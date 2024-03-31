Устройства Xiaomi, которые скоро получат HyperOS

В конце прошлого года Xiaomi впечатлила технологический мир, представив HyperOS — свою новейшую версию операционной системы, построенной на основе Android 14. С тех пор компания работает над расширением списка устройств, которые получат этот значительный апгрейд. С приближением окончания первого квартала 2024 года, Xiaomi объявила о планах на второй квартал: ещё больше пользователей смогут оценить все преимущества HyperOS на своих гаджетах.
Список устройств, которые получат обновления в во втором квартале 2024 года:
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11T Pro
- Mi 11X
- Xiaomi 11I HyperCharge
- Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi 11i
- Mi 10
- Xiaomi Pad 5
- Redmi K50i
- Redmi 13C series
- Redmi 12
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi Note 11 Series
Список устройств, которые уже получили обновление HyperOS:
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi Pad 6
- Redmi 12 5G
- Redmi 12C
- Redmi 11 Prime
- Redmi Pad
- Xiaomi 12 Pro
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
Поэтому, если вы являетесь владельцем устройства из второго списка и еще не получили уведомление об обновлении, мы рекомендуем вам перейти в «Настройки о телефоне» и нажать «Обновления системы».
Источник — gizmochina.com