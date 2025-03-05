Лучшие усилители для наушников 2025 года

Лучшие усилители для наушников будут актуальны если вы потратили большие деньги на пару наушников премиум-класса, специальный усилитель заставит играть наушники гораздо ярче, чем если бы вы просто подключили их к компьютеру, телефону или даже, к другим Hi-Fi компонентам.

Усилитель для наушников может быть тем, что отличает хорошую производительность наушников от отличной. Конечно, вы можете подключить проводные наушники к ноутбуку или телефону, портативному проигрывателю Hi-Res (лучше) или стереоусилителю (еще лучше) — эти источники имеют встроенные усилители для наушников. Но если поставить между ними специальный усилитель для наушников, ваши наушники, как правило, будут звучать гораздо более впечатляюще.

05.03.2025 Обновление Рейтинг обновлен

Видите ли, усилители для наушников могут похвастаться аудиосхемой, ориентированной на производительность, и были разработаны в первую очередь для одной цели: выжать каждую унцию звуковых возможностей из подключенных к ним наушников. Чтобы помочь наушникам стать лучшими из того, чем они могут быть.

Они бывают разных форм. Они могут быть портативными и доступными, разработанными для размещения на столе или для ношения в кармане, для использования с ноутбуком или телефоном. Их часто называют портативными или настольными ЦАП (цифро-аналоговыми преобразователями), поскольку они преобразуют цифровой звук источника в необходимые аналоговые сигналы, совместимые с наушниками. В качестве альтернативы усилители для наушников могут быть более существенными компонентами hi-fi, разработанными для интеграции в полноценную систему для улучшения частного прослушивания дома. Наш раздел о том, как выбрать лучший усилитель для наушников, поможет вам решить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Наша внутренняя команда экспертов-обозревателей тестирует усилители для наушников со всех уголков рынка в наших специальных комнатах для прослушивания и собрала лидеров класса в различных типах и бюджетах, чтобы вы могли выбрать лучшее, что можете себе позволить…

1 Chord Mojo 2 Лучший усилитель/ЦАП для наушников

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Выходы: 3,5 мм x2

Входы: оптический, 3,5 мм коаксиальный, USB-C, Micro USB

Bluetooth: Нет

Максимальная поддержка файлов: 32-бит/768 кГц, DSD256

Размеры: 2,3 х 8,3 х 6,2 см

Вес: 185 г Плюсы Сравнительная прозрачность

Живой, музыкальный, открытый звук

Несколько вариантов настройки Минусы Спорный внешний вид

Mojo 2, получивший соответствующее название, — это долгожданная, переработанная замена оригиналу , выпущенному в 2015 году , который ворвался на сцену как настоящий эталон, меняющий правила игры в тогда еще только зарождающемся мире портативных ЦАП/усилителей для наушников. Хотя эстетика не была полностью переработана для сиквела, был достигнут значительный прогресс в других областях, чтобы защитить его позицию вершины портативных усилителей для наушников в этой ценовой категории.

В общем и целом, производительность Mojo 2 не сильно отличается от производительности значительно более дорогого Hugo 2 от Chord Electronics . Таковы его возможности, он может поднять уровень игры hi-fi-системы так же уверенно, как и телефона или ноутбука.

За эту цену вы могли бы разумно предпочесть альтернативную выделенную систему с более подходящими соединениями, например Cambridge Audio DacMagic 200M (ниже). Но для тех, кто ищет в первую очередь портативное или настольное решение ЦАП в этом ценовом диапазоне, мы считаем, что решение Mojo 2 или нет, является простым. А что насчет существующих владельцев Mojo? Честно говоря, Chord не оставил нам выбора, кроме как рекомендовать обновление. Как обнаружила наша команда экспертов во время нашего тестирования обзора Mojo 2 , «звуковая сцена Mojo была открыта для сиквела, и эта дополнительная глубина и измерение были наполнены большим разрешением, которое не только безошибочно присутствует благодаря большому повышению четкости, но и более точно размещено».

