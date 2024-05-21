Galaxy Z Flip 6 получит вариант с 12 ГБ оперативной памяти

На платформе Geekbench были замечены результаты тестов американской модели Galaxy Z Flip 6 под номером SM-F741U. Внутри устройства находится восьмиядерный процессор Qualcomm с распределением ядер 1+3+2+2 и максимальной частотой основного ядра 3,40 ГГц. Это указывает на то, что в телефоне используется флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3 в специальной версии для Samsung с повышенной частотой по сравнению со стандартным вариантом (3,30 ГГц). Такой же процессор установлен и в смартфонах серии Galaxy S24.

По результатам тестов Geekbench v6.3, оба складных устройства Samsung показали схожую производительность: Galaxy Z Fold 6 набрал 2244 балла в одноядерном режиме и 6876 баллов в многоядерном, что было известно ранее, в то время как Galaxy Z Flip 6 показал 2229 и 6860 баллов соответственно. Стоит отметить, что показатели могут варьироваться от теста к тесту, и представленные результаты являются наивысшими зафиксированными на данный момент. Ожидается, что дальнейшая оптимизация программного обеспечения может улучшить эти показатели.

Также Geekbench подтверждает, что Galaxy Z Flip 6 будет выпущен с увеличенным объемом оперативной памяти в 12 ГБ, по крайней мере, в США. В стандартной модели прошлого года было установлено 8 ГБ оперативной памяти.

Помимо улучшения производительности, ожидается, что обновление камеры также вызовет большой интерес у потенциальных покупателей. Согласно последним утечкам, основная камера нового Galaxy Z Flip 6 будет иметь разрешение 50 МП, по сравнению с 12-мегапиксельным сенсором предыдущей модели. Еще обсуждается вероятность использования более толстого слоя ультратонкого стекла (UTG) для уменьшения видимости складок на экране.

Ожидается, что Samsung представит свои новейшие складные устройства 10 июля.

Источник — androidheadlines.com