ТОП-10 Лучшие колонки для ПК и ноутбука 2024 года

Лучшие колонки для ПК и ноутбука, не только украсят ваше рабочее место, но и будут звучать, как серьезная акустическая система.

Проводите большую часть своего дня за рабочим столом? Надоел тихий, искаженный звук встроенных динамиков ноутбука? Постоянно вставляете и вынимаете наушники, чтобы ответить окружающим? Мы вас прекрасно понимаем. Именно поэтому мы и составили этот рейтинг.

27.12.2024 Обновление В рейтинг добавлено много новых моделей колонок.

Лучшие колонки для ПК и ноутбука можно найти в разных ценовых категориях. Есть выбор как среди бюджетных моделей, так и из премиум-класса. Кроме того, данные аудиосистемы можно разделить на три основных вида: для геймеров, с уклоном для прослушивания музыки и просто для работы. В этом рейтинге есть все и вы точно не ошибетесь с выбором.

С другой стороны, если вы не хотите отвлекать окружающих или предпочитаете настольным колонкам наушники, то обязательно ознакомьтесь с лучшими игровыми гарнитурами и лучшими наушниками с шумоподавлением. Для тех кто хочет использовать акустическую систему преимущественно для прослушивания музыки, ознакомьтесь с наши списком лучших полочных колонок.

Так, если вы все еще здесь, то уже находитесь на правильном пути. Прямо сейчас вы сможете выбрать лучшую акустическую систему для своей установки. Все они ждут ниже. Стоит также отметить, что в конце рейтинга мы добавили несколько полезных советов о том, как сделать правильный выбор.

1 Logitech G560 Лучшие колонки для игрового ПК и ноутбука

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип системы: активная

Акустическое оформление: фазоинверторного типа

Подключение: USB, 3.5 мм, Bluetooth

Система объемного звучания: DTS-HD, Dolby Pro Logic Плюсы Иммерсивная RGB-подсветка Lightsync

Встроенный виртуальный объемный звук

Плотный бас от сабвуфера Минусы Светодиоды не выключаются автоматически

Logitech G560 – отличные колонки для компьютера, сочетающие в себе мощный звук и стильную RGB-подсветку. Они идеально подойдут тем, кто хочет наслаждаться качественным звуком во время игр, отказавшись от игровой гарнитуры. Звучание превосходное «из коробки», но его можно настроить ещё лучше в приложении Logitech G Hub. Басы глубокие и насыщенные, а высокие частоты чистые и детальные. Даже на низкой громкости звук остаётся приятным и качественным (проблема с низкой громкостью, существовавшая ранее, исправлена обновлением прошивки).

Многим нравится RGB-подсветка, хотя вкусы тут разнятся. Система Logitech G560 Lightsync – это не просто красивая «мигалка». Это функциональная система, которая реально улучшает игровой опыт.

Управление подсветкой осуществляется двумя способами: через приложение или в аппаратном режиме (Bluetooth/AUX). Аппаратный режим предлагает плавный радужный эффект, реагирующий на музыку. Программное управление предоставляет больше возможностей: выбор цвета, режимы «дыхание», аудиовизуализатор и, самое интересное, «сэмплер экрана».

«Сэмплер экрана» – это настоящая изюминка G560. Программа «считывает» цвета с экрана и отображает их на колонках, создавая эффект, похожий на Ambilight от Philips. Для достижения наилучшего результата колонки следует расположить рядом с монитором, задней панелью к стене. Эффект получается действительно впечатляющим.

Logitech G560 – это мощные, качественные колонки с прекрасной RGB-подсветкой. Если вас устраивает цена, вам важны и звук, и свет, то это отличный выбор. Если же вы ищете более бюджетный вариант, обратите внимание на Logitech Z407. Но если говорить о лучших колонках для ПК в целом, то Logitech G560 заслуженно занимают верхние строчки рейтингов.

2 Creative Pebble Plus Лучшие бюджетные компьютерные колонки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип системы: активная

Акустическое оформление: закрытый корпус

Подключение: 3.5 мм

Система объемного звучания: DTS-HD, Dolby Pro Logic Плюсы Доступная цена

Занимают мало места

Отличная четкость звука Минусы Баса немного не хватает

Подключение по проводу

Выбор недорогих колонок для компьютера может быть непростым – множество моделей от различных брендов предлагают схожие характеристики. Однако, Creative Pebble Plus выделяются на фоне конкурентов своим мощным звуком, несмотря на компактные размеры. Это делает их лучшим выбором в бюджетном сегменте – соотношение цены и качества здесь просто превосходное.

