49″

Макс. частота обновления кадров: 240 Гц

Макс. разрешение: 5120х1440

Яркость: 420 кд/м²

Контрастность: 2500:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват NTSC: 88%

Цветовой охват sRGB: 125%

Плотность пикселей: 109

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: FreeSync Premium Pro, G-Sync, DisplayHDR 1000, HDR10+

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

Радиус изгиба: 1000R Плюсы Точная цветопередача прямо из коробки

Плотная кривая обеспечивает максимальное погружение Минусы Нет уменьшения размытости при движении

Нет динамиков

Samsung Odyssey G9 — настоящий монстр среди мониторов, его диагональ составляет ошеломляющие 49 дюймов. Чтобы сделать просмотр контента более захватывающим, его наделили кривой 1000R, которая является одной из самых узких на игровых мониторах в настоящее время. Вы можете представить Odyssey как два 27-дюймовых дисплея с разрешением 1440p, слитых в один на вашем столе. Кстати говоря о столе, вам понадобится много свободной площади, чтобы разместить Odyssey G9.

Наше тестирование показало, что Odyssey G9 обеспечивает превосходную контрастность (2152,9:1 после калибровки) 58881,7:1 при тестировании HDR.

Однако не все так гладко с Odyssey G9. Он не предлагает уменьшения размытости, счетчика частоты кадров и динамиков. Однако можно со спокойной душой игнорировать это, учитывая превосходное качество изображения и скорость, предлагаемые этим сверхшироким монитором.

3 Dell 27″ S2721HGF Дешевый VA монитор 27″ с изгибом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 27″

Макс. частота обновления кадров: 144 Гц

Макс. разрешение: 1920х1080

Яркость: 350 кд/м²

Контрастность: 3000:1

Количество цветов: 16,7 млн

Цветовой охват sRGB: 99%

Плотность пикселей: 82

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: FreeSync Premium Pro

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2

Радиус изгиба: 1500R Плюсы Для 27″ не дорого

Очень низкий отклик

Отличная производительность Nvidia G-Sync Минусы Посредственный контраст

Пусть Dell 27 S2721HGF и имеет экран среднего размера для игрового дисплея, но он включает в себя множество других элементов, в которых нуждаются геймеры, включая изящный изгиб, и все это по отличной цене. Панель VA с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц работает как с AMD FreeSync, так и с Nvidia G-Sync. Этот VA монитор обеспечивает очень хорошую игровую производительность за свои деньги, и во время нашего тестирования показал очень мало засветов и тиринга.

Этот Dell представляет собой игровой набор по сдержанной цене. Контрастность у него так себе, корпус и подставка лишены излишеств, но это стандартно для мониторов этого ценового диапазона. Цвета сбалансированы и естественны, воспроизведение движения плавное, а инпут-лаг чрезвычайно мал. Dell 27 S2721HGF отвечает всем требованиям к приличному и очень доступному игровому монитору.

4 Samsung 32″ Odyssey Neo G8 Лучший изогнутый игровой VA монитор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 32″

Макс. частота обновления кадров: 240 Гц

Макс. разрешение: 3840х2160

Яркость: 350 кд/м²

Контрастность: 1 000 000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват DCI: 95%

Плотность пикселей: 137

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: HDR10+, FreeSync Premium Pro

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

Радиус изгиба: 1000R Плюсы Потрясающие изображения в форматах SDR и HDR

Точная цветопередача, не требующая настройки

Невероятная игровая производительность

Плавная обработка движений и низкая задержка Минусы Средний объем цветового охвата

Трудно понравиться всем, но Samsung Odyssey Neo G8 старается изо всех сил. Его 32-дюймовая панель VA сочетает в себе mini-LED подсветку (1196 зон затемнения) и пленку с квантовыми точками, чтобы обеспечить более высокий контраст, чем тот, который доступен на традиционных мониторах VA (25 000:1 в нашем тестировании по сравнению с 3000:1, обычно встречающимся в VA панелях).

Samsung также наделил Odyssey Neo G8 жесткой кривой 1000R и обновлением с частотой 240 Гц, что является редкостью для разрешения 4K (3840 x 2160). Независимо от того, смотрите ли контент в формате SDR или HDR, Odyssey Neo G8 впечатляет точной цветопередачей, а общая игровая производительность на высоте.

Хотя нам хотелось бы от Odyssey Neo G8 немного большего объема цветов, он обеспечивает хорошую отдачу от затраченных средств при цене в 100 тыс. рублей.

