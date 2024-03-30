Объявлены цены на запчасти для Xiaomi 14 Ultra Titanium

Компания Xiaomi недавно обновила информацию о стоимости ремонтных запчастей для своего нового флагмана – Xiaomi Mi 14 Ultra Titanium. Стоимость материнской платы для данной модели составит 3030 юаней (420 долларов США), а замена экрана обойдётся пользователям в 1690 юаней (234 долларов). При этом важно учитывать, что цены указаны без учёта гарантии, то есть для устройств, гарантийный срок которых истёк.
- Задняя камера (сверхширокоугольная) 490 юаней (420 долларов)
- Фронтальная камера 60 юаней (8 долларов)
- Задняя камера (широкоугольная) 1000 юаней (139 долларов)
- Динамик 30 юаней (4 доллара)
- Материнская плата 3030 юаней (420 долларов)
- Экран 1690 юаней (234 долларов)
- Дополнительная плата 50 юаней (7 долларов)
- Аккумулятор 179 юаней (25 долларов)
- Задняя камера (телеобъектив) 180 юаней (25 долларов)
- Крышка батарейного отсека 290 юаней (40 долларов)
Кроме того, следует подчеркнуть, что общая стоимость ремонта включает в себя не только цену запчастей, но и плату за работу мастера. Здесь производитель устанавливает единую ставку – 40 юаней (5,54 долларов), независимо от количества заменяемых деталей, причём взимается только оплата за самую дорогую деталь.
В сравнении с базовой версией Xiaomi 14 Ultra, экран титановой модели обходится дороже – 1350 юаней (187 долларов) против 1690 юаней (234 долларов). Остальные компоненты сохраняют схожую стоимость.
Xiaomi Mi 14 Ultra Titanium Special Edition был запущен в продажу 12 марта. Эта версия оснащена 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутренней памяти, поддерживает спутниковую связь и предлагается по цене 8799 юаней (1218,50 долларов) для китайского рынка. Устройство выделяется уникальной кожаной задней крышкой с нано-обработкой и средней рамкой из титана премиального качества. Толщина корпуса составляет 9,2 мм, а вес – 224,4 г. Использование нано-кожи увеличивает износостойкость в шесть раз, что подтверждено пятизвездочным рейтингом и сертификатом от SGS.
Источник — ithome.com