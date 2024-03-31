Устройства Xiaomi, которые скоро получат HyperOS

В конце прошлого года Xiaomi впечатлила технологический мир, представив HyperOS — свою новейшую версию операционной системы, построенной на основе Android 14. С тех пор компания работает над расширением списка устройств, которые получат этот значительный апгрейд. С приближением окончания первого квартала 2024 года, Xiaomi объявила о планах на второй квартал: ещё больше пользователей смогут оценить все преимущества HyperOS на своих гаджетах.

Список устройств, которые получат обновления в во втором квартале 2024 года:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Mi 11X

Xiaomi 11I HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Redmi 13C series

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11 Series

Список устройств, которые уже получили обновление HyperOS:

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi 11 Prime

Redmi Pad

Xiaomi 12 Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Поэтому, если вы являетесь владельцем устройства из второго списка и еще не получили уведомление об обновлении, мы рекомендуем вам перейти в «Настройки о телефоне» и нажать «Обновления системы».

Источник — gizmochina.com