Наш текущий Продукт года ЦАП/усилитель для наушников на протяжении нескольких лет подряд, Mojo 2 подойдет — и преобразит — портативный телефон, настольный компьютер/ноутбук и даже скромные раздельные установки hi-fi. Он настолько хорош.

2 AudioQuest DragonFly Cobalt Лучший бюджетный портативный

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Выходы: 3,5 мм

Входы: USB

Bluetooth: Нет

Максимальная поддержка файлов: 24 бит/96 кГц

Размеры: 1,2 х 1,9 х 5,7 см

Вес: 20 г Плюсы Впечатляющее разрешение и четкость

Удобный форм-фактор

Совместимость со смартфоном Минусы Немного дорого

У вас более скромный бюджет? Высококлассный USB-ЦАП/усилитель для наушников DragonFly от Audioquest — это превосходное портативное или настольное решение для телефонов и ноутбуков.

Многократно отмеченный наградами Cobalt улучшает уже талантливый и более доступный DragonFly Red компании , предлагая еще большую ясность и звуковую точность. «Вы можете потратить время на анализ музыки, если хотите, Cobalt делает это легко с его широко открытой звуковой сценой и впечатляющей ясностью», — говорится в нашем обзоре DragonFly Cobalt , «но AudioQuest не потерялся полностью в деталях, предлагая по-прежнему острое чувство ритма и выразительный динамический диапазон». Его превосходная прозрачность означает, что Cobalt выявляет недостатки в источнике и записях, которые другие в семье не выявляют, так что вам, возможно, придется просмотреть эти записи более низкого качества!

Он имеет много общих функций с DragonFly Red, включая выход для наушников 2,1 В, цифровой регулятор громкости bit-perfect и рендерер MQA. Но есть и многочисленные обновления, такие как более продвинутый чип ЦАП, обеспечивающий более чистый, более естественный звук, и новый микропроцессор, который увеличивает скорость обработки на 33 процента. Плюс улучшенная фильтрация питания (повышение устойчивости к Wi-Fi, Bluetooth и сотовым шумам), корпус на 10 процентов меньше и включенный адаптер DragonTail USB-A (мама) на USB-C (папа) для использования с растущим числом электроники с возможностью подключения для последней.

Хотите более доступный портативный/настольный вариант USB? Мы просто рекомендуем посмотреть дальше по линейке DragonFly, на более дешевую модель Red или еще более дешевую Black ; обе модели превосходны за свои деньги.

3 Chord Hugo 2 Лучший портативный премиум-класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Выходы: 3,5 мм, 6,3 мм, RCA

Входы: Micro USB, оптический, коаксиальный

Bluetooth: Да (aptX)

Максимальная поддержка файлов: 32-бит/768 кГц PCM, DSD512

Размеры: 2,1 х 10 х 13 см

Вес: 450 г Плюсы Хорошо собран

Экзотическая разноцветная система управления

Невероятно детализированный звук Минусы Не очень портативный

Все же дорого

Hugo 2 — странный. Он достаточно мал, чтобы брать его с собой (очевидно, так и задумано, поскольку у него есть встроенная батарея), но немного великоват, чтобы положить его в карман, так что он портативный … но больше в том смысле, что вы будете носить его из комнаты в комнату, а не брать с собой в ежедневные поездки на работу.

Это также не самое простое устройство в использовании, в основном из-за его системы цветных огней, которая может сбивать с толку. Он также находится в верхней части ценовой шкалы, поэтому пользователи начального уровня, ищущие выгодную покупку, могут рассмотреть более дешевую альтернативу.

Так что же он делает в этом списке, вы можете спросить? Два слова для вас: качество звука. Действительно, очень трудно придраться к тому, как Hugo 2 преобразует и доставляет ваши цифровые аудиофайлы. И не только сверкающие файлы высокого разрешения, но и файлы более низкого качества тоже — что бы вы ни загружали, Hugo 2 обеспечивает вашим наушникам детальное, динамичное и энергичное исполнение. «Возможно, самая сильная сторона Hugo 2 из всех», — отмечается в нашем обзоре Hugo 2 , «он придает абсолютно правдоподобное единство ансамблевой музыке».

