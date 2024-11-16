Лучшие 4К телевизоры в 2024 году

Сейчас большинство телевизоров продаются с разрешением 4K, хотя есть и модели 8K, а также некоторые с разрешением 720p или 1080p. Поскольку большинство видеоконтента в интернете – 4K, такой телевизор будет отличным выбором, так как вам не придётся искусственно улучшать изображение.

Но высокое качество изображения зависит не только от разрешения. Например, очень важен контраст, особенно если вы смотрите телевизор в тёмной комнате и хотите видеть глубокий чёрный цвет.

16.11.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели 4K-телевизоров.

Поэтому OLED-телевизоры с их практически идеальным контрастом идеально подходят для просмотра фильмов и сериалов в темноте. Если же вы смотрите телевизор в светлой комнате, вам нужен яркий экран, чтобы избежать бликов – в этом обычно лучше светодиодные модели.

Здесь мы подготовили актуальную подборку лучших 4K телевизоров. Чтобы изучить каждую модель и выбрать лучшее нам понадобился не один десяток часов. А если вас также интересуют другие варианты, посмотрите наши рейтинги лучших 8K телевизоров, лучших больших телевизоров или лучших игровых телевизоров.

1 Samsung S90D Лучший 4K-телевизор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: OLED

Разрешение: 4K

Доступные размеры: 42, 48, 55, 65, 77, 83 дюйма Плюсы Почти бесконечный коэффициент контрастности

Невероятно широкие углы обзора

Хорошая пиковая яркость в SDR

Яркие и реалистичные цвета Минусы Нет поддержки Dolby Vision

Нет поддержки звука DTS

Лучшим 4K телевизором по нашему мнению стал Samsung S90D OLED. Это потрясающий телевизор, который особенно хорош в тёмной комнате. Яркие моменты в HDR-контенте выглядят невероятно, без размытия или ореолов вокруг светлых участков.

Его панель QD-OLED обеспечивает гораздо более яркие и насыщенные цвета, чем WOLED-панели, которые используются в других OLED-телевизорах. В отличие от некоторых конкурентов, Samsung S90D не поддерживает Dolby Vision HDR и расширенные аудиоформаты DTS. Зато он поддерживает HDR10+, формат, хотя и менее распространённый. Обратите внимание, что QD-OLED панели используются не во всех размерах экрана.

Этот телевизор также отлично подходит для игр благодаря практически мгновенному времени отклика – за быстродвижущимися объектами не будет заметных артефактов. Очень низкая входная задержка обеспечивает быструю реакцию в играх, а также есть ряд полезных игровых функций, включая поддержку VRR для снижения разрывов изображения. Наконец, он поддерживает разрешение 4K при частоте 144 Гц на всех четырёх портах HDMI, что позволяет в полной мере использовать возможности современных игровых консолей и видеокарт.

2 Sony A95L OLED Лучший телевизор 4K для домашних кинотеатров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: OLED

Разрешение: 4K

Доступные размеры: 55, 65, 77 дюймов Плюсы Идеальный чернильно-черный цвет

Отсутствие размытия вокруг ярких объектов

Невероятно широкие уголы обзора

Фантастическая обработка движений Минусы Всего два порта HDMI 2.1

Если вам нужен лучший телевизор для домашнего кинотеатра, обратите внимание на Sony A95L OLED. Он значительно дороже Samsung S90D, но лучше подходит для кинотеатра благодаря более широкой поддержке форматов и, в целом, более точному изображению.

В отличие от HDR10+ у Samsung, Sony поддерживает более популярный Dolby Vision, позволяя наслаждаться расширенными возможностями HDR практически из любого источника. Обработка изображения у Sony лучше справляется с апскейлингом (масштабированием) и шумоподавлением низкобитрейтного контента, обеспечивая высокое качество картинки независимо от источника.

Sony A95L также поддерживает больше продвинутых аудиоформатов, чем Samsung, через eARC, так что вам не придётся беспокоиться о совместимости с аудиодорожками ваших любимых фильмов. Он демонстрирует невероятно широкую цветовую гамму HDR и великолепно выглядит в тёмной комнате благодаря практически бесконечному контрасту, обеспечивая идеальный чёрный цвет без размытий вокруг ярких участков. При этом он очень яркий, поэтому HDR-контент выглядит реалистично и насыщенно. Доступен в трёх размерах: 55, 65 и 77 дюймов.

3 LG C4 OLED Лучший 4K-телевизор чуть выше среднего уровня

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: OLED

Разрешение: 4K

Доступные размеры: 42, 48, 55, 65, 77, 83 дюйма Плюсы Идеальный черный цвет без размытия ярких участков

Очень хорошая яркость SDR

Почти мгновенное время отклика

Яркие и реалистичные цвета Минусы Заметный зеленый оттенок, если смотреть под углом

Если вам нужен качественный OLED-телевизор для дома, но вы не готовы переплачивать за Sony A95L, рассмотрите LG C4 OLED — один из лучших телевизоров среднего класса. Он использует другой тип OLED-панели, которая обеспечивает такой же идеальный чёрный цвет в тёмной комнате, но цвета не такие яркие и насыщенные, как у телевизоров с QD-OLED, а HDR-контент не так сильно выделяется из-за меньшей пиковой яркости.

LG частично компенсирует это своей универсальностью: хорошая обработка изображения, поддержка Dolby Vision и расширенных аудиоформатов DTS. Он также доступен в широком диапазоне размеров – от компактного 42-дюймового до огромного 83-дюймового.

