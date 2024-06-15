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ASUS представила новую линейку видеокарт Prime GeForce

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.06.2024
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Asus представила новую линейку видеокарт Prime GeForce

ASUS выпустила новую линейку видеокарт Prime GeForce RTX 40 серии «Ada». Эти видеокарты соответствуют новой спецификации Nvidia SFF-Ready, согласно которой их габариты не должны превышать 304 мм в длину, 151 мм в высоту и 50 мм в толщину.

Данная серия видеокарт включает в себя модели RTX 4060 Ti, RTX 4070 и RTX 4070 SUPER. Однако на текущий момент в линейку не входят модификации RTX 4070 Ti SUPER или RTX 4080 SUPER.

RTX 4070 SUPER

Все видеокарты из серии RTX 40 от ASUS обладают единым дизайном печатной платы, размеры которой составляют 269 x 120 x 50 мм. Отличия между тремя моделями заключаются в конструкции радиатора и печатной платы.

Для охлаждения радиатора с алюминиевыми рёбрами используются три 70-миллиметровых вентилятора. При этом третий вентилятор особенно эффективен, так как направляет основной поток воздуха сквозь ребра радиатора, который затем выходит через крупное отверстие на задней стенке видеокарты.

RTX 4060 Ti

Модели Prime GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti оснащены одним 8-контактным разъёмом PCIe для подключения питания, в то время как RTX 4070 SUPER требует 16-контактный разъем 12VHPWR.

ASUS выпустила шесть вариантов моделей для этой серии видеокарт, по две на каждый тип графического процессора. Одна из которых соответствует стандартной тактовой частоте от Nvidia, а вторая — это OC-версия (разогнанная версия) с немного увеличенной частотой работы, настроенной на заводе.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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