Это самый лучший усилитель для наушников, который когда-либо понадобится большинству аудиофилов — честно говоря, он действительно настолько хорош.

Есть много входов, которыми можно воспользоваться – оптический, коаксиальный и (правда, немного устаревший) входы micro-USB, выходы для наушников 3,5 мм, 6,3 мм и RCA, а также aptX Bluetooth. Загляните за его причудливый вид и работу, и вы будете вознаграждены чрезвычайно проницательным, музыкальным исполнителем.

4 iFi Audio ZEN DAC V2 Один из лучших способов обновить систему наушников с ПК и ограниченным бюджетом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Выходы: RCA, 4,4 мм x 2, 6,3 мм

Входы: USB 3.0

Bluetooth: Нет

Максимальная поддержка файлов: 32-бит/384 кГц PCM, DSD256, MQA

Размеры: 3 х 10 х 11,7 см

Вес: 0,8 кг Плюсы Более четкий и проницательный, чем предшественник

Выразительная динамика

Хороший вариант выхода Минусы Нет сетевого адаптера в комплекте

Поговорка «если он не сломан…» не ускользнула от нас, но в то же время мы понимаем, что в такой конкурентной отрасли, как hi-fi, делать лучшее еще лучше за свой счет — не обязательно плохая идея. Это то, что сделала iFi со своим бюджетным предложением домашнего ЦАП и усилителя для наушников, когда оригинальный Zen DAC уступил место модели «V2», которая предлагает улучшения в плане обработки, декодирования MQA и схемотехники. ( Zen DAC V3 уже вышел, поэтому следите за обзором в этом разделе.)

Они окупаются. Этот бюджетный настольный ЦАП, который может работать от USB или от сети (сетевой адаптер не входит в комплект), превосходен как по функциям, так и по производительности за свои деньги. Есть вход USB Type B и линия RCA, плюс 6,3-мм и 4,4-мм балансные выходы для наушников Pentaconn, а поддержка файлов удовлетворит большинство потребностей — PCM 384 кГц, DSD256 и MQA.

Компактный Zen отполирует ваш ноутбук или компьютерную музыку до нового уровня блеска, раскрывая не только больше деталей, но и предлагая большее ощущение динамического диапазона при этом. Наши внутренние рецензенты назвали его работу «открытой, плавной и хорошо оцененной в его обработке частот» и, по сравнению с оригинальным пятизвездочным ЦАП, «динамическая экспрессия и ясность уверенно выведены на новый уровень, с немного более плотным басом и немного более утонченной подачей».

Предлагая значительное улучшение качества звука по сравнению с компьютером в эпоху, когда людям это нужнее всего, Zen DAC V2 — еще одно перо в шляпе высоко оцененной бюджетной серии Zen от iFi. Приобретите его сейчас, пока он со скидкой, или сделайте ставку на новый Zen DAC V3.

5 Cambridge Audio DacMagic 200M Щедро оснащенный настольный вариант Cambridge является самым универсальным и высокопроизводительным из доступных на рынке на данный момент

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Выходы: 6,3 мм, RCA, XLR

Входы: коаксиальный x2, оптический x2, USB (тип B)

Bluetooth: Да (aptX)

Макс. поддерживаемая частота дискретизации: 32 бит/768 кГц PCM, DSD512, MQA

Размеры: 5,2 x 21,5 x 19,1 см

Вес: 1200 г Плюсы Плавный, чистый, глубокий звук

Щедрые возможности подключения

Собственная поддержка MQA Минусы Нет пульта дистанционного управления

Если вы ищете ЦАП/усилитель для наушников, который объединяет в себе всевозможные полезные функции в привлекательном и акустически продвинутом корпусе, то DacMagic 200M — это очевидный выбор, особенно по этой цене.