С общей мощностью 8 Вт, эти колонки обеспечивают более чистый и ясный звук, чем многие аналоги, потребляющие в 2-3 раза больше энергии. Конечно, они не самые громкие, но даже на максимальной громкости искажения минимальны, а на обычной громкости звук просто отличный. Единственный недостаток – отсутствие отдельного регулятора низких частот, хотя удобная ручка регулировки громкости на правой колонке присутствует.

Хотя Pebble Plus могут немного не хватать резкости в высоких частотах, они компенсируют это кристальной чистотой звука. Поэтому мы особенно рекомендуем их студентам и тем, кто часто меняет место работы или учёбы. Колонки очень компактны и поместятся даже на самом маленьком столе. Это, пожалуй, самая портативная акустика из всех, что мы встречали, идеально подходящая для небольшой комнаты или офиса.

Несмотря на свою бюджетность, Creative Pebble Plus легко конкурируют с более дорогими системами, такими как Logitech Z407. Конечно, у них нет беспроводного соединения, и присутствуют провода, что может быть неудобно для тех, кто часто перемещается. Тем не менее, для пользователей с ограниченным бюджетом это бесспорно отличный выбор.

Если вы хотите получить качественный звук, Creative Pebble Plus – это идеальное решение. Они значительно превосходят множество безымянных аналогов, предлагая прекрасное качество звука за небольшие деньги.

3 Elac Debut ConneX DCB41 Лучшие музыкальные колонки для ПК и ноутбука

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип системы: активная

Акустическое оформление: фазоинверторного типа

Подключение: HDMI ARC, оптический, USB Type B, линейный уровень/фоно MM, Bluetooth

Система объемного звучания: нет Плюсы Сбалансированный звук

Хороший набор функций

Стильный дизайн Минусы Проводное соединение между колонками

Качество фонокорректора могло бы быть лучше

Elac Debut ConneX DCB41 – это небольшие, но мощные активные колонки, идеально подходящие как для рабочего стола рядом с компьютером, так и для гостиной, рядом с телевизором или стереосистемой. Подключение очень простое: колонки соединяются стандартным акустическим кабелем из комплекта.

Слушать музыку можно с разных источников: компьютера и смартфона (благодаря Bluetooth aptX и USB-входу типа B, поддерживающему высокое разрешение до 24 бит/96 кГц). DCB41 могут даже заменить саундбар благодаря наличию HDMI ARC и оптических входов. Приятным бонусом является встроенный фонокорректор для подключения проигрывателя виниловых пластинок. Для лучшего звучания рекомендуется использовать цифровые входы: в этом случае звук становится чистым, сбалансированным и детальным, музыкальное полотно воспроизводится целостно.

Звучание сбалансированное и нейтральное. Колонки не отвлекают от музыки, позволяя ей звучать естественно.

Elac Debut ConneX DCB41 – это отличное сочетание компактных размеров, функциональности, высокого качества звука и относительно доступной цены. Это прекрасный выбор для тех, кто ищет компактную и качественную аудиосистему.

4 Logitech Z407 Лучшие колонки для ПК среднего класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип системы: активная

Акустическое оформление: фазоинверторного типа

Подключение: 3.5 мм, Bluetooth, Micro USB

Система объемного звучания: DTS-HD, Dolby Pro Logic Плюсы Беспроводной пульт управления

Легко настроить

Громкий звук Минусы Короткие кабели

Хотелось бы сабвуфер мощнее

Если вы хотите качественный звук, но не готовы переплачивать за дополнительные функции Logitech G560 (такие как RGB-подсветка), то Logitech Z407 – отличная альтернатива по более доступной цене. Это наш лучший выбор в категории колонок среднего класса. Система состоит из двух сателлитов и сабвуфера, лишенная игрового дизайна и подсветки, которые есть у G560.

Logitech Z407 – это, пожалуй, самые недооцененные компьютерные колонки. Система мощностью 80 Вт подключается через Bluetooth, 3,5 мм разъем и Micro-USB, что обеспечивает широкую совместимость с телефонами, ноутбуками и компьютерами. Отдельно стоит отметить удобное беспроводное управление медиафайлами с помощью поворотного регулятора.

