Стала известна дата и время проведения Samsung Unpacked

Известный инсайдер Evan Blass опубликовал GIF в X (Твиттере), на котором изображён таймер отсчёта до начала мероприятия Samsung Unpacked, которое состоится 10 июля в 07 часов по московскому времени. Справа на изображении представлены различные анимации. Структура изображения с V-образным контуром, возможно, намекает на складной форм-фактор устройства, которые будут представлены на мероприятии.

Ранее было объявлено, что Unpacked состоится в столице Франции, Париже, что является весьма удачным решением. В ближайшее время Париж станет хозяином Летних Олимпийских игр 2024 года, и важно отметить, что Samsung занимает позицию одного из главных спонсоров Олимпиады.

В дополнение к двум новым моделям складных телефонов, значительный интерес вызывает устройство Galaxy Ring — смарт-кольцо, в которое Samsung интегрирует различные функции искусственного интеллекта, чтобы максимально соответствовать личным предпочтениям и потребностям пользователей.

Источник — x.com