Он достаточно хорошо оснащен, чтобы без труда вставить его в любой настольный компьютер или даже скромную hi-fi-систему. Широкий выбор цифровых входов (USB Type B, два оптических и два коаксиальных) обслуживает ряд источников, а также есть aptX Bluetooth на борту для удобства беспроводной связи. Добавьте к этому сбалансированные и несбалансированные выходы, а также выход для наушников и достойную поддержку звука высокого разрешения (32-бит/768 кГц PCM, DSD512), и это практически все, что нужно.

С точки зрения звучания, у него есть узнаваемый звук «Кембриджа», который означает полный, ровный тон в сочетании с открытой, выразительной и авторитетной подачей. Он столь же информативен, сколь и развлекателен. «Динамическая проницательность подкреплена ритмической координацией и ударом, что составляет музыкальное представление», — говорится в нашем обзоре DacMagic 200M . «Есть много того, что можно оценить в компоненте hi-fi, который позволяет вам расслабиться и наслаждаться музыкой независимо от жанра».

Хотя Chord Mojo 2 (выше) обеспечивает более высокий уровень ритмической точности и детализации по более низкой цене, Cambridge по-прежнему остается прекрасным вариантом и имеет такие преимущества, как простота реализации и управления, а также больше функций.

Игнорируйте этого талантливого универсала на свой страх и риск.

6 Audiolab M-DAC+ Широкий набор функций, качественная сборка и превосходное качество звука — мы большие поклонники этой универсальной машины.

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Выходы: 6,3 мм, коаксиальный, оптический, XLR

Входы: коаксиальный x2, оптический x2, RCA, AES/EBU, USB (тип B), USB

Bluetooth: Нет

Макс. поддержка файлов: 32-бит/384 кГц PCM, DSD256

Размеры: 11,4 x 24,7 x 29,2 см

Вес: 3,7 кг Плюсы Обширные характеристики

Качественная сборка и отделка



Организованное, чистое и детализированное звучание Минусы Могло бы звучать более агрессивно/динамично

Посмотрите на этот танк. Неудивительно, что это очень настольный усилитель для наушников – и вам понадобится большой настольный компьютер, при этом! Действительно, если вы ищете что-то портативное, лучше поискать дальше на этой странице. Но если вы ищете домашнее прослушивание через наушники, будь то в первую очередь через отдельные компоненты или настольную систему, этот Audiolab вполне может быть тем, что вам нужно.

С точки зрения звука, это будет ценное дополнение к вашей домашней аудиосистеме. Это откровенно аккуратное и опрятное прослушивание, демонстрирующее рабское внимание к деталям, когда дело доходит до описания звуковой сцены. Это черта, которой мы всецело восхищаемся, и немногие другие усилители для наушников/ЦАП по сопоставимой цене описывают сцену столь же явно, как M-DAC+.

Даже самые плотные, самые загруженные записи выложены открыто — в плане постановки, фокусировки и чистой трехмерности Audiolab выдает детали, как сплетни в баре. Он также ритмически искусен, как наши рецензенты хотели подчеркнуть в нашем обзоре M-DAC+ : «Ритм хорош, взаимодействие и интеграция между инструментами звучат естественно и непринужденно».

Добавьте к этому согласованность всей системы и выходы для наушников (их несколько, включая даже сбалансированный цифровой вход AES/EBU для тех, кто стремится к профессиональному студийному звуку), и вы получите надежный, универсальный усилитель для наушников, который действительно оправдывает свои затраты.

7 Austrian Audio Full Score One Этот качественно сделанный и лишенный излишеств аналоговый исполнитель ставит качество звука на первое место

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Выходы: 6,3 мм x2, 4-контактный сбалансированный XLR

Входы: RCA, балансный XLR

Bluetooth: Нет

Размеры: 6,5 x 22 x 26,5 см

Вес: 2,8 кг Плюсы Четкое, детализированное и сбалансированное воспроизведение музыки

Впечатляющая совместимость

Надежная конструкция и аккуратная отделка Минусы Только аналоговый вход

Регулировка громкости могла бы быть более точной при низком уровне прослушивания

Аналоговые усилители для наушников в настоящее время не очень распространены и скорее являются резервом для очень высокого класса (например, аналоговый SPL Phonitor xe ниже). Но дебютный усилитель для наушников от Austrian Audio, компании, которая произвела фурор в области наушников в последние годы, выпустив множество фантастических пар, является редким примером усилителя средней ценовой категории, который избегает цифровых входов и отдает приоритет улучшению производительности между аналоговыми источниками и наушниками.

