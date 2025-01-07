ТОП-12 Лучшие клавиатуры для Mac в 2025 году

Лучшая клавиатура для Mac повысит вашу продуктивность, добавит удобства и комфорта.

Все это станет реальным, если вы выберете одну из клавиатур представленных в нашем рейтинге. Мы считаем, что лучшая модель должна поставляться с проработанным ПО. Должна иметь функциональные клавиши, возможность замены свитчей и подключения сразу к нескольким устройствам одновременно.

07.01.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели.

Среди лучших клавиатур для макбуков мы подобрали варианты разных форматов и назначений. В нашем рейтинге вы сможете найти: 100% клавиатуры, 60%, игровую, для работы, с подсветкой и без.

Конечно, в линейке Apple есть свои достойные периферийные устройства, которые могут закрыть все ваши потребности. Это качественные и удобные клавиатуры, разработанные специально под MacBook. С тех пор, как Apple вернула Magic Keyboard, опыт работы действительно улучшился.

Но обновление клавиатуры вашего Mac с помощью альтернативного решения может творить чудеса. Особенно если вы хотите поставить свое устройство на подставку для ноутбука. Так что, если вы ищете одну из лучших клавиатур для Mac, мы предоставим вам все необходимое в этом рейтинге.

Если вы находитесь в поиске других первоклассных периферийных устройств, обязательно ознакомьтесь с нашими рейтингами лучших мышей для Mac, лучших мониторов для MacBook Pro и лучших внешних дисков для Mac, которые доступны на прилавках в этом году. А если вы готовы обновить свой ноутбук от Apple, мы расскажем все, что вам нужно знать, в рейтинге лучших макбуков.

1 Apple Magic Keyboard с Touch ID Лучшая клавиатура для Mac

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth

Тип клавиатуры: мембранная, островная

Формат: полноразмерная

Подсветка: белая

Общее количество клавиш: 110 + 7

Размеры: 419 x 115 x 11 мм

Вес: 369 г Плюсы Подключается к любому устройству через Bluetooth

Отличное качество печати

Тихий шум при наборе текста

Легкий дизайн и отличное качество сборки Минусы Нет сопряжения с несколькими устройствами

Apple Magic Keyboard с Touch ID и цифровой панелью – лучшая клавиатура для Mac. Она известна своим качеством и удобством. Отличается прочной алюминиевой конструкцией, несмотря на тонкий профиль. Обеспечивает комфортную и точную печать благодаря оптимальному расстоянию между клавишами и отзывчивым механическим переключателям.

Главная особенность – встроенный Touch ID для безопасного входа в систему и авторизации платежей Apple Pay, совместимый с Mac на чипах Apple и macOS 11.4 и новее. Обратите внимание, что Touch ID работает только с Mac, а не с iPad или iPhone. Подключение осуществляется через Bluetooth, одновременно к одному устройству (возможно подключение к нескольким устройствам через Universal Control), что идеально подходит для стационарных iMac или MacBook с внешним монитором. Автономность клавиатуры впечатляет – примерно месяц работы от одного заряда.

Недавно Apple выпустила обновленную версию клавиатуры с портом USB-C вместо Lightning. Хотя мы не тестировали новую версию, известно, что цена осталась прежней, и основное отличие – именно в типе порта. Старая версия (Lightning) совместима с большинством Mac с Bluetooth и macOS 10.12.4 и выше, а также iOS-устройствами с iOS 10.3 и выше. Новая версия (USB-C) совместима с Mac на чипах Apple Silicon и macOS 11.4 и выше. Перед покупкой убедитесь в совместимости с вашим устройством.

Функциональные клавиши позволяют управлять яркостью экрана, выполнять поиск Spotlight, включать режим «Не беспокоить» и управлять мультимедиа. Также есть клавиша для вызова эмодзи и переключения раскладок.

2 Logitech MX Keys S Лучшая клавиатура среднего класса для Mac

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth, Logi Bolt, USB

Тип клавиатуры: мембранная, ножничная, островная, низкопрофильная

Формат: полноразмерная

Подсветка: белая

Общее количество клавиш: 108

Хотсвап: нет

Размеры: 430.2×131.7×20.5 мм

Вес: 810 г Плюсы Элегантный дизайн и форм-фактор

Адаптивная подсветка

Отличное время автономной работы

Smart Actions добавляет возможностей кастомизации Минусы Минимум изменений по сравнению с предыдущей моделью

Подставка под запястья тонкая, неудобная и продается отдельно

Если вы ищете более бюджетный вариант, отличная альтернатива – Logitech MX Keys S. Эта высококачественная клавиатура для офиса и её программное обеспечение полностью совместимы с macOS. Вы сможете использовать все возможности программного обеспечения, например, Logitech Flow, позволяющего комфортно работать с одной клавиатурой на нескольких устройствах и операционных системах.

