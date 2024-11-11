Лучшие телевизоры 50 дюймов в 2024 году

Итак, у вас сломался телевизор. Или морально устарел. Вы созрели до телевизора 4К, но немного ограничены в пространстве или в бюджете, поэтому остановились на 50 дюймах. Такой размер диагонали идеально подойдёт для небольшой гостиной или спальни.

Обязательно необходимо проверить, чтобы размер телевизора и расположение ножек позволяли поставить его в нишу или на имеющуюся в наличии тумбу. Как ни странно, очень часто обновление техники влечет за собой внеплановые траты, например, на новую мебель, поэтому выбор устройства должен быть взвешенным.

11.11.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели телевизоров с диагональю 50 дюймов.

Лучшие 50-дюймовые телевизоры – это прекрасное сочетание качества изображения, функциональности и разумной цены. Хотя сейчас многие выбирают телевизоры с диагональю 65, 75 или даже 85 дюймов, не стоит считать, что эра 40-50-дюймовых моделей закончилась.

Действительно, найти такие телевизоры сейчас сложнее, но достойные варианты всё ещё существуют. Мы потратили несколько десятков часов, чтобы составить этот рейтинг и помочь вам выбрать лучшее из того, что представлено на рынке сегодня.

1 Samsung QN90D Лучший 50-дюймовый телевизор в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры экрана: 43, 50, 55, 65, 75, 85 дюймов

Тип экрана: QLED

Частота обновления: 144 Гц

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth, 4x HDMI, 2x USB, RF, оптический Плюсы Частота обновления до 144 Гц

Поддержка AMD FreeSync Premium Pro

Dolby Atmos и звук отслеживания объектов

Много вариантов подключения Минусы Немного дороговато

Нет поддержки Nvidia G-Sync.

Нет поддержки Dolby Vision.

Samsung QN90D — лучший телевизор по нашему мнению! Разрешение 4К, частота обновления 120 Гц. Кроме того для игр на компьютере или приставке можно разогнаться даже до 144 Гц. Смотрите UHD-контент без проблем. Звук – объёмный, Dolby Atmos на борту, плюс технология Samsung Object Tracking Sound Lite для ещё большего погружения в происходящее.

Управлять можно голосом – поддерживаются Bixby от Samsung и даже «Эй, Google». Если вы заядлый геймер, то по достоинству оцените технологию AMD FreeSync Premium Pro VRR – никаких рывков и лагов во время игры. А ещё есть классная функция Multi View от Samsung. Можно одновременно смотреть игру, фильм и ещё что-нибудь, например, новости или спортивные трансляции. Короче, Samsung QN90D – отличный выбор. Он удовлетворит все потребности в просмотре кино, игр и других развлечений.

2 Sony Bravia XR A90K OLED Телевизор уровня High-end

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры экрана: 42, 48 дюймов

Тип экрана: OLED

Частота обновления: 120 Гц

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet — RJ-45, вход HDMI x 4, оптический, слот CI/CI+ Плюсы Отличная производительность HDR

Отличное качество звука

Стильный пульт дистанционного управления

Интеллектуальный интерфейс Google TV Минусы Всего два порта HDMI 2.1

Высокая задержка ввода по сравнению с конкурентами

Телевизор Sony Bravia XR A90K – это отличный выбор для тех, кто ищет качественный экран диагональю 42 или 48 дюймов. Этот телевизор – идеальное сочетание продуманного дизайна и высокоточной картинки.

A90K использует преимущества OLED-технологии: идеально черный цвет, широчайшие углы обзора и невероятно насыщенные цвета. Ко всему этому добавляется фирменная обработка изображения от Sony, которая делает картинку ещё лучше. Хотя яркость A90K не самая высокая среди OLED-телевизоров среднего и премиум-класса, контрастность просто великолепная благодаря самоизлучающимся пикселям.

Любители видеоигр также оценят этот телевизор по достоинству. В нём есть два порта HDMI 2.1, поддержка VRR (переменной частоты обновления), ALLM (автоматический режим низкой задержки) и даже две специальные функции для PlayStation 5: автоматический выбор режима изображения в зависимости от жанра игры и автоматическая настройка тонов HDR. В итоге, Sony Bravia XR A90K – это превосходный телевизор с отличным качеством изображения, идеально подходящий как для просмотра фильмов, так и для игр.

3 LG C4 OLED Лучший 50-дюймовый OLED-телевизор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры экрана: 42, 48, 55, 65, 77, 83 дюйма

Тип экрана: OLED

Частота обновления: 144 Гц

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth, 4x HDMI, 2x USB, RF, 3.5mm AUX Плюсы Отличное качество изображения и звука

Поддержка HDMI ARC

Первоклассные игровые возможности

4 входа HDMI 2.1 Минусы Нет оптического входа для звука

Несовместим с Wi-Fi 6E

Дорого

LG C4 — это новый OLED-телевизор, который предлагает отличное качество изображения, характерное для OLED-технологии. Кроме того, он оснащен впечатляющей звуковой системой с виртуальным 9.1.2-канальным звуком и поддержкой Dolby Atmos, создающей эффект объемного 3D-звука. Вы также можете подключить свою аудиосистему через Bluetooth или HDMI ARC. Управление телевизором и приложениями осуществляется с помощью голосовых помощников Alexa, Hey Google и Apple HomeKit.

Отзывы покупателей показывают, что меньший размер экрана делает этот телевизор идеальным для спальни или в качестве качественного монитора для игрового ПК. В общем, LG C4 представляет собой прекрасное сочетание превосходного качества изображения и звука, а также удобства управления. Он является достойной альтернативой Sony в сегменте OLED-телевизоров с меньшими экранами.