Компактный настольный блок размером с книгу в твердом переплете, прекрасно сделан и удобен в использовании. На передней панели изогнутого металлического корпуса размещены пара 6,3-мм гнезд и, под сдвижной крышкой, 4-контактный сбалансированный выход XLR. Сзади вы найдете входы RCA и XLR для подключения аналоговых источников.

В то время как Full Score One имеет естественные наушники-партнеры в диапазоне Austrian Audio, превосходный The Composer , усилитель был разработан для хорошей работы с большинством наушников на рынке, способных управлять импедансом от 10 до 600 Ом. Просто обратите внимание, что при подключении более чувствительных моделей не так много места для перемещения регулятора громкости.

В дополнение к The Composer (22 Ом) наши внутренние эксперты по обзору использовали Sony MDR-Z1R (64 Ом), Focal Stellia (35 Ом), Grado RS-1x (38 Ом) и раннее поколение Beyerdynamic T1 (600 Ом) во время тестирования, и все они были отличными. С другой стороны, также стоит использовать достойное оборудование, наши рецензенты использовали все, от музыкального стримера Cyrus 40 ST до комплекта проигрывателя Technics SL-1000R / Vertere Dark Sabre / Cyrus Phono Signature / PSX-R2.

«Учитывая сильное студийное наследие компании, неудивительно, что этот усилитель имеет изъяны и презентацию; ту, которая предпочитает неприкрытую правду попыткам заставить каждую запись звучать хорошо», — говорится в нашем обзоре Full Score One. Это усилитель для наушников с навязчивым вниманием к деталям и презентацией, которую очень легко слушать и которой приятно восхищаться. Масштаб, авторитет и организация на высшем уровне; стереоизображение четкое, слоистое и стабильное; и, несмотря на нейтральную тональность, ритмический драйв и динамическая экспрессия в полном объеме.

8 SPL Phonitor XE Высококлассный исполнитель, отличающийся впечатляющей проницательностью и серьезным звуковым авторитетом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Выходы: 2 x 4-контактных балансных, 2 x 6.3 мм

Входы: Балансный XLR, несимметричный RCA

Bluetooth: Нет

Максимальная поддержка файлов: Н/Д (только аналоговый сигнал)

Размеры (ВxШxГ): 10 x 27.8 x 33 см

Вес: 4.9 кг Плюсы Утонченное, проницательное и выразительное звучание

Звуковой авторитет и ощутимые басы



Отличное качество сборки Минусы Некоторые лишние функции

Phonitor xe стал первым обзором продукта немецкого производителя аудио SPL, но не потребовалось много времени, чтобы произвести впечатление. В более высоком ценовом сегменте шкалы усилителей для наушников красивая и качественно сделанная аналоговая модель, безусловно, выглядела как надо и имела соответствующую высокую цену, что заставило нас заинтересоваться, насколько она может улучшить наши впечатления от прослушивания наушников.

Phonitor xe, проигрываемый с высококачественного источника, является плавным, артикулированным исполнителем. Премиальный усилитель ощущается текучим и полнокровным, не теряя деталей или динамики, превосходя, когда дело доходит до передачи голосов с их естественной теплотой и страстью. Доступен дополнительный цифровой модуль, который предлагает цифровые входы и совместимость с высоким разрешением, но он стоит дополнительно £875 / $850 / AU$700.

Если вы ищете высококлассный комплект ЦАП и усилителя для наушников, то в ваш список должен попасть ведущий в своем классе Chord Hugo TT2 (£3995 / $5795), который обеспечивает исключительную прозрачность, артикуляцию и динамическую выразительность.

