Главная » Larian Studios расширяется на восток — в работе две RPG Максим Тарков 4 Просмотра

Недавно Larian Studios, разработчик Baldur’s Gate 3, объявила об открытии постоянного нового офиса в Варшаве. Свен Винке, генеральный директор Larian Studios, сказал следующее:

Посещение GIC в прошлом году подтвердило то, о чем я уже некоторое время думал: здесь много талантов и много разработчиков, которые думают в том же направлении, что и мы. Кроме того, многие из них хотят работать над ролевыми играми, так что этот союз был создан на небесах. Наш план относительно польской студии очень прост — создать команду, которая сможет работать над двумя новыми очень амбициозными ролевыми играми и наслаждаться плодами своего труда. Мы работаем по принципу «снизу вверх», поэтому мне не терпится увидеть, какие идеи они привнесут. Я думаю, что план сработает.

Ула Ях, руководитель студии, добавила:

Решение открыть постоянную студию в Варшаве доказывает то, насколько серьезно мы относимся к поощрению творческих стремлений, кооперации и инноваций в самом сердце оживленной игровой сцены Польши. Мы очень рады возможности сотрудничать с местными талантами и экспертами в области, особенно учитывая устоявшуюся репутацию Польши как Мекки для энтузиастов ролевых игр и гейминга в принципе.

Варшавский офис студии стал седьмым после Гента, Дублина, Гилфорда, Барселоны, Куала-Лумпура и Квебека. В настоящее время в этом офисе открыто семь вакансий.

Хотим напомнить, что Larian Studios недавно объявила, что не собирается выпускать Baldur’s Gate 4 или DLC для Baldur’s Gate 3. Вместо этого она планирует заняться двумя оригинальными проектами. Интересно, что генеральный директор Свен Винке раньше говорил, что проти втого, чтобы студия росла. Очевидно, он проиграл эту битву.

Источник — wccftech.com