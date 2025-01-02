Лучшие USB флешки 2025 года

Лучшие флешки — это своего рода чудо, если подумать.

Они подходят хранения и скачивания фотографий, музыки, видео и других больших файлов, а также перемещать их с одного устройства на другое. Они легкие, маленькие и удобные для хранения, что делает их даже более удобными, чем даже самые лучшие внешние портативные твердотельные накопители. Для них не требуется отдельный соединительный кабель. И, в отличие от облачного хранилища, для использования флэшки не требуется подключение к Интернету.

02.01.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели флэшек.

Вы найдете большой выбор флешек, которые можно купить в Интернете, и некоторые из них невероятно дешевы. Но мы бы сказали, что это ложная экономия. В конце концов, ваши данные незаменимы, поэтому нет смысла рисковать ими только для того, чтобы сэкономить несколько рублей. Особенно, когда лучшие флэш-накопители, не так уж и дороги сами по себе.

В большинстве флэш-накопителей по-прежнему используется старый прямоугольный формат USB Type-A. Этот тип разъема существует с момента появления оригинального стандарта USB еще в 1996 году. Однако некоторые современные ноутбуки, такие как MacBook, не имеют его, поэтому вам понадобится либо флэш-накопитель USB-C, либо адаптер.

В этом рейтинге мы собрали лучшие флешки известных брендов для портов USB-A и USB-C. Все они безопасны, надежны и довольно быстры (или, в некоторых случаях, невероятно быстры). И это действительно может сэкономить время, когда вы регулярно имеете дело с большими видеофайлами с высоким разрешением, существенно экономя ваше время.

1 Kingston DataTraveler Max Лучший быстрый и доступный флэш-накопитель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2×2

Скорость записи данных: 900 МБ/с

Скорость чтения данных: 1000 МБ/с Плюсы Невероятно быстрая

Компактный размер

Самая выгодная цена за емкость 256 ГБ Минусы Пластиковый корпус кажется немного дешевым

Kingston DataTraveler Max объёмом 256 гигабайт – это настоящая ракета среди флешек, почти не уступающая по скорости своему старшему брату на 1 ТБ. За ее цену вы получаете отличное сочетание скорости, цены и объёма памяти. Идеальный вариант для тех, кто не хочет переплачивать за терабайтную версию, хотя та и немного быстрее.

DataTraveler Max 256 ГБ тестировали в программах PCMark, DiskBench и CrystalDiskMark. Результаты оказались очень близки к показателям 1-терабайтной модели. По скорости она заняла второе место (третье, если считать 1 ТБ версию отдельным конкурентом). Плюс ко всему, флешка очень тонкая и легко помещается в карман.

Но есть один нюанс. Если вы используете настольный компьютер и выбрали версию с USB-C, могут возникнуть сложности с подключением к задним портам материнской платы. Из-за двухсекционного защитного колпачка разъем USB-C оказывается слишком коротким. Это проверили на трёх разных материнских платах – результат был одинаковый. Но если у вас есть передний USB-C порт на корпусе компьютера или вы работаете с ноутбуком, проблемы не будет. Проблема наблюдалась только с задними портами материнской платы и именно этой флешкой.

Kingston DataTraveler Max 256 ГБ – быстрая, доступная и компактная флешка. Однако, при использовании на стационарном компьютере с USB-C, стоит учитывать возможные проблемы с подключением к задним портам.

2 Adata SC750 Самый быстрый флэш-накопитель USB-C

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen2

Скорость записи данных: 1000 МБ/с

Скорость чтения данных: 1050 МБ/с Плюсы Высокое скорость SSD

Выдвижной порт USB-C означает, что крышку нельзя потерять

Емкость до 2 ТБ Минусы Широкая оболочка может блокировать соседние порты

ADATA SC750 – это уникальная флешка, которая стирает грань между обычными флешками и быстрыми SSD-накопителями. По сути, это миниатюрный SSD с выдвижным USB-портом, заключенный в компактный пластиковый корпус. Он не требует никаких дополнительных кабелей и превосходит по скорости большинство конкурентов.

В тестах PCMark 10 ADATA SC750 показала скорость скорость 10 Гбит/с. В тесте DiskBench — чтение 10 ГБ. Результаты в CrystalDiskMark были немного хуже, но в целом это вторая по скорости флешка в нашем рейтинге. ADATA SC750 имеет современный интерфейс USB-C, а не устаревший USB-A. Поэтому, если вам нужно подключать флешку к телефону или у вас ноутбук только с USB-C портами, SC750 станет отличным выбором – быстрым и удобным.

Цена ADATA SC750 может быть немного выше или ниже, чем у конкурентов, в зависимости от текущих предложений.

