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Snapdragon X Elite показал рост производительности на 49%

Максим Тарков Максим Тарков
04.04.2024
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Snapdragon X Elite показал рост производительности на 49%

В прошлом месяце на Geekbench появился загадочный ноутбук Lenovo на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite. Однако показатели производительности, выявленные в ходе теста, не совсем соответствовали заявлениям Qualcomm о новом чипе ARM.

Новый ноутбук Lenovo повторно прошел тестирование на Geekbench, но на этот раз уже под другим наименованием модели — 4810UV0100. И, что удивительно, на этот раз результаты оказались многообещающими.

Последние результаты Geekbench 6 показывают значительный рост производительности — на 49% по сравнению с предыдущим результатом.

Ноутбук Lenovo с процессором Snapdragon X Elite набрал 2427 баллов в одноядерном режиме и 14254 балла в многоядерном при работе при «сбалансированном» режиме питания. Это существенный прирост с 1628 и 11392 соответственно.

На такой внезапный скачок производительности SoC могло повлиять несколько факторов. Geekbench 6, возможно, ввел оптимизацию, которая более эффективно работает с этим набором микросхем.

Кроме того, тестовый ноутбук Lenovo мог получить более усовершенствованную систему охлаждения, что приводит к более высокому баллу в целом. Однако важно отметить, что короткая продолжительность теста Geekbench может не совсем объективно оценить возможности устройства в долгосрочной перспективе.

Другая возможная причина кроется в том, что по мере приближения выпуска Snapdragon X Elite программное обеспечение, адаптированное для этого чипсета, могло быть лучше оптимизировано.

Qualcomm сообщает, что X Elite будет предлагаться в вариантах мощности от 23 до 80 Вт. На данный момент сложно определить точную расчетную тепловую мощность (TDP) чипсета.

Похоже, что Lenovo может тестировать несколько моделей с чипом Snapdragon X Elite, поскольку это второй ноутбук Lenovo, представленный на Geekbench с новым чипом ARM.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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