Увеличат ли камеры iPhone 16 Pro Max его отрыв от Pro?

Модели iPhone 16 Pro должны претерпеть серьезные изменения в дизайне, начиная с увеличенного экрана и более крупных габаритов в принципе. Начинку устройств таже перекроят, чтобы с ней было легче работать будущим функциям генеративного искусственного интеллекта компании. На фоне того, что компания стремится интегрировать искусственный интеллект на системном уровне, мы узнали, что более массивный iPhone 16 Pro Max будет поставляться с новыми 48-мегапиксельными камерами.

Один из пользователей китайской соцсети Weibo утверждает, что основная камера iPhone 16 Pro Max будет модернизирована с помощью усовершенствованного датчика Sony IMX903, а 6,3-дюймовый 16 Pro будет оснащен специальным сенсором Sony IMX 803 с разрешением 48 МП, который уже стоит на текущих моделях.

Модели iPhone 15 Pro имеют в своем арсенале широкоугольную камеру на 48 МП, но сверхширокоугольная камера на какое-то время застряла на 12 МП. Флагман этого года наконец-то получит сверхширокоугольный объектив на 48 МП, но, по слухам, немного меньший по размеру iPhone 16 Pro обделят.

Эта информация подтверждает более ранние сообщения Digital Chat Station о том, что премиальный iPhone 16 Pro Max получит улучшенные датчики для более качественных снимков при слабом освещении. По мнению источника, 48-мегапиксельная камера Pro Max будет иметь многоуровневую конструкцию, 14-битный аналого-цифровой преобразователь (ADC) и цифровую регулировку усиления (DCG) для расширения динамического диапазона и снижения шума.

Но в конце того года мы получили обратную информацию, что Apple, наоборот, хочет свести к минимуму разрыв между двумя топовыми моделями и оснастит 48МП широкоугольным объективом оба телефона. В любом случае, мы предполагаем, что в следующем году Apple переведет все датчики камер моделей iPhone 17 Pro на 48-мегапиксельный формат, в том числе телеобъективы.

Линейка Apple iPhone 16 ожидается в сентябре этого года с обновленным железом — чипами A18 и A18 Pro. Эти устройства также станут первыми смартфонами, которые разработали с перспективой поддержки будущих функций генеративного ИИ Apple в iOS 18. А как вы думаете, сохранит ли Apple преимущество Pro Max в камерах перед Pro?

Источник — wccftech.com