Важно отметить, что существует версия специально для Mac. Она идентична стандартной, за исключением модификаторов клавиш, адаптированных под Mac; в стандартной версии указаны обозначения и для Windows, и для Mac. Обе версии подключаются через Bluetooth, но стандартная версия дополнительно комплектуется USB-приемником BOLT, отсутствующим в версии для Mac. Это делает стандартную версию привлекательным вариантом для владельцев Mac, если вас не смущает использование адаптера для USB-A приемника, который обеспечивает более стабильное соединение в условиях сильной помех в беспроводной сети.

Logitech MX Keys S выделяется продуманным дизайном. Низкий профиль обеспечивает удобство печати без подставки для запястий, а углубление в центре каждой клавиши помогает точно нажимать нужные кнопки, предотвращая случайные нажатия. Полного заряда хватает на 10 дней с подсветкой и до 5 месяцев без неё, так что о зарядке можно не беспокоиться даже в течение напряженной рабочей недели. Подсветку можно настроить под окружающее освещение для комфортного использования.

Для тех, кому нужна более компактная модель, существует Logitech MX Keys Mini. Она идеально подходит для небольших столов или если цифровая клавиатура не нужна. Примечательно, что MX Keys Mini доступна в нескольких цветах, включая Space Grey от Apple, отлично подходящий к экосистеме Mac. Обе модели обеспечивают высокую степень эргономичности и комфорта при длительном использовании, что подтверждается многочисленными отзывами пользователей и экспертов.

3 Keychron B6 Pro Лучшая бюджетная клавиатура для Mac

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: 2,4 ГГц, Bluetooth и USB Type-C

Тип клавиатуры: ножничная

Формат: полноразмерная

Подсветка: нет

Общее количество клавиш: 109

Размеры: 429 x 130 x (5.2 спереди, 14.5 сзади) мм

Вес: 623 г Плюсы Отличное качество печати

Низкопрофильный дизайн удобен в использовании без подставки для запястий

Очень тихий шум при наборе текста

Подключение к 3 устройствам одновременно Минусы Несколько дешевые материалы

Нет выделенных макроклавиш

Если вам нужен недорогой вариант, обратите внимание на Keychron B6 Pro. Внешне она очень похожа на Logitech MX Keys S: схожая компоновка клавиш и низкопрофильный дизайн, обеспечивающий комфортную печать без подставки для запястий. Кроме того, она поддерживает подключение к нескольким устройствам через Bluetooth.

Однако на этом сходства заканчиваются. Keychron B6 Pro уступает Logitech MX Keys S по качеству сборки. Пластик кажется менее качественным, а корпус заметно прогибается. Качество печати также ниже: плоские клавиши не так хорошо удерживают пальцы, и клавиши немного шатаются при наборе текста.

Ещё один важный момент – отсутствие подсветки. Это может быть недостатком для тех, кто предпочитает подсвечиваемые клавиши, но, с другой стороны, значительно увеличивает время работы от батареи – до 1200 часов, или около восьми месяцев при пятичасовом ежедневном использовании. В отличие от Logitech MX Keys S, Keychron B6 Pro не поддерживает фирменное ПО, например, Logitech Flow, зато совместима с программным обеспечением VIA, позволяющим гибко настраивать клавиши и создавать макросы.

В итоге, Keychron B6 Pro – хороший выбор, если для вас важнее длительное время работы от батареи и расширенные возможности настройки клавиш, чем премиальное качество сборки и подсветка. Если же вам нужна компактность, обратите внимание на уменьшенную версию – Keychron B1 Pro.

4 NuPhy Air75 V2 / Air60 V2 / Air96 V2 Лучшая механическая клавиатура для Mac

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Тип клавиатуры: механическая

Формат: 75% / 60% / 96 %

Подсветка: RGB

Общее количество клавиш: 84 / 64 / 100

Размеры: 316 х 14 х 316 мм / 297,3 x 107,2 x 13,5 мм / 373 х 14 х 133 мм

Вес: 600 г / 463 г / 663 г Плюсы Отличное качество сборки

Беспроводное подключение через USB или Bluetooth к трем устройствам одновременно

Удобный низкопрофильный дизайн Минусы Надо привыкать

Пользователям Mac, ценящим комфорт механических клавиш, мы рекомендуем NuPhy Air75 V2. Эта компактная беспроводная клавиатура с низким профилем предлагает несколько вариантов механических переключателей и обеспечивает превосходное качество печати без дополнительной настройки. При этом, плата поддерживает горячую замену переключателей, позволяя изменить их в будущем по желанию.

