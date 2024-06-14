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В iOS 18 обнаружены новые функции зарядки iPhone 15

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.06.2024
133 Просмотра 0
В iOS 18 обнаружены новые функции зарядки iPhone 15

После выпуска бета-версии iOS 18 для разработчиков, стали известны новые функции, которые Apple не анонсировала на конференции WWDC. Одной из таких функций являются усовершенствованные настройки лимита заряда аккумулятора, которые теперь доступны для iPhone 15. Эти настройки позволяют пользователям ограничивать уровень заряда батареи на 80%, 85%, 90% или 95%. Ранее доступны были только опция 80% и «Оптимизированная зарядка аккумулятора», которая адаптировалась под привычки пользователя. Также можно полностью отключить ограничения заряда.

Ограничение максимального заряда аккумулятора – это известный способ продления его срока службы. Владельцы Mac уже долгое время используют подобные настройки с помощью сторонних приложений вроде Battery Toolkit. Ограничение заряда до 80% может значительно продлить жизнь батареи, но уменьшает время работы от одной зарядки. Ограничение на 90% может предложить более удачное сочетание этих параметров.

По информации с Reddit, те, кто использует функцию ограничения заряда, могут временно разрешить зарядку до 100% для длительных поездок или напряженных дней. Apple планирует отправлять уведомления пользователем с предложением активировать эту функцию для ее более широкого распространения.

Нововведение можно найти на iPhone 15 в разделе «Настройки» > «Аккумулятор» > «Зарядка».

Кроме того, график зарядки в разделе «Аккумулятор» становится более информативным: низкий уровень заряда будет отображаться оранжевым цветом, а стандартная или быстрая зарядка – зелёным. Это позволит пользователям проверить эффективность беспроводных зарядных устройств Qi и удостовериться в том, что зарядное устройство MagSafe действительно заряжает устройство с обещанной мощностью в 15 Вт. Иногда адаптеры и зарядные устройства от сторонних производителей не соответствуют заявленным характеристикам.

Источник — lifehacker.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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