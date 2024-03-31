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Устройства Xiaomi, которые скоро получат HyperOS

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.03.2024
723 Просмотра 0
Устройства Xiaomi, которые скоро получат HyperOS

В конце прошлого года Xiaomi впечатлила технологический мир, представив HyperOS — свою новейшую версию операционной системы, построенной на основе Android 14. С тех пор компания работает над расширением списка устройств, которые получат этот значительный апгрейд. С приближением окончания первого квартала 2024 года, Xiaomi объявила о планах на второй квартал: ещё больше пользователей смогут оценить все преимущества HyperOS на своих гаджетах.

Список устройств, которые получат обновления в во втором квартале 2024 года:

  • Xiaomi 11 Ultra
  • Xiaomi 11T Pro
  • Mi 11X
  • Xiaomi 11I HyperCharge
  • Xiaomi 11 Lite
  • Xiaomi 11i
  • Mi 10
  • Xiaomi Pad 5
  • Redmi K50i
  • Redmi 13C series
  • Redmi 12
  • Redmi 11 Prime 5G
  • Redmi Note 11 Series

Список устройств, которые уже получили обновление HyperOS:

  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi 12 5G
  • Redmi 12C
  • Redmi 11 Prime
  • Redmi Pad
  • Xiaomi 12 Pro
  • Redmi Note 12 5G
  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G

Поэтому, если вы являетесь владельцем устройства из второго списка и еще не получили уведомление об обновлении, мы рекомендуем вам перейти в «Настройки о телефоне» и нажать «Обновления системы».

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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