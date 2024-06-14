Google Play может запускать приложения после их загрузки

Существует информация о том, что Google планирует ввести новую функцию в магазине приложений Google Play, которая позволит приложениям автоматически запускаться после их установки.

Обычно, сразу после загрузки приложения, пользователи стремятся начать его использовать. Однако иногда приходится ждать окончания загрузки больших приложений, что может быть неудобным. Именно поэтому нововведение, позволяющее автоматически запускать приложения после их установки, может стать весьма удобным – вы сможете сделать другие дела, пока приложение устанавливается, и затем сразу же начать им пользоваться.

Эта возможная новая функция была обнаружена в ходе анализа APK-файла, и хотя такие находки могут быть ненадежными, в коде последней версии Google Play (версия 41.4.19) присутствуют строки, указывающие на её разработку. Так как официального заявления от Google пока не поступало, функция может быть изменена или даже удалена до официального релиза.

В приложении Google Play найдены строки кода, связанные с пользовательским интерфейсом, уведомлениями и переключателем, которые намекают на автоматический запуск приложений после их установки. Неясно, будет ли эта опция доступна в настройках приложения или включена по умолчанию. Если эта функция будет скрыта в настройках, это может вызвать недовольство среди пользователей.

Идеальным решением было бы предоставить возможность выборочно активировать эту функцию для отдельных приложений. Так, если пользователь планирует немедленно использовать установленное приложение, он мог бы включить автозапуск именно для него. В то же время, если есть приложения, которые пользователь не хочет запускать сразу, он мог бы оставить автозапуск для них отключенным. Вероятно, мало кто захочет, чтобы все приложения запускались автоматически после их установки.

Источник — androidheadlines.com