Это одно из главных преимуществ по сравнению с более бюджетными Creative Pebble Plus, хотя и Z407 отличаются простым и эффективным дизайном. Сателлиты имеют небольшие подставки, а сабвуфер достаточно компактен.

Небольшим недостатком являются короткие (1,2-метровые) кабели, ограничивающие варианты расположения. Зато есть возможность размещать сателлиты как вертикально, так и горизонтально. Звучание удивительно сбалансированное для колонок этой ценовой категории – отличный вариант для тех, кто хочет улучшить свой домашний звук.

Звучание достаточно мощное, но не чрезмерно агрессивное. Сабвуфер обеспечивает глубокие басы, не заглушая высокие частоты. Баланс между сателлитами и сабвуфером отлично выверен.

5 Creative Sound Blaster Katana V2 Лучший игровой саундбар для ПК

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип системы: активная

Акустическое оформление: фазоинверторного типа

Подключение: Оптический, 3,5 мм, Bluetooth, NFC, USB-C, AUX

Система объемного звучания: DTS-HD, Dolby Pro Logic Плюсы Хорошо спроектирован

Возможности подключения

Создан для игр Минусы Дорого для саундбара

Большой для некоторых столов

В нашем рейтинге лучших колонок для ПК и ноутбука никогда не было саундбаров. Потому что большинство из них ориентированы на телевизоры, а не на ПК. Часто они оказываются либо слишком большими для стола, либо слишком маленькими, и качество звука не всегда впечатляет. Sound Blaster Katana V2 – исключение из правил и наш лучший выбор среди компьютерных саундбаров.

Katana V2 – это значительно улучшенная версия предыдущей модели. Он получил более элегантный дизайн, а главное – более качественные высокочастотные динамики и сабвуфер. Расположение динамиков идеально подходит для использования за столом, а мощность звука достаточно высока.

5,25-дюймовый сабвуфер обеспечивает мощный бас, необходимый для динамичных игр, при этом обеспечивая хорошее звучание и для музыки. Благодаря широкому выбору интерфейсов подключения, панель совместима практически с любым устройством.

Конечно, и здесь есть RGB-подсветка. Яркая подсветка нижней части панели добавляет эффектности. Однако следует учитывать, что это достаточно габаритное устройство (почти 61 см), которое может оказаться неуместным на небольшом столе.

Sound Blaster Katana V2 – превосходная звуковая панель. Она достаточно компактна для размещения на большом столе, но при этом достаточно мощная, чтобы использовать её и как полноценную систему для гостиной. Хотя она не беспроводная, но достаточно функциональна и выделяется среди конкурентов, заслуживая звания лучшей звуковой панели для ПК.

6 FiiO SP3 BT Лучшие полочные колонки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип системы: активная

Акустическое оформление: фазоинверторного типа

Подключение: USB-C, 3,5 мм, оптический, коаксиальный, линейный вход RCA, Bluetooth 5.0

Система объемного звучания: нет Плюсы Невероятно прочные

Насыщенный, приятный звук

Много вариантов подключения Минусы Баса хвати не всем

Ищете лучшие полочные колонки? FiiO SP3 BT – прекрасный выбор! В стильном корпусе из литого алюминия скрываются двухполосные динамики: 1-дюймовый твитер с шелковым куполом и 3,5-дюймовый вуфер с тканым диффузором из углеволокна, обеспечивающие насыщенное и детализированное звучание как для музыки, так и для игр.

FiiO SP3 BT предлагают широкий выбор способов подключения: Bluetooth с поддержкой кодеков LDAC, aptX Adaptive, aptX HD и других, а также проводные входы RCA, AUX, Type-C, коаксиальный и оптический, что делает их универсальным решением для разных устройств. Можно легко использовать их как с компьютером для игр, так и с телефоном для прослушивания музыки по Bluetooth. При подключении по Bluetooth можно воспользоваться приложением FiiO для настройки эквалайзера и обновления прошивки, а регулировка громкости и басов осуществляется с помощью удобных регуляторов на задней панели.

Звучание FiiO SP3 BT можно описать как чистое, ясное и мощное, с удивительно глубокими басами для колонок без сабвуфера. Несмотря на компактные размеры (163x120x132 мм без подставки), они воспроизводят звук высокого разрешения в диапазоне 65 Гц — 20 кГц (±2дБ) с суммарной выходной мощностью 40 Вт на канал. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает надежность и долговечность. В комплекте поставляются резиновые подставки для различных углов наклона колонок.

