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В Redmi K80 поставят Snapdragon 8 Gen 4

Максим Тарков Максим Тарков
04.04.2024
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В Redmi K80 поставят Snapdragon 8 Gen 4

Redmi выпустила серию K70 с новой HyperOS от Xiaomi, работающей на мощном Snapdragon 8 Gen 2, еще в ноябре прошлого года. Она предлагала 6,67-дюймовую панель AMOLED 2K (1440 x 3200) с яркостью до 4000 нит всего за 352 доллара на релизе. Поэтому ожидания от предстоящей серии Redmi K80 очень высоки.

Согласно более ранним слухам от одного из информаторов, в случае с серией Redmi K компания фокусируется на аппаратном обеспечении премиум-класса, и поэтому на этот раз моделей может быть только две — Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Преемник более доступного Redmi K80E может быть выпущен как одно из устройств серии Redmi Note.

Теперь информатор рассказал, что работа над серией Redmi K80 идет полным ходом. Сообщается, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 5500 мАч, что на 500 мАч больше, чем у предшественника.

Дисплей Redmi K80 будет иметь разрешение 2K, как у Redmi K70 и его Pro-версии. О пиковом уровне яркости он не сообщил, но, глядя на тенденции по отрасли, вряд ли стоит ожидать более высоких показателей.

По словам информатора, серия Redmi K80 будет поставляться с разными SoC для стандартной модели и модели Pro — Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Gen 4 соответственно. Это аналогично тому, что мы видели в серии Redmi K70 — SD8G2 И SD8G3 для стандартной модели и продвинутой. Такие сообщения поступали и раньше, так что ест основания полагать, что процессоры поставят именно такие. Кроме того, нам рассказали, что телефон будет иметь стеклянную заднюю панель и металлические рамки.

Если слухи о Snapdragon 8 Gen 4 правдивы, то телефон может быть выпущен не раньше октября. Именно тогда ожидается выход нового флагманского чипа Snapdragon. Информации о ценнике пока нет. Мы сообщим вам, как только узнаем о нем.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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