Благодаря богатому набору игровых функций, LG C4 — отличный выбор для геймеров. Все четыре порта HDMI поддерживают стандарт HDMI 2.1, каждый из которых может работать с разрешением 4K при 144 Гц. Телевизор поддерживает все технологии VRR, обеспечивая плавное изображение с любых совместимых источников. Кроме того, почти мгновенное время отклика и низкая задержка ввода делают его превосходным игровым устройством.

4 LG B4 OLED Лучший 4K-телевизор среднего класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: OLED

Разрешение: 4K

Доступные размеры: 48, 55, 65, 77, 83 дюйма Плюсы Идеальный черный цвет без размытия ярких участков

Подходит для просмотра в светлой комнате

Время отклика без размытия при быстром движении

Минусы Цвета яркие и реалистичные

Если вам нужен доступный телевизор с отличными функциями и производительностью, обратите внимание на LG B4 OLED — отличный представитель среднего класса. Он обладает большинством возможностей более дорогого LG C4 OLED, но несколько уступает ему в яркости HDR и ограничен частотой обновления 120 Гц.

Несмотря на это, качество изображения остаётся на высоте, особенно в тёмной комнате, благодаря практически бесконечному контрасту, обеспечивающему глубокий чёрный цвет без размытий. Встроенная платформа WebOS работает быстро, обработка изображения на высоком уровне, поэтому проблем с апскейлингом контента низкого разрешения (DVD, кабельное телевидение, Blu-ray) не будет. Поддержка Dolby Vision HDR и расширенных аудиоформатов DTS будет плюсом для любителей физических носителей.

Углы обзора великолепны – смотреть телевизор можно с любой точки комнаты без потери качества. Как и C4, LG B4 обладает широкой цветовой гаммой и высокой точностью цветопередачи без калибровки, что гарантирует реалистичное отображение фильмов. Телевизор также отлично подходит для игр: совместимость со всеми технологиями VRR, отличное время отклика и минимальная задержка ввода.

5 Яндекс ТВ Станция Бейсик Лучший 4K-телевизор с YaOS X

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: VA

Разрешение: 4K

Доступные размеры: 43, 50, 55, 65 дюйма Плюсы Доступная цена

Сервисы Яндекса с Алисой

Быстрая работа Минусы Управление через Алису не совсем удобно

VA-матрица не сравнится с OLED

Яндекс ТВ Станцию Бейсик YNDX-00074 объединяет в себе все преимущества современных телевизоров и умных колонок с Алисой. Он управляется голосом — благодаря технологии Farfield, можно общаться с Алисой без пульта, просто давая команды. Алиса легко найдёт нужные фильмы, сериалы, музыку и видео в разных приложениях и сервисах, включая специальный нейробраузер.

Прикольная штука — Алиса узнаёт членов семьи по голосу и переключается между их профилями, чтобы у каждого были свои рекомендации. Даже когда телевизор выключен, он работает как обычная умная колонка с Алисой: можно узнать погоду, включить музыку или управлять умным домом. ТВ Станция Бейсик использует удобную платформу YaOS X, где найдётся всё: фильмы, сериалы, музыка, блоги и многое другое.

Технология Yandex Picture Quality обеспечивает яркие и реалистичные 4К-картинку, с точной цветопередачей и детальной прорисовкой. Звук тоже в порядке. Высококачественные динамики, настроенными для идеального воспроизведения любого контента.

Как выбрать лучший телевизор 4K

Покупка нового телевизора может показаться сложной задачей, но не стоит пугаться технических подробностей. Начнём с основного: определите свой бюджет и желаемый размер экрана. Выберите максимальную сумму, которую вы готовы потратить, и размер телевизора, который вам нужен. Сузьте свой выбор до моделей, соответствующих этим двум критериям – это значительно упростит задачу. Если у вас достаточно большой бюджет, установите и минимальную планку (например, на 30% ниже максимума) для более точного выбора.

При определении размера учитывайте место установки телевизора: настенное крепление или подставка по-разному влияют на восприятие размера.

Далее, вам предстоит сделать несколько важных решений. Для телевизоров среднего и премиум-класса выбирайте между OLED и LED/Mini-LED технологиями. LED-телевизоры с диагональю от 55 дюймов и более, как правило, ярче OLED, идеально подходя для дневного просмотра в светлых помещениях. OLED-телевизоры же превосходны для вечернего просмотра фильмов благодаря высокой контрастности, но менее яркие, особенно недорогие модели.

Для среднеценового сегмента решите, нужна ли вам частота обновления 120 Гц. Она идеальна для геймеров (особенно с PS5 или Xbox Series X) и любителей кино, обеспечивая более плавное движение на экране. Однако телевизоры с 120 Гц стоят дороже, поэтому, если хотите сэкономить, выбирайте 60 Гц.

И наконец, звук. Большинство современных тонких телевизоров имеют слабое звучание. Если вы планируете использовать саундбар, то проблем не будет. Но если хотите обойтись без дополнительных устройств, ищите телевизоры с качественным встроенным звуком. Как правило, более дорогие модели звучат лучше, но даже среди них есть различия. Sony и Samsung обычно предлагают хорошее качество звука, с них можно начать поиск. Учитывайте эти факторы, и покупка телевизора станет гораздо проще.