Конечно, на рынке есть и другие колонки в этой ценовой категории, но FiiO SP3 BT выделяются своим чистым, точным звуком. Хотя RGB-подсветка отсутствует, колонки выглядят стильно и элегантно. Цена FiiO SP3 BT выше бюджетных моделей, но качество звука полностью оправдывает затраты, обеспечивая превосходное звучание, сравнимое с куда более дорогими системами.

В итоге, FiiO SP3 BT — универсальные, мощные, стильные и качественно звучащие полочные колонки, которые являются одним из лучших вариантов на рынке. Их гибкость подключения, отличное звучание и прочный корпус делают их отличным выбором как для меломанов, так и для геймеров.

7 Razer Nommo V2 Pro Компактная система с мощным басом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип системы: активная

Акустическое оформление: фазоинверторного типа

Подключение: USB-C, USB Type A, Bluetooth 5.3

Система объемного звучания: DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II Плюсы Потрясающий, захватывающий звук

Отличный саб

Удобный блок управления Минусы Подсветка могла бы быть лучше

Razer Nommo V2 Pro – это не просто обновление, а серьёзный скачок вперёд как в дизайне, так и в качестве звука. Система 2.1 стала изящнее и компактнее, чем её предшественник, хотя и не совсем миниатюрной, и теперь оснащена беспроводным пультом управления.

Главное же достоинство – это, безусловно, звук. Можно отметить кристально чистые высокие частоты, богатые и чёткие средние, а также мощный, глубокий бас, способный «встряхнуть» весь дом. Звуковая сцена широкая, а позиционирование звука – точное. Включение технологии THX Spatial Audio ещё больше усиливает эффект погружения, при этом звук остаётся естественным, без искусственной обработки.

Однако, за такое удовольствие придётся заплатить. Razer Nommo V2 Pro – это недешёвая акустика. Но для меломанов и требовательных пользователей, которые ценят высокое качество звука, эти колонки станут отличным вложением средств, особенно если сравнивать их с куда более дорогими аудиофильскими системами. Nommo V2 Pro — это первая в мире настольная акустическая система с поддержкой THX Spatial Audio, что обеспечивает геймерам наилучшее качество звука.

В комплекте есть настраиваемый беспроводной пульт управления и фоновая RGB-подсветка. Система совместима с ПК, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch (через Bluetooth), а также смартфонами (через Bluetooth).

8 Razer Leviathan V2 Pro Лучшая звуковая панель для ПК с мощнейшим звуком

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип системы: пассивная с активным сабвуфером

Акустическое оформление: фазоинверторного типа

Подключение: USB Type A, 3.5 мм, Bluetooth 5.3

Система объемного звучания: DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II Плюсы Мощный сабвуфер

Отличный звук, широкая звуковая сцена

Отслеживание головы с помощью ИИ Минусы Средний диапазон может показаться мутноватым

Razer Leviathan V2 Pro доказывает, что замечательный звук можно получить даже в компактном формате. Эта система «звуковая панель + сабвуфер» – идеальное решение для тех, кто хочет получить качественный 5.1 звук на рабочем столе, но ограничен в пространстве.

Razer не просто уместили пять динамиков в одну компактную панель и добавили сабвуфер. Они добавили ряд умных функций, повышающих качество звучания и погружения в аудио: технологию отслеживания положения головы (искусственный интеллект), различные звуковые режимы и настраиваемую RGB-подсветку. И всё это предлагается по достаточно доступной цене.

Конечно, система не лишена недостатков. Можно заметить некоторые проблемы с высокими частотами – они недостаточно детальны, а средние частоты временами звучали немного замутнены. Однако, мощный бас, способный «встряхнуть» небольшую комнату, отличное позиционирование звука и широкая звуковая сцена с лихвой компенсируют эти мелкие недочёты. В итоге, Leviathan V2 Pro — одна из лучших компьютерных акустических систем 2024 года по мнению экспертов.

В сравнении с конкурентами, такими как Creative Sound Blaster Katana V2, данная модель выигрывает за счет более компактных размеров и наличия функции отслеживания положения головы. Кроме того, встроенный THX Spatial Audio обеспечивает превосходное пространственное звучание. Система совместима с ПК, консолями PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, а также с мобильными устройствами через Bluetooth.

