Лучшие 8К телевизоры в 2024 году

Современные 8K телевизоры предлагают потрясающее качество изображения. Они имеют в четыре раза больше пикселей, чем лучшие 4K модели.

До недавнего времени такая технология была очень дорогой. Но сейчас ситуация изменилась: лучшие 8K телевизоры стали доступнее, и это идеальное время для покупки.

16.11.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели 8K-телевизоров.

Даже если контента в 8K пока не так много, это не проблема. Современные 8K телевизоры оснащены мощными процессорами. Они улучшают качество изображения. Могут сделать 4K- контент и даже HD гораздо лучше, чем на обычных экранах. Помимо превосходной обработки изображения, 8K телевизоры на основе OLED, QLED и QD-OLED обладают всеми преимуществами современных 4K моделей: интеллектуальными интерфейсами для стриминга, экранами с частотой обновления 120 Гц для игр и многим другим.

Все телевизоры из нашего рейтинга были тщательно изучены. Мы сделали акцент на ключевые параметры: максимальную яркость, точность цветопередачи, однородность подсветки и обработку движения. Мы также проанализировали их работу с новыми игровыми консолями, обратив внимание на задержку ввода. Каждый телевизор в нашем списке заслуживает внимания. Вы можете быть уверены в качестве и выгодной цене выбранной модели.

1 Samsung QN900D Лучший 8K-телевизор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры: 65, 75, 85 дюймов

Разрешение: 8K

Технология экрана: Neo QLED / Mini LED

Smart TV: Tizen

HDR: HDR10, HLG, HDR10+ Плюсы Высокая яркость

Отличное масштабирование до 8K

Infinity Air Design с плавающей подставкой

Фантастический контраст

Минусы Нет Dolby Vision HDR

Дорогой

Хотите купить лучший 8K телевизор? Samsung QN900D — наш фаворит! Это реально крутой ТВ с потрясающим качеством изображения, невероятной контрастностью и глубоким чёрным цветом. Даже в очень ярких или тёмных комнатах картинка будет великолепной. HDR-контент выглядит просто сногсшибательно благодаря Mini LED подсветке с локальным затемнением. Яркие сцены и блики невероятно реалистичны. Цвета – яркие и сочные, цветовой охват просто огромный.

Четыре HDMI 2.1 порта поддерживают 8K при 60 Гц – идеально для PS5 Pro, если хотите поиграть в 8K. Но это ещё не всё! Телевизор также поддерживает 4K при 240 Гц – такого вы больше нигде не найдёте! Хотя современные консоли пока не выдают 240 FPS, владельцы мощных игровых ПК оценят эту функцию по достоинству. Время отклика великолепное. Изображение кристально чистое, без размытия. Задержка ввода минимальна для комфортной игры, а поддержка VRR (переменной частоты обновления) в диапазоне от 20 до 240 Гц – просто шик. Если 4К при 240 Гц вам не нужно, но 8К всё же хочется, можно сэкономить и выбрать Samsung QN900C 2023 года.

В целом, Samsung QN900D – это флагманский телевизор с инновационными технологиями. Он устанавливает новые стандарты качества изображения и технологических инноваций. Устройство имеет многоканальную акустическую систему мощностью 90 Вт с функцией Object Tracking Sound. Также телевизор поддерживает новые стандарты передачи звука. Работает он под управлением обновленной операционной системы Tizen с интуитивно понятным интерфейсом.

2 Samsung QN800D Один из лучших «недорогих» телевизоров 8K, которые вы можете купить

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры: 65, 75 и 85 дюймов

Разрешение: 8К

Технология экрана: Neo QLED

Smart TV: Tizen

HDR: HDR10, HDR10+, HLG. Плюсы Исключительная детализация и масштабирование до 8K

Впечатляющие игровые возможности и производительность

Четыре порта HDMI 2.1 Минусы Нет поддержки Dolby Vision

Все еще дорогой для большинство пользователей

Samsung QN800D — это отличный 8K телевизор по привлекательной цене и достойная альтернатива флагманской модели QN900D. Он представляет собой начальный уровень в линейке 8K Neo QLED от Samsung.

