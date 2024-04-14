Apple выпустит M4 Ultra для Mac Studio и Mac Pro к 2025 году

Несмотря на выпуск серии чипов M3 в октябре 2023 года, Apple все ещё не представила версию M3 Ultra, что вызывает вопросы среди аналитиков и пользователей. Однако последние слухи указывают на то, что Apple может пропустить этот шаг и сразу перейти к следующему поколению чипсетов M4, выпустив M4 Ultra, который имеет кодовое название Hidra.

Известный аналитик Марк Гурман из Bloomberg в своём информационном подкасте Power On утверждает, что новый SoC M4 Ultra найдёт применение в следующих версиях Mac Studio и Mac Pro. При этом Гурман не раскрывает, ожидаются ли изменения в дизайне этих мощных машин. Он предполагает, что Mac Studio с «высокопроизводительным чипом M4» может выйти на рынок примерно в середине 2025 года. Согласно его информации, новый Mac Studio может быть доступен в вариантах с M4 Max и M4 Ultra, хотя подробности пока не уточняются.

Кроме того, Гурман сообщает, что обновлённая рабочая станция Mac Pro с чипом M4 Ultra появится во второй половине 2025 года. Хотя сроки выпуска M3 Ultra остаются под вопросом, предыдущие прогнозы Гурмана предполагали его анонс к концу 2024 года. Отдельный отчёт TrendForce предсказывает выпуск мощного чипа Apple в середине 2024 года, создавая неопределённость в отношении точных дат.

Ранние характеристики M3 Ultra давали понять, что чип может иметь 80-ядерный графический процессор, что вдвое превышает количество ядер в модели M3 Max. Это предполагает, что M4 Ultra сможет предложить ещё большее количество ядер центрального и графического процессоров, соответствуя повышенным требованиям к вычислительной мощности, особенно для задач, связанных с искусственным интеллектом.

В то время как пользователи и эксперты с нетерпением ждут новостей о M3 Ultra, взгляды теперь повёрнуты к M4 Ultra, который, возможно, станет реальностью в 2025 году. Все ещё остаётся надежда, что Apple не прервёт цикл выпуска своих «Ultra» чипсетов, и мы ожидаем их с большим интересом.

Источник — wccftech.com