3 Samsung Fit Plus Лучшая недорогая и маленькая флешка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1

Скорость записи данных: 60 МБ/с

Скорость чтения данных: 300 МБ/с Плюсы Крошечная

Недорогая

Достойная производительность Минусы Не самая быстрая

Максимальная емкость — 256 ГБ

Samsung FIT Plus – идеальный вариант, если вам нужна небольшая флешка, которую удобно постоянно носить с собой, например, на связке ключей. Длина флешки меньше 2,5 см (с учетом разъема USB-A), и она выступает из порта тоже менее чем на 2 см. Есть отверстие для кольца, а сама флешка кажется очень прочной – удивительно хорошее качество для недорогого устройства. Samsung заявляет о водонепроницаемости на глубине до 1 метра в течение 72 часов.

Однако, стоит отметить, что скорость работы этой компактной флешки значительно ниже, чем у более крупных и дорогих моделей. В тесте DiskBench (10 ГБ) скорость чтения составила 319,7 МБ/с, а скорость записи – всего 58,4 МБ/с. Это чуть больше половины скорости чтения и менее 15% скорости записи флагманской Kingston DataTraveler Max на 1 ТБ.

Несмотря на это, Samsung FIT Plus всё равно работает заметно быстрее, чем большинство других флешек объёмом менее 1 ТБ, которые мы тестировали. Например, SanDisk Extreme Pro 128 ГБ записывает в два раза быстрее, но стоит в 2,5 раза дороже и работает значительно дольше. В итоге, Samsung FIT Plus – это отличное сочетание компактности, надежности и доступной цены, но с более скромной скоростью работы.

4 Adata Elite UE800 Идеально подходит для студентов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2

Скорость записи данных: 1050 МБ/с

Скорость чтения данных: 1000 МБ/с Плюсы Без колпачкового дизайна

Отличная производительность

Стильный дизайн Минусы Нет IP-рейтинга или шифрования

Нет программного обеспечения в комплекте

Adata Elite UE800 — компактный и стильный дизайн, большой объём памяти и высокая скорость работы, по привлекательной цене.

Внешне Adata Elite UE800 выглядит очень привлекательно: тонкий, элегантный корпус из металла весом всего 13 граммов и размерами 73 x 21,3 x 8,9 мм приятно лежит в руке. Выдвижной разъем USB Type-C делает ее универсальной и совместимой с различными устройствами, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки с поддержкой OTG. Отсутствие колпачка — ещё один плюс: вы больше не будете беспокоиться о его потере.

Скорость передачи данных впечатляет: до 1,05 ГБ/с благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2. Тесты CrystalDiskMark показали отличные результаты: скорость чтения — 1074 МБ/с, скорость записи — 1001 МБ/с. Другие бенчмарки показали немного меньшие, но всё равно очень высокие показатели — около 900 МБ/с. Это практически соответствует заявленным характеристикам (1050/1000 МБ/с).

В комплект поставки не входят дополнительные программы, но это компенсируется низкой ценой и широким выбором объёмов памяти: 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Adata Elite UE800 — это превосходный выбор для тех, кому нужен быстрый, надёжный и компактный USB-накопитель с большим объёмом памяти.

5 SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Быстрая флешка

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1, Type-A

Скорость записи данных: 380 МБ/с

Скорость чтения данных: 420 МБ/с Плюсы Очень быстро

Емкость до 1 ТБ

Выдвижной USB-штекер Минусы Только USB Type-A

Дороже многих конкурентов

SanDisk применяет бренд Extreme Pro только к своим самым быстрым продуктам хранения, поэтому неудивительно, что этот твердотельный флэш-накопитель Extreme PRO USB 3.2 работает молниеносно. Со скоростью чтения/записи до 420 МБ/с / 380 МБ/с вам будет сложно найти USB-накопитель, который может превзойти его. Скорость записи 380 МБ/с особенно впечатляет и делает этот USB-накопитель практичной альтернативой более громоздкому портативному твердотельному накопителю при работе с ресурсоемким видео в формате Full HD или даже 4K.

Емкость варьируется от 128 ГБ до колоссального 1 ТБ, хотя последний, естественно, стоит больших денег. Просто имейте в виду, что этот флэш-накопитель использует устаревший разъем USB-A, который, хотя и хорош для совместимости со старыми компьютерами, означает, что вам понадобится адаптер для его использования с современным MacBook.

6 SanDisk Ultra Fit USB 3.2 Лучшая флешка, чтобы всегда оставаться подключенной к сети

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1, Type-A

Скорость записи данных: 40 МБ/с

Скорость чтения данных: 130 — 400 МБ/с Плюсы Невероятно маленькая…

…но имеет большой объем памяти

Очень хорошая цена Минусы Подходит только к порту USB-A

Не самая быстрая флешка

Хотите расширить внутреннюю память вашего ноутбука самым аккуратным и удобным способом? В качестве аппаратного хранилища отлично подойдет крошечный флэш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.2. Едва ли больше штекера разъема USB Type-A, его можно вставить в свободный порт Type-A на ноутбуке, и вы едва заметите его там.

Несмотря на миниатюрные размеры, вы все равно можете получить до 512 ГБ дискового пространства; достаточно, чтобы удвоить емкость встроенного SSD-накопителя типичного ноутбука. Даже цена на 512 ГБ очень низкая, а купить меньшую емкость можно еще проще. Максимальная скорость чтения этого флэш-накопителя 130 МБ/с не совсем соответствует последним внутренним SSD накопителям в современных ноутбуках, но этого достаточно, чтобы скорость чтения/записи не была раздражающе долгой.