5 Gigabyte G27QC Отличное соотношение цены и качества в VA мониторе

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 27″

Макс. частота обновления кадров: 240 Гц

Макс. разрешение: 2560х1440

Яркость: 250 кд/м²

Контрастность: 4000:1

Количество цветов: 16,8 млн

Цветовой охват sRGB: 132%

Плотность пикселей: 108

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: HDR10, FreeSync Premium, G-Sync

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

Радиус изгиба: 1500R Плюсы Регулируется по высоте и наклону

Качество сборки

Идеальный черный цвет

Повышенный цветовой охват Минусы Плохие динамики

Встречаются засветы в определенных условиях

Тяжело с драйверами

Среди относительно дешевых игровых мониторов с разрешением 1440p Gigabyte G27QC — своего рода ветеран. Этот монитор VA с частотой 165 Гц был одним из первых, в котором использовалось это волшебное сочетание технологии VA, разрешения и частоты кадров, и по сей день ему удается затмить многие другие.

Хотя кривизна 1500R, частота 165 Гц и высококонтрастная VA-панель, безусловно, его главные преимущества, эта невероятно эффективная комбинация характеристик поддерживается отличным набором дополнительных функций. Подставка поддерживает регулировку высоты на 110 мм и наклон назад на 20 градусов, что немного больше, чем у большинства мониторов в этом ценовом диапазоне. Столь же щедро G27QC размещает двухпортовый USB-хаб на панели портов рядом с HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 — все это также дополнено парой встроенных динамиков.

Этот монитор поддерживает HDR10, но не имеет официального рейтинга DisplayHDR. Однако с максимальной яркостью как в SDR, так и в HDR около 320 кд/м² и коэффициентом контрастности 3100:1 вы будете вполне удовлетворены ярким и впечатляющим изображением, которое создает G27QC. В наших тестах G27QC воспроизводил 117% цветовой гаммы sRGB и замечательные 83% цветовой гаммы DCI-P3, при этом значение Delta E не превышало 3.

Если вы геймер с небольшим бюджетом и большими ожиданиями, G27QC не разочарует.

6 Samsung 32″ Odyssey G7 Еще один достойный внимания VA монитор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 32″

Макс. частота обновления кадров: 240 Гц

Макс. разрешение: 2560х1440

Яркость: 350 кд/м²

Контрастность: 2500:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват DCI: 95%

Плотность пикселей: 92

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: DisplayHDR 600, FreeSync Premium Pro, G-Sync

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

Радиус изгиба: 1000R Плюсы 240 Гц

Прекрасная цветопередача

Хорошее соотношение цены и качества Минусы Встречается брак

Samsung Odyssey G7 открыл новые горизонты в области игровых мониторов. Это был первый экран с впечатляющей кривизной 1000R, которая вовлекает вас в действие во время игры, и это был первый экран с панелью VA, который имел время отклика G2G 1 мс, обеспечивая быструю картинку в играх практически без размытости. Благодаря высокой частоте обновления кадров 240 Гц и поддержке стандарта HDR600 это один из лучших VA мониторов, которые вы можете купить с точки зрения цветопередачи.

Мы протестировали 32-дюймовый Odyssey G7, но он также существует в 27-дюймовом исполнении, и это одна из тех моделей, что предлагает максимальную отдачу от затраченных средств. Разрешение не 4K, но при 2560 x 1440 оно обеспечивает хороший баланс между резкостью и игровой производительностью, которая неизбежно страдает при более высоких разрешениях.

В целом, Odyssey G7 делает более чем достаточно, чтобы заслужить свое место в рейтинге VA-мониторов. Это стильный игровой монитор с поразительным качеством изображения и невероятно удобными игровыми возможностями.

7 Dell S3221QS Лучший рабочий VA монитор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 32″

Макс. частота обновления кадров: 60 Гц

Макс. разрешение: 3840×2160

Яркость: 300 кд/м²

Контрастность: 3000:1

Количество цветов: более 1 млрд

Цветовой охват sRGB: 99%

Плотность пикселей: 139

Отклик: 4 мс

Поддержка технологий: HDR, FreeSync

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

Радиус изгиба: 1800R Плюсы Отличный внешний вид

Уникальные функции многозадачности

Доступный

Качество сборки Минусы Высокий отклик

Динамики

Dell S3221QS — великолепный монитор внутри и снаружи. Его простой, но элегантный серебристый дизайн придает ему уникальный внешний вид, который выделяет его среди всех ориентированных на геймеров и скучных офисных мониторов, которые превалируют на рынке. Он оснащен потрясающей панелью 4K VA, которая великолепно выглядит и обеспечивает точные и насыщенные цвета, а также четкое и невероятно детальное качество изображения. Благодаря кривизне 1800R глаза не напрягаются даже после нескольких часов использования.

И, что еще лучше, у него есть несколько замечательных функций, например, «картинка в картинке», которая позволит вам отображать два компьютера на одном дисплее. Это довольно изящное решение и отличный способ компенсировать отсутствие подключения USB-C. На данный момент этой модели уже несколько лет, но последние годы не были урожайными для мониторов, особенно в сфере массового и бизнес-пользователя.

