Объявлены цены на запчасти для Xiaomi 14 Ultra Titanium

Компания Xiaomi недавно обновила информацию о стоимости ремонтных запчастей для своего нового флагмана – Xiaomi Mi 14 Ultra Titanium. Стоимость материнской платы для данной модели составит 3030 юаней (420 долларов США), а замена экрана обойдётся пользователям в 1690 юаней (234 долларов). При этом важно учитывать, что цены указаны без учёта гарантии, то есть для устройств, гарантийный срок которых истёк.

Задняя камера (сверхширокоугольная) 490 юаней (420 долларов)

Фронтальная камера 60 юаней (8 долларов)

Задняя камера (широкоугольная) 1000 юаней (139 долларов)

Динамик 30 юаней (4 доллара)

Материнская плата 3030 юаней (420 долларов)

Экран 1690 юаней (234 долларов)

Дополнительная плата 50 юаней (7 долларов)

Аккумулятор 179 юаней (25 долларов)

Задняя камера (телеобъектив) 180 юаней (25 долларов)

Крышка батарейного отсека 290 юаней (40 долларов)

Кроме того, следует подчеркнуть, что общая стоимость ремонта включает в себя не только цену запчастей, но и плату за работу мастера. Здесь производитель устанавливает единую ставку – 40 юаней (5,54 долларов), независимо от количества заменяемых деталей, причём взимается только оплата за самую дорогую деталь.

В сравнении с базовой версией Xiaomi 14 Ultra, экран титановой модели обходится дороже – 1350 юаней (187 долларов) против 1690 юаней (234 долларов). Остальные компоненты сохраняют схожую стоимость.

Xiaomi Mi 14 Ultra Titanium Special Edition был запущен в продажу 12 марта. Эта версия оснащена 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутренней памяти, поддерживает спутниковую связь и предлагается по цене 8799 юаней (1218,50 долларов) для китайского рынка. Устройство выделяется уникальной кожаной задней крышкой с нано-обработкой и средней рамкой из титана премиального качества. Толщина корпуса составляет 9,2 мм, а вес – 224,4 г. Использование нано-кожи увеличивает износостойкость в шесть раз, что подтверждено пятизвездочным рейтингом и сертификатом от SGS.

Источник — ithome.com