7 Verbatim Pinstripe Лучшая флешка по соотношению цена/качество

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

Скорость записи данных: 4 МБ/с

Скорость чтения данных: 10 МБ/с Плюсы Отличное соотношение цены и качества

Нет необходимости в колпачке

Цветовая гамма Минусы Низкая скорость чтения/записи

Ищете выгодную покупку? Тогда вы обнаружите, что модель этого флэш-накопителя на 128 ГБ предлагает лучшее соотношение гигабайт к наличным деньгам в этом списке. Недостатком является очень низкая скорость чтения/записи. Но если вы ищете флэш-накопитель в основном для хранения и готовы ждать некоторое время при загрузке и выгрузке, вы можете принять этот недостаток.

Этот флэш-накопитель также имеет функцию скольжения, которая защищает USB-соединение, когда оно не используется, без необходимости использования отдельной крышки. Он поставляется в различных цветах, включая Sunkissed Yellow, Eucalyptus Green, Hot Pink, Caribbean Blue и Volcanic Orange.

8 Patriot Supersonic Rage 2 Высокая скорость передачи больших файлов

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Интерфейс: USB 3.2

Скорость записи данных: 300 МБ/с

Скорость чтения данных: 400 МБ/с Плюсы Высокие скорости для больших файлов

Большая емкость Минусы Дорого

Если вы тратите много времени на передачу больших файлов с помощью флэш-накопителя, то у нас есть хорошее предложение. В этом случае Patriot Supersonic Rage 2 — лучший выбор. Благодаря корпусу с алюминиевым покрытием для лучшего рассеивания тепла и поддержке UASP (протокол USB Attached SCSI) скорость чтения и записи для больших файлов невероятно высока.

И хотя это не совсем дешево, такая экономия времени вполне может окупить дополнительные затраты. Эта флешка выпускается в вариантах на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

9 Kingston DataTraveler 80 Лучшая флешка USB-C

7.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1, Type-C

Скорость записи данных: 60 МБ/с

Скорость чтения данных: 200 МБ/с Плюсы Современный разъем USB-C

Более компактная, чем большинство

Довольно быстрая Минусы Не подключается к старым компьютерам

USB-C никуда не денется и со временем заменит старый (прямоугольный) USB-порт Type-A, поэтому, если вы будете использовать USB-накопитель только с современными ПК или Mac, имеет смысл использовать USB-порт С. При размерах 42,2 мм x 15 мм x 6,7 мм USB-накопитель DataTraveler 80 удобен и компактен, а его собственный разъем Type-C означает, что вы можете использовать его с телефонами и планшетами, а также с компьютерами.

Скорость чтения/записи не самая высокая, но скорость чтения до 200 МБ/с и скорость записи 60 МБ/с отнюдь не вялые. Выберите емкость от 32 ГБ до 256 ГБ, каждая из которых имеет выгодную цену.

Как выбрать лучшую USB флэшку

Выбирая флешку, первое, на что стоит обратить внимание – это тип разъема: USB-A или USB-C. Некоторые флешки продаются с адаптерами для переключения между типами разъемов, а некоторые имеют оба разъема сразу – это, конечно, удобнее. Обратите внимание: быстрые флешки обычно имеют один разъем – либо Type-A, либо Type-C. Флешки со скоростью чтения/записи 500 МБ/с и выше, как правило, используют порты USB 3.x Gen 2 (10 Гбит/с). Если вы подключите такую флешку к более старому порту USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (5 Гбит/с), скорость будет ниже, чем заявлена.

Однако, даже при подключении к более медленному порту, высокоскоростная флешка будет работать значительно быстрее, чем бюджетная модель. Разница в скорости может быть в 10 раз, особенно при записи больших файлов. Поэтому, даже если ваш компьютер имеет только более медленный порт, инвестиции в быструю флешку всё равно себя окупят.

Сейчас на рынке стирается грань между обычными флешками и внешними SSD. Например, Adata SC750 имеет внутри SSD-накопители, обеспечивая высокую скорость работы. Но у таких флешек есть недостаток: они обычно шире обычных, из-за чего могут перекрывать соседние порты на вашем компьютере или ноутбуке. Это особенно актуально для устройств с ограниченным количеством портов.

Поэтому, выбирая флешку, учитывайте не только скорость, но и её габариты . Самая быстрая флешка бесполезна, если она постоянно загораживает другие порты, вынуждая вас переключать другие устройства. Возможно, стоит рассмотреть более компактную модель, даже если она немного медленнее.

Как мы составляли этот рейтинг

Для составления этого рейтинга мы подробно проанализировали рынок USB-флэшек. Изучили мнения ведущих специалистов, экспертов и реальных покупателей. Оценили достоинства и недостатки каждой модели, сравнили их характерситристики. И, конечно же, основывались на собственном опыте. Вы можете быть уверены, что все флэшки из этого рейтинга лучшие на рынке.