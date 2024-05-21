Лого сайта
Главная »

Larian Studios расширяется на восток — в работе две RPG

Максим Тарков Максим Тарков
21.05.2024
4 Просмотра 0
Larian Studios расширяется на во

Недавно Larian Studios, разработчик Baldur’s Gate 3, объявила об открытии постоянного нового офиса в Варшаве. Свен Винке, генеральный директор Larian Studios, сказал следующее:

Посещение GIC в прошлом году подтвердило то, о чем я уже некоторое время думал: здесь много талантов и много разработчиков, которые думают в том же направлении, что и мы. Кроме того, многие из них хотят работать над ролевыми играми, так что этот союз был создан на небесах. Наш план относительно польской студии очень прост — создать команду, которая сможет работать над двумя новыми очень амбициозными ролевыми играми и наслаждаться плодами своего труда. Мы работаем по принципу «снизу вверх», поэтому мне не терпится увидеть, какие идеи они привнесут. Я думаю, что план сработает.

Ула Ях, руководитель студии, добавила:

Решение открыть постоянную студию в Варшаве доказывает то, насколько серьезно мы относимся к поощрению творческих стремлений, кооперации и инноваций в самом сердце оживленной игровой сцены Польши. Мы очень рады возможности сотрудничать с местными талантами и экспертами в области, особенно учитывая устоявшуюся репутацию Польши как Мекки для энтузиастов ролевых игр и гейминга в принципе.

Варшавский офис студии стал седьмым после Гента, Дублина, Гилфорда, Барселоны, Куала-Лумпура и Квебека. В настоящее время в этом офисе открыто семь вакансий.

Хотим напомнить, что Larian Studios недавно объявила, что не собирается выпускать Baldur’s Gate 4 или DLC для Baldur’s Gate 3. Вместо этого она планирует заняться двумя оригинальными проектами. Интересно, что генеральный директор Свен Винке раньше говорил, что проти втого, чтобы студия росла. Очевидно, он проиграл эту битву.

Источник — wccftech.com

Тэги:

Максим Тарков
Перейти в профиль Максим Тарков

Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.