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Новый виток борьбы между MSI Claw и ASUS ROG Ally

Максим Тарков Максим Тарков
22.05.2024
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Новый виток борьбы между MSI Claw и ASUS ROG Ally

Портативный компьютер MSI Claw получил несколько приличных обновлений, и последняя версия BIOS смогла увеличить производительность на 30%.

Всего месяц назад компания MSI выпустила новое обновление BIOS для своей портативной игровой консоли Claw, которое увеличило производительность на 10-150% в зависимости от игры и обеспечило значительную оптимизацию благодаря новейшему пакету драйверов Intel Arc. Теперь, месяц спустя, MSI запускает еще одно обновление BIOS, которое также направлено на увеличение производительности — на этот раз до 30%, как утверждает компания.

Новая версия BIOS для MSI Claw называется «E1T41IMS.109 BIOS»  (если коротко, 109) и включает в себя обновленный набор функций MSI Center M 1.0.2405.1401  (2405.1401). MSI заявляет, что новый BIOS и MSI Center M можно загрузить и установить на ваш портативный компьютер Claw с помощью функции Live Update без необходимости загружать данные отдельно. Последний пакет MSI Center M также позволит пользователям узнавать о будущих обновлениях через вкладку уведомлений, чтобы им не приходилось самостоятельно искать, доступно ли новое обновление.

Что касается анализа производительности, по сравнению с предыдущей версией BIOS, последняя версия для игрового портативного компьютера MSI Claw показала увеличение производительности до 30% в Forza Horizon 5, а также значительный прирост в других играх, например +23% в Sons of The Forest, +28% в Fortnite, +20% в Helldivers 2, +15,5% в FC24 и +12,9% в Hogwarts Legacy. Компания также заявляет, что новый BIOS делает Claw идеальным для игр из топ-100 Steam.

Производительность MSI Claw

Кроме того, похоже, что добавленные в Claw улучшения придали MSI достаточно уверенности в своих силах, чтобы публично поделиться первыми сравнениями производительности с ASUS ROG Ally.

ROG Ally оснащен процессорами серии AMD Ryzen Z1, а MSI Claw — процессорами Intel Core Ultra. Это радикально разные архитектуры, как с точки зрения ЦП, так и с точки зрения графики, и конкурируют друг с другом с момента запуска Claw. Первоначально о Claw не хватало первых впечатлений и обзоров, но, судя по последним данным, похоже, что портативный компьютер Claw в ряде игр теперь в среднем на 26% лучше, чем ROG Ally.

Стоит отметить отдельно, что такие ключевые показатели, как энергопотребление и время автономной работы, не разглашаются, но MSI делится рекомендуемой конфигурацией для достижения наилучшей игровой производительности:

Раздел игровых настроекРекомендуемые значения
Пользовательские настройкиExtreme Performance
Over Boost включен
Разрешение в игреFHD (1920*1080)
Качество графики в игреНизкое
XeSS (Xe Super Sampling)Производительность (если применимо)
V-SyncВыключено
Ограничение ФПСВыключено

Начало пути MSI Claw было тернистым, но похоже, что у компании есть возможность и желание сделать игровой опыт пользователей лучше, и MSI заявляет, что продолжит работать над обновлениями BIOS, а также выпускать новые драйверы графических процессоров для Claw. А в это время ASUS концентрирует свои усилия на разработке и выпуске премиальной ROG Ally X, которая должна появиться в ближайшие месяцы.

Источник — wccftech.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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