Чтобы в полной мере раскрыть потенциал этого усилителя для наушников SPL, вам понадобится приличный комплект сопутствующих товаров, но снабдите Phonitor xe соответствующим талантливым источником и наушниками, и он обеспечит вам одно из лучших качеств звука, которое вы можете услышать за эту цену.

Также рассмотрите

NuPrime DAC-9X: Хотя этот усилитель для наушников не такой проницательный, как лидер в своем классе Chord Hugo 2, представленный выше, он вряд ли ошибется — он по-прежнему звучит потрясающе, щедр в плане подключений и отлично работает в широком спектре систем.

Хотя этот усилитель для наушников не такой проницательный, как лидер в своем классе Chord Hugo 2, представленный выше, он вряд ли ошибется — он по-прежнему звучит потрясающе, щедр в плане подключений и отлично работает в широком спектре систем. iFi hip-dac 3 : DragonFly Cobalt от AudioQuest обходит конкурентов, но это очень напряженная битва – не то, что могут похвастаться многие конкуренты на этом растущем рынке. Этот портативный ЦАП/усилитель для наушников приятно слушать.

DragonFly Cobalt от AudioQuest обходит конкурентов, но это очень напряженная битва – не то, что могут похвастаться многие конкуренты на этом растущем рынке. Этот портативный ЦАП/усилитель для наушников приятно слушать. AudioQuest DragonFly Red : Если вы хотите усилить звучание своего ноутбука или телефона с помощью чего-то простого и небольшого, но не можете позволить себе DragonFly Cobalt из этого списка, эта урезанная модель Red станет для вас отличным выбором.

Если вы хотите усилить звучание своего ноутбука или телефона с помощью чего-то простого и небольшого, но не можете позволить себе DragonFly Cobalt из этого списка, эта урезанная модель Red станет для вас отличным выбором. iFi Go Link Max: этот миниатюрный и великолепно звучащий ЦАП в виде ключа идеально подходит для телефонов и ноутбуков, имеет разъем USB-C, который можно адаптировать для устройств Lightning и USB-A с помощью входящих в комплект разъемов.

Как выбрать лучший усилитель для наушников для вас

Аналоговый или цифровой?

Так на что же следует обратить внимание при выборе усилителя для наушников? Аналоговые входы являются наиболее распространенными и означают, что вы можете подключить любой источник, имеющий аналоговые выходы (а таких большинство). Однако в наши дни аналоговые усилители для наушников, такие как Chord Anni и SPL Phonitor xe, являются редкостью, поскольку большинство усилителей для наушников также могут похвастаться встроенными ЦАП (цифро-аналоговыми преобразователями), которые подают сигнал на цифровые входы для более широкой совместимости — идеально, если, скажем, вы слушаете музыку, хранящуюся на компьютере.

Это означает, что многие усилители для наушников также являются ЦАП (и могут так называться или, обычно, «ЦАП/усилитель для наушников»), хотя имейте в виду, что вы можете получить ЦАП без гнезд для наушников, такие как Chord Qutest , которые только улучшают звук между источниками и акустическими системами. Эти цифровые усилители для наушников обычно играют со всеми видами цифрового аудио в наши дни, от PCM до DSD и MQA, но стоит проверить поддержку файлов, если у вас есть нишевая музыка высокого разрешения.

Размер и портативность

Размер и портативность также являются ключевыми факторами. Некоторые из усилителей для наушников, представленных ниже, с легкостью поместятся в карман джинсов и, с правильными кабелями и, возможно, даже адаптером, могут быть сопряжены с телефоном. Более крупные модели, независимо от того, работают ли они от батареи или от сети, требуют, чтобы вы освободили свой стол или освободили немного места на вашей стойке hi-fi (как вам нужно для новой и довольно большой Yamaha HA-L7A ). Короче говоря, вам нужно будет решить, будете ли вы слушать свои наушники в дороге или только дома, прежде чем совершать покупку.

