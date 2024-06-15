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Стала известна дата и время проведения Samsung Unpacked

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.06.2024
130 Просмотров 0
Стала известна дата и время проведения Samsung Unpacked

Известный инсайдер Evan Blass опубликовал GIF в X (Твиттере), на котором изображён таймер отсчёта до начала мероприятия Samsung Unpacked, которое состоится 10 июля в 07 часов по московскому времени. Справа на изображении представлены различные анимации. Структура изображения с V-образным контуром, возможно, намекает на складной форм-фактор устройства, которые будут представлены на мероприятии.

Samsung Unpacked 2024

Ранее было объявлено, что Unpacked состоится в столице Франции, Париже, что является весьма удачным решением. В ближайшее время Париж станет хозяином Летних Олимпийских игр 2024 года, и важно отметить, что Samsung занимает позицию одного из главных спонсоров Олимпиады.

В дополнение к двум новым моделям складных телефонов, значительный интерес вызывает устройство Galaxy Ring — смарт-кольцо, в которое Samsung интегрирует различные функции искусственного интеллекта, чтобы максимально соответствовать личным предпочтениям и потребностям пользователей.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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