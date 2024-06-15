Утечка характеристик Samsung Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6

В следующем месяце Samsung планирует провести своё второе в этом году мероприятие Unpacked, на этот раз в Париже, Франция. На предстоящем мероприятии Samsung сделает несколько важных объявлений. Хотя самым ярким устройством мероприятия должно стать умное кольцо Galaxy Ring, мы также ждём новые складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Z Flip 6, информация о характеристиках которых недавно просочилась в сеть.

Galaxy Z Fold 6

Информация о характеристиках ожидаемого складного Samsung Galaxy Z Fold6 свидетельствует о значительных изменениях в новом устройстве. Samsung пересмотрела дизайн гаджета, и, хотя некоторые характеристики остались прежними, общее впечатление от использования может кардинально отличаться.

Рассмотрим габариты новинки. Согласно доступным данным, смартфон станет на 1 мм короче и на 1 мм шире, но главное — он стал тоньше и легче, что делает его более схожим с классическими телефонами в сложенном состоянии.

Таблица сравнения габаритов Samsung Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Fold6:

Состояние Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold6 Сложенное 154,9 мм x 67,1 мм x 13,4 мм 153,5 мм x 68,1 мм x 12,1 мм Разложенное 154,9 мм x 129,9 мм x 6,1 мм 153,5 мм x 132,6 мм x 5,6 мм Вес 253 г 239 г

Экран на внешней стороне представляет собой 6,3-дюймовую панель с разрешением 968 x 2376 пикселей, что отличается от предшественника соотношением сторон 22,1:9. Внутренний экран также обновился: теперь его диагональ 7,6 дюйма с разрешением 1856 x 2160 пикселей и соотношением сторон 10,5:9. Оба дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц.

В плане производительности ожидается использование восьмиядерного процессора, что указывает на применение чипсета Snapdragon. Оперативная память останется на уровне 12 ГБ, а объем встроенной памяти составит 512 ГБ.

Аккумулятор сохранит свою ёмкость 4400 мАч. Информации о скорости зарядки нет, но серьёзных изменений, скорее всего, ждать не придётся. Смартфон будет поддерживать USB 3.2 Gen 1 через порт USB-C, а также Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, UWB и 5G.

Камеры останутся почти без изменений: основная камера на 50 МП с возможностью съемки 8K видео, 3-кратный телеобъектив на 10 МП и ультраширокоугольная камера на 12 МП. Для селфи предусмотрены камеры на 10 МП и 4 МП.

Samsung Galaxy Z Fold6, судя по всему, будет стоить на 100 долларов дороже предыдущей модели.

Galaxy Z Flip 6

Устройство обещает впечатлить 6,7-дюймовым складным экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1080×2640 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В дополнение, телефон оснащён внешним 3,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 720×748 пикселей. Сердцем аппарата станет мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

Модель будет предложена в вариантах с 256 и 512 ГБ внутренней памяти. Основная камера на 50 МП с диафрагмой f/1,8, возможно, будет аналогичной той, что установлена в линейках Galaxy S24 и Galaxy Z Fold5. Сверхширокоугольный объектив останется прежним, как в Flip5, с разрешением 12 МП.

Для селфи предусмотрена 10-мегапиксельная камера, аналогичная предыдущей модели. В плане связи Galaxy Z Flip6 поддерживает Wi-Fi 6E, но не Wi-Fi 7, а также предлагает 14 диапазонов 5G. Не обделён смартфон и поддержкой Bluetooth 5.3, а также USB 3.2 Gen 1.

В разложенном виде размеры нового Flip6 составляют 165,1 x 71,9 x 6,9 мм при весе в 187 г, что соответствует параметрам предшественника. Однако емкость аккумулятора увеличена до 4000 мАч.

Ожидается, что стоимость Galaxy Z Flip6 превысит ценник предыдущей модели на 100 долларов.

Источник — smartprix.com