Главная » Новый виток борьбы между MSI Claw и ASUS ROG Ally Максим Тарков 6 Просмотров

Портативный компьютер MSI Claw получил несколько приличных обновлений, и последняя версия BIOS смогла увеличить производительность на 30%.

Всего месяц назад компания MSI выпустила новое обновление BIOS для своей портативной игровой консоли Claw, которое увеличило производительность на 10-150% в зависимости от игры и обеспечило значительную оптимизацию благодаря новейшему пакету драйверов Intel Arc. Теперь, месяц спустя, MSI запускает еще одно обновление BIOS, которое также направлено на увеличение производительности — на этот раз до 30%, как утверждает компания.

Новая версия BIOS для MSI Claw называется «E1T41IMS.109 BIOS» (если коротко, 109) и включает в себя обновленный набор функций MSI Center M 1.0.2405.1401 (2405.1401). MSI заявляет, что новый BIOS и MSI Center M можно загрузить и установить на ваш портативный компьютер Claw с помощью функции Live Update без необходимости загружать данные отдельно. Последний пакет MSI Center M также позволит пользователям узнавать о будущих обновлениях через вкладку уведомлений, чтобы им не приходилось самостоятельно искать, доступно ли новое обновление.

Что касается анализа производительности, по сравнению с предыдущей версией BIOS, последняя версия для игрового портативного компьютера MSI Claw показала увеличение производительности до 30% в Forza Horizon 5, а также значительный прирост в других играх, например +23% в Sons of The Forest, +28% в Fortnite, +20% в Helldivers 2, +15,5% в FC24 и +12,9% в Hogwarts Legacy. Компания также заявляет, что новый BIOS делает Claw идеальным для игр из топ-100 Steam.

Кроме того, похоже, что добавленные в Claw улучшения придали MSI достаточно уверенности в своих силах, чтобы публично поделиться первыми сравнениями производительности с ASUS ROG Ally.

ROG Ally оснащен процессорами серии AMD Ryzen Z1, а MSI Claw — процессорами Intel Core Ultra. Это радикально разные архитектуры, как с точки зрения ЦП, так и с точки зрения графики, и конкурируют друг с другом с момента запуска Claw. Первоначально о Claw не хватало первых впечатлений и обзоров, но, судя по последним данным, похоже, что портативный компьютер Claw в ряде игр теперь в среднем на 26% лучше, чем ROG Ally.

Стоит отметить отдельно, что такие ключевые показатели, как энергопотребление и время автономной работы, не разглашаются, но MSI делится рекомендуемой конфигурацией для достижения наилучшей игровой производительности:

Раздел игровых настроек Рекомендуемые значения Пользовательские настройки Extreme Performance

Over Boost включен Разрешение в игре FHD (1920*1080) Качество графики в игре Низкое XeSS (Xe Super Sampling) Производительность (если применимо) V-Sync Выключено Ограничение ФПС Выключено

Начало пути MSI Claw было тернистым, но похоже, что у компании есть возможность и желание сделать игровой опыт пользователей лучше, и MSI заявляет, что продолжит работать над обновлениями BIOS, а также выпускать новые драйверы графических процессоров для Claw. А в это время ASUS концентрирует свои усилия на разработке и выпуске премиальной ROG Ally X, которая должна появиться в ближайшие месяцы.

Источник — wccftech.com