4 Samsung QN90C Лучший 50-дюймовый телевизор для игр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры экрана: 50, 55, 65, 75 дюйма

Тип экрана: Neo QLED

Частота обновления: 120 Гц

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth, 4x HDMI, 2x USB, RF, оптический Плюсы Обновленный экран Neo QLED

Dolby Atmos и Object Tracking Sound+

Поддержка облачного гейминга

Голосовое управление Минусы Нет поддержки Dolby Vision

Нет поддержки Freesync или G-Sync

Если вы готовы к серьезным тратам на 50-дюймовый телевизор, Samsung QN90C — отличный вариант. Этот телевизор использует улучшенную панель Neo QLED, обеспечивающую более насыщенные цвета и детализацию по сравнению с предыдущими моделями. Он поддерживает Dolby Atmos и технологию отслеживания объектов, что обеспечивает объемное и реалистичное звучание, синхронизированное с происходящим на экране. Управление телевизором, приложениями и подключенными устройствами осуществляется голосом с помощью Samsung Bixby или Google Assistant.

Телевизор также получил похвалу за специальный игровой режим, позволяющий контролировать время отклика, частоту обновления и настройки изображения. Частота обновления 120 Гц гарантирует плавную картинку во время игр или просмотра динамичных сцен в фильмах и сериалах. В целом, Samsung QN90C предлагает высокое качество изображения и звука, а также удобное управление.

5 Samsung Q60D Лучший 50-дюймовый телевизор для стриминга

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры экрана: 43, 55, 60 дюйма

Тип экрана: QLED

Частота обновления: 144 Гц

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth, 4x HDMI, 2x USB, RF Плюсы Отличная картинка и звук

Частота обновления до 144 Гц

Dolby Atmos Минусы Нет поддержки Dolby Vision

Samsung Q60D — это отличный 50-дюймовый телевизор, идеально подходящий для тех, кто использует только потоковое вещание. Его обновленная панель QLED сертифицирована Pantone по точности цветопередачи, что гарантирует высокое качество изображения без необходимости покупать дорогой OLED-телевизор. Базовая частота обновления составляет 120 Гц, которую можно увеличить до 144 Гц для более плавной картинки в динамичных сценах фильмов, сериалов и игр.

Благодаря поддержке Dolby Atmos и технологии отслеживания объектов Samsung, телевизор обеспечивает виртуальный объемный 3D-звук, создавая захватывающее звуковое сопровождение без дополнительных динамиков или саундбаров. Отзывы владельцев отмечают высокое качество изображения и наличие 4 HDMI-входов для подключения различных устройств, игровых консолей или аудиосистем. В целом, Samsung Q60D представляет собой хорошее соотношение цены и качества для тех, кто ищет качественный 50-дюймовый телевизор для потокового вещания.

6 Samsung QN90D Neo QLED 50-дюймовый QLED — лучший в своем классе

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры экрана: 43, 50, 55, 65, 75, 85 дюйма

Тип экрана: QLED

Частота обновления: 144 Гц

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet — RJ-45, USB Type-A, 4х HDMI 2.1 Плюсы Впечатляющая яркость

Отличная контрастность

Хорошие игровые возможности

Улучшенная операционная система Tizen Минусы Несколько низкая точность цветопередачи

Не хватает поддержки Dolby Vision

Ищете топовый 50-дюймовый QLED-телевизор? Тогда Samsung QN90D заслуживает вашего внимания. Этот телевизор оснащен потрясающим экраном на основе мини-светодиодов и множеством полезных функций.

QN90D обеспечивает частоту обновления 144 Гц при подключении к компьютеру, а игровые консоли Xbox Series X и PS5 смогут радовать вас картинкой в разрешении 4K/120 Гц. Наличие четырех портов HDMI 2.1 решит проблему выбора, к какому разъему подключать ваши устройства.

Samsung QN90D – яркий и эффектный телевизор, но если для вас важна максимальная точность цветопередачи, то лучше присмотреться к Sony A90K или LG C4. Эти модели изначально настроены более точно (хотя и не достигают яркости QN90D в 2000 нит).

Важно также отметить, что QN90D, как и все телевизоры Samsung, не поддерживает Dolby Vision, используя вместо него HDR10+. Хотя HDR10+ похож на Dolby Vision, последний остается более распространенным форматом для Blu-ray дисков и популярных стриминговых сервисов. Поэтому, при выборе учитывайте этот нюанс.

Как выбрать лучший телевизор 50 дюймов

Выбор 50-дюймового телевизора, будь то основной или дополнительный (для спальни, детской и т.п.), требует учета нескольких важных факторов:

Цена: Бюджет на покупку телевизора у всех разный. Поэтому важно учитывать телевизоры разных ценовых категорий, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Качество изображения и звука: Даже небольшой телевизор может обеспечить превосходное изображение и звук. Все модели, рассмотренные в этом рейтинге, поддерживают HDR (Dolby Vision или HDR10+) и улучшенные аудиоформаты (Dolby Digital, Dolby Atmos или DTS:X).

Возможности подключения: Современный телевизор — это гораздо больше, чем просто устройство для просмотра фильмов и сериалов. Он должен обеспечивать доступ к приложениям, веб-сайтам, музыке, фотографиям, а также поддерживать видеозвонки. Все 50-дюймовые телевизоры в этом рейтинге имеют предустановленные приложения, несколько HDMI и USB портов, Wi-Fi, Bluetooth и функцию голосового управления.