Качество изображения на QN800D впечатляет благодаря процессору NQ8 AI Gen2 с функциями AI-масштабирования до 8K и Real Depth Enhancer Pro. Это обеспечивает невероятную глубину и детализацию, высокую контрастность и глубокий черный цвет. QN800D идеально подходит как для просмотра фильмов, так и для игр.

Для геймеров предусмотрены четыре порта HDMI 2.1, поддерживающие разрешение 4K до 165 Гц, 8K до 60 Гц и технологии VRR и AMD FreeSync Premium Pro. Наличие Gaming Hub от Samsung добавляет удобства. Игровая производительность отмечается как «отличная», «плавная даже в самых динамичных играх», а AI-масштабирование делает графику невероятно красивой.

В целом, Samsung QN800D — прекрасный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество 8K изображения, включая масштабирование контента более низкого разрешения, по более доступной цене, чем QN900D. Конечно, яркость немного ниже, чем у QN900D, и он всё же дороже, чем топовые 4K модели, но в остальном QN800D — отличное решение для тех, кто планирует переход на 8K, не переплачивая за флагманские функции.

3 Samsung QN900C Самый яркий 8K телевизор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры: 65, 75, 85 дюймов

Разрешение: 8К

Технология экрана: Neo QLED

HDR: HDR10+, HLG Плюсы Непревзойденная яркость

Один блок подключения

Поддержка HDMI 2.1 на всех портах

Отличные игровые возможности Минусы Нет Dolby Vision



Samsung QN900C — воплощение последних технологических достижений. В то время как другие производители опасаются выпускать 8K модели, Samsung делает ставку на это разрешение, и результат впечатляет: невероятно красивый телевизор с выдающимися характеристиками, хотя и по высокой цене.

Потрясающие характеристики Samsung QN900C, обеспечивают превосходное качество изображения 8K. Телевизор оснащен полным набором портов HDMI 2.1, поддерживающих разрешение 8K/60 Гц или 4K/120 Гц — идеально для современных игровых консолей, таких как Xbox Series X и PS5 Pro. Кроме того, в нём установлена 6.2.4-канальная акустическая система с технологией Object Tracking Sound Pro от Samsung, обеспечивающая эффект полного погружения в звук.

Samsung QN900C обладает низкой входной задержкой — всего 9,2 мс (лучше, чем у большинства конкурентов) и отличной цветопередачей (Delta E 2,8686) прямо «из коробки». Конечно, для идеальной цветопередачи потребуется небольшая настройка, но такая заводская калибровка встречается нечасто. Высокая яркость (2433,6 нит) и широкий цветовой охват (93,04% UHDA-P3) подтверждают лидерство QN900C в своем классе.

Как выбрать лучший 8K телевизор?

Перед покупкой 8K телевизора стоит задуматься: действительно ли он вам нужен? Хотя будущее за 8K, и контента в этом формате становится всё больше, сейчас для большинства людей 4K телевизор будет оптимальным выбором.

Если же вы всё-таки решили приобрести 8K телевизор, обратите внимание на качество масштабирования. Не весь контент будет в 8K, поэтому важна мощная обработка изображения, которая позволит улучшить качество 4K и даже HD видео.

Размер экрана также важен. В случае с 8K, чем больше экран, тем лучше, но необходимо учесть место в помещении для установки телевизора.

Хотя многие 8K телевизоры имеют хорошую встроенную звуковую систему, для полного погружения в 8K контент рекомендуется приобрести качественный саундбар или систему объемного звучания. Обратите внимание на габариты саундбара, чтобы он соответствовал размеру телевизора.

На рынке пока не так много 8K телевизоров, поэтому выбор во многом зависит от личных предпочтений. Среди лучших моделей — Samsung QN900D Neo QLED, который выделяется высокой яркостью и качеством изображения, но его цена высока. Samsung сейчас занимает лидирующие позиции на рынке 8K телевизоров по соотношению цена/качество. Самый доступный 8K телевизор — это, скорее всего, Samsung QN800D. Более старые модели Samsung 8K можно найти дешевле, но они не обладают самыми современными технологиями.