9 Edifier MR4 Лучшие бюджетные колонки для создания контента

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип системы: активная

Акустическое оформление: фазоинверторного типа

Подключение: RCA, TRS, дополнительный разъем 3,5 мм

Система объемного звучания: нет Плюсы В целом отличное качество звука

Несколько аналоговых входов

Доступные Минусы Элементы управления и режимы эквалайзера неудобные

Только аналоговые входы

Когда вы впервые услышите студийные колонки Edifier MR4, то будете потрясены, особенно учитывая их цену. В любом случае, это колонки с фантастическим звучанием, которые достаточно близки к нейтральному, чтобы вы могли использовать их для создания контента, будь то монтаж звука для подкаста или микширование песни.

Учитывая низкую цену, здесь должен быть подвох. Их несколько. Самое главное, что низкие частоты MR4 не впечатляют, если использовать их на нормальной громкости. Они появляются только при повышении громкости. Даже в этом случае вы не услышите грохот суббасов при просмотре фильма или игре (да и сабвуфера тоже нет).

Многочисленные аналоговые входы отлично подходят для использования с компьютером, аудиоинтерфейсами и внешними устройствами, такими как телефон, но нет Bluetooth или USB. Однако, послушав эти студийные мониторы, не говоря уже о цене, эти опасения быстро сойдут на нет.

10 Edifier G2000 Колонки, которые превосходят свой вес

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип системы: активная

Акустическое оформление: фазоинверторного типа

Подключение: Bluetooth, USB, 3.5 мм

Система объемного звучания: DTS-HD, Dolby Pro Logic Плюсы Несколько вариантов подключения

Полноценный звук для своего размера

Выход сабвуфера и светодиодная подсветка в качестве опции Минусы Верхние частоты не очень детализированы

Edifier G2000 – это, пожалуй, одни из самых миниатюрных компьютерных колонок на рынке. Несмотря на свои скромные размеры, они обладают неожиданно мощным и качественным звучанием и впечатляющими возможностями подключения.

Внешний вид может быть обманчив. G2000 обеспечивают полноценное, насыщенное звучание с хорошо сбалансированными средними частотами и чистыми высокими. Хотя пространственное звучание не является их сильной стороной, при правильном расположении колонок (на достаточном расстоянии друг от друга) можно добиться довольно широкой звуковой сцены. Приятным бонусом является наличие нескольких способов подключения: USB, 3,5 мм и Bluetooth.

Некоторые могут посчитать цену немного завышенной, однако, мы считаем, что G2000 предлагают отличное соотношение цены и качества. Это идеальный вариант компактных колонок для небольших рабочих мест или настольных ПК, при этом качество звука не идет на компромисс . Добавьте к этому стильную RGB-подсветку и уникальный дизайн, и вы получите полноценное и привлекательное решение.

Как выбрать лучшие колонки для ПК и ноутбука?

Выбор идеальных компьютерных колонок – задача непростая, в отличие от выбора ноутбука или компьютера, где характеристики более объективны. Высокая цена не всегда гарантирует высокое качество звука, так как субъективное восприятие играет огромную роль.

Тем не менее, есть несколько важных объективных критериев, которые помогут вам в выборе. В первую очередь, обратите внимание на типы подключения: аналоговый 3,5 мм, USB, оптический или Bluetooth. Для максимального качества звука желательно выбирать цифровое подключение (USB или оптическое), поскольку оно позволяет передавать несжатый аудиосигнал. Bluetooth, хотя и удобен для минималистичных установок, может несколько уступать в качестве звука, хотя современные технологии Bluetooth позволяют добиться весьма высокого качества. Наконец, самый бюджетный вариант – колонки с аналоговым 3,5 мм подключением.

Следующий важный фактор – наличие сабвуфера. Если вам нужен мощный бас, способный передать всю глубину взрывов в играх или фильмах, то вам необходима система с сабвуфером.

Также учтите размеры колонок, особенно если у вас ограниченное пространство на рабочем столе. Обратите внимание на дополнительные функции, такие как пульт дистанционного управления или встроенная панель управления для удобства использования.

Наконец, самый важный, но и самый субъективный фактор – это качество звука. Не существует универсального «лучшего» звука: одни предпочитают мощный бас, другие – яркие высокие частоты, третьи – нейтральное звучание. Вам нужно определиться с вашими личными предпочтениями, прежде чем выбирать колонки.

Например, для меломанов, ценящих детализацию, подойдут модели с широким частотным диапазоном и низким уровнем искажений, а для любителей игр – системы с мощным басом и качественным пространственным звучанием.