Для портативных моделей проверьте срок службы батареи и возможность питания от источника, к которому она подключена.

Партнерское оборудование

Затем, конечно, есть вопрос цены и, соответственно, качества оборудования, которое вы в первую очередь подключите к своему усилителю для наушников. Ваши наушники должны быть довольно приличного стандарта, прежде чем вы получите преимущества выделенного усилителя — мы бы сказали, что Grado SR325x за $295 являются достойными стартовыми ориентирами — так что вам, возможно, не захочется беспокоиться, если вы сейчас пользуетесь парой наушников за $50.

И наоборот, вы можете решить, что ваши наушники и так работают достаточно хорошо, и вам нравится звук, не требующий дополнительных изысков или доработок. Если вы только что выложили много сотен фунтов за приличные проводные наушники, вам, возможно, не захочется расставаться с еще большими деньгами, чтобы получить заметные, но, возможно, постепенные улучшения звука. Это совершенно разумная позиция, и вы всегда сможете обновиться, если передумаете.

Часто задаваемые вопросы

Зачем вам нужен усилитель для наушников?

Любое аудиоустройство с выходным разъемом для наушников (джек) имеет встроенный усилитель для наушников, поэтому в таких случаях вам не нужен отдельный внешний усилитель. Тем не менее, те, что находятся внутри ноутбуков и других повседневных устройств, таких как телефоны, скорее всего, будут значительно худшего качества, чем схемы, которые вы найдете внутри лучших усилителей для наушников в этом списке — да, даже бюджетных. Производительность выделенного усилителя для наушников часто будет превосходить производительность стереоусилителя в hi-fi-системе, хотя это может быть не так, если производитель уделил больше внимания, чем обычно, на этапе наушников своего стереоусилителя.

Как работает усилитель для наушников?

Усилитель для наушников отличается от обычного усилителя. Наушники требуют меньше энергии, чем пара динамиков (что имеет смысл, если учесть разницу в размерах пространства, в котором они работают), поэтому их значительно более низкое потребление энергии означает, что схема усилителя для наушников должна быть спроектирована так, чтобы отлично работать при низких уровнях сигнала.

Электрическая нагрузка головок наушников также отличается от нагрузки динамиков. Большинство динамиков имеют номинальное сопротивление около восьми Ом, а некоторые падают до половины этого значения, в то время как наушники, как правило, имеют более широкий разброс, обычно от 16 до 600 Ом. Усилитель, предназначенный для их управления, должен быть счастлив работать с таким диапазоном электрических нагрузок. Нередко можно найти стереоусилитель, в котором подача на наушники представляет собой просто ослабленную версию сигнала, выходящего из клемм динамика. Это дешевый, простой и в конечном итоге ограниченный способ, в то время как хорошие усилители для наушников уделяют большое внимание исключительно управлению наушниками и извлечению из них наилучшего результата.

Усилитель для наушников и ЦАП — это одно и то же?

Нет. Усилители для наушников управляют низкоуровневыми сигналами, в то время как ЦАП преобразуют цифровой звук в аналоговый, чтобы его можно было вывести и понять с помощью наушников. Но многие усилители для наушников имеют встроенные ЦАП, и наоборот, и эти гибриды ЦАП/усилителя для наушников в настоящее время более распространены, чем любой из компонентов без другого интегрированного компонента.

Предположим, вы хотите разместить усилитель для наушников между наушниками и цифровым источником (например, ноутбуком). В этом случае вам понадобится усилитель для наушников с микросхемой ЦАП внутри для обработки необходимого процесса преобразования.

Усилители для наушников — это полностью аналоговые устройства в своей самой базовой форме, часто с несколькими линейными входами для приема аналогового звука. Если вам не нужен ЦАП, потому что вы не воспроизводите цифровой звук, или у вас есть другой компонент с ЦАП, который занимается цифро-аналоговым преобразованием, покупка чистого аналогового усилителя для наушников — неплохая идея.