8 Gigabyte M32UC Еще один отличный вариант VA монитора для игр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 32″

Макс. частота обновления кадров: 160 Гц

Макс. разрешение: 3840×2160

Яркость: 350 кд/м²

Контрастность: 3000:1

Количество цветов: 16,7 млн

Цветовой охват sRGB: 123%

Плотность пикселей: 140

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: DisplayHDR 400, FreeSync Premium Pro, G-Sync

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

Радиус изгиба: 1500R Плюсы Отличное качество изображения и производительность

Множество вариантов подключения

Хороший выхлоп с потраченных денег Минусы Динамики ужасные

Придется покопаться в настройках

Мультиплатформенные геймеры, которым нужен высокопроизводительный 32-дюймовый игровой монитор для игр с разрешением 4K и частотой 144 Гц, оценят M32UC от Gigabyte. Благодаря приличному количеству портов и другим полезным функциям, а также быстрому времени отклика и великолепному охвату цветовой гаммы, это монитор с великолепной картинкой и производительностью на уровне.

Единственное, сразу после подключения он показывает довольно плоско и тускло, даже когда включен HDR. Калибровка абсолютно необходима. Нам пришлось немного повозиться с настройками яркости, контрастности, управлением цветом и HDR, но когда мы прошли это испытание, то получили невероятные визуальные впечатления.

С поддержкой HDR400 все в порядке, но ничего особо впечатляющего. Но если учесть отличную цену за такой изогнутый дисплей, вы получите один из лучших 4K-мониторов для игр по соотношению цена-качество на рынке. Только не ждите многого от встроенных динамиков, они едва справляются со своей задачей.

9 Acer 24″ Nitro KG241Y Дешевле просто некуда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 24″

Макс. частота обновления кадров: 165 Гц

Макс. разрешение: 1920х1080

Яркость: 250 кд/м²

Контрастность: 3000:1

Количество цветов: 16,7 млн

Цветовой охват NTSC: 72%

Плотность пикселей: 92

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: FreeSync Premium Pro, HDR

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 Плюсы Самый дешевый в подборке

Есть поддержка HDR

Малый отклик Минусы Жертвуем площадью экрана

Малый цветовой охват

Вам не нужно тратить много денег на монитор с базовыми функциями. Но для любого типа работы и игр на сегодня мы рекомендуем монитор 4K с частотой обновления не менее 120 Гц. Тем не менее, если у вас ограниченный бюджет, вы можете приобрести этот простой монитор с разрешением 1080p менее чем за 20000 рублей.

Его размер чуть менее 24 дюймов, разрешение 1920×1080 пикселей и частота обновления 165 Гц. Он поддерживает широкоэкранный просмотр и обеспечивает время отклика 1 мс, но его цветовая гамма составляет всего 72% NTSC. Подставка монитора обеспечивает регулировку наклона, но высота и поворот не меняются. В наличии DisplayPort и два HDMI 2.0.

Это не новая или передовая технология, но это VA монитор от надежной торговой марки, который выполнит свою работу при минимальных вложениях. Он хорош для повседневного использования и нетребовательных игр.

10 BenQ Mobiuz EX240 Лучший бюджетный VA монитор 1080p для игр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 24″

Макс. частота обновления кадров: 165 Гц

Макс. разрешение: 1920х1080

Яркость: 250 кд/м²

Контрастность: 3000:1

Количество цветов: 16,7 млн

Цветовой охват NTSC: 72%

Плотность пикселей: 93

Отклик: 1 мс

Поддержка технологий: HDR10, FreeSync Premium

Углы обзора: 178° и 178°

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 Плюсы 165 Гц и низкий отклик

Цена

Изящный корпус хорошей сборки Минусы Поддержка HDR очень ограничена

Всего 1080p и 24″

Экранное меню не продумано

Можно найти нечто похожее на BenQ Mobiuz EX240 за примерно те же деньги, но он будет лучшим среди аналогов с разрешением 1080p. Он хорошо зайдет геймерам, которые считают деньги, но ценят скорость. BenQ доказывает, что 20 тыс. рублей хватит на отличный игровой монитор.

Этот 24-дюймовый монитор соответствует множеству требований для киберспорта начального уровня. Модель имеет частоту 165 Гц и оснащена панелью VA со временем отклика 1 мс, что в тестах превратилось в 2 мс, но все равно показатель высокий.

Mobiuz EX240 имеет пиковую яркость 250 нит и поддержку HDR10. Но локального затемнения нет. Так что за HDR здесь взялись не то что бы всерьез, но монитор хотя бы будет правильно обрабатывать HDR-сигнал.

Что касается общего качества изображения, то первые впечатления от него приятные. Это довольно яркая и эффектная панель. Углы обзора хороши, а стандартная калибровка цвета не выдает никаких проблем. В целом этот монитор довольно неплохо настроен.

Конечно, в наши дни разрешение 1080p кажется довольно скудным, но на небольшом 24-дюймовом мониторе это не критично, а главное вы сэкономите приличную сумму.

Как выбрать лучший монитор?

Прежде, чем приступить к выбору, задайте себе несколько вопросов.