Высокое качество сборки обеспечивается алюминиевым корпусом, делающим клавиатуру прочной и устойчивой к повреждениям при переноске – например, между рабочими местами или в сумке. Клавиатура оснащена колпачками клавиш Doubleshot PBT с приятной текстурированной поверхностью. В стандартной комплектации предусмотрены обозначения клавиш для Mac, а физический переключатель позволяет выбирать режим совместимости Mac или Windows. NuPhy Air75 V2 поддерживает программное обеспечение VIA для Mac, позволяющее настраивать назначение клавиш, эффекты и яркость RGB-подсветки, создавать макросы и профили.

NuPhy Air75 V2 – это одна из моделей линейки, включающей также компактную NuPhy Air60 V2 (60%) и полноразмерную NuPhy Air96 V2. Выбор размера зависит от ваших потребностей: Air60 V2 более портативна, но с меньшим количеством клавиш, а Air96 V2 практически идентична полноразмерной модели, включая цифровую клавиатуру.

5 Keychron K3 V2 Лучшая бюджетная механическая клавиатура для Mac

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth / USB Type-C

Тип клавиатуры: механическая

Формат: Tenkeyless

Подсветка: RGB/белая (в разных модификациях)

Общее количество клавиш: 84

Размеры: 306 х 22 х 116 мм

Вес: 396 г Плюсы Низкий профиль удобен в использовании в течение длительного времени

Беспроводное подключение до трех устройств через Bluetooth

Хорошая конструкция Минусы Нет своего ПО для программирования макросов клавиш

В качестве более бюджетного варианта механической клавиатуры мы предлагаем Keychron K3 (версия 2). Как и NuPhy Air75 V2, она имеет низкопрофильный дизайн, удобный в работе без подставки для запястий. Однако качество печати несколько уступает более дорогим моделям: клавиши немного шатаются при наборе текста, а колпачки из АБС-пластика со временем могут стать глянцевыми и скользкими при интенсивном использовании. Качество сборки также не на высшем уровне, но клавиатура достаточно прочная благодаря алюминиевому корпусу, минимизирующему прогиб.

При желании заменить переключатели, можно приобрести версию с поддержкой горячей замены. Для экономии можно выбрать модель без этой функции или с монохромной белой подсветкой вместо RGB.

Как и другие клавиатуры Keychron, эта модель имеет переключатель для выбора режима совместимости macOS/Windows. В комплекте идут колпачки клавиш с обозначениями для Mac, а поддержка программного обеспечения VIA позволяет настраивать назначение клавиш, подсветку, создавать профили и записывать макросы. Выбор Keychron K3 (версия 2) оптимален для пользователей, приоритетом которых является сочетание механической клавиатуры с доступной ценой.

6 Keychron K8 Лучшая клавиатура для MacBook Pro

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth / USB

Тип клавиатуры: механическая

Формат: Tenkeyless

Подсветка: RGB/белая (в разных модификациях)

Цвет: серый

Общее количество клавиш: 87

Хотсвап: зависит от модификации

Размеры: 355x35x123 мм

Вес: 650 г Плюсы Очень удобно печатать

Умный переключатель Mac/Windows

Компактный размер Минусы Механические кнопки не для всех

В последние годы Apple хорошо поработала над улучшением своих клавиатур MacBook Pro, но если у вас есть модель с весьма спорной клавиатурой-бабочкой, вам может понадобиться альтернатива для удобного набора текста. Даже если у вас есть MacBook с Magic Keyboard, можно рассмотреть более тактильный вариант.

Keychron K8 звучит очень знакомо — это механическая клавиатура с большим ходом клавиш, подходящая для Mac, что обеспечивает очень приятный набор текста. Он компактная, портативная и может переключаться между тремя устройствами, даже между macOS и Windows, если вы параллельно используете ПК.

7 Apple Magic Keyboard 2021 с Touch ID Лучшая клавиатура для Mac mini

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth, USB

Тип клавиатуры: мембранная, ножничная, островная, низкопрофильная, компактная

Формат: 75%

Подсветка: нет

Общее количество клавиш: 79

Хотсвап: нет

Размеры: 278,9×10,9×114,9 мм

Вес: 243 г Плюсы Добавляет Touch ID в Mac mini

Очень удобные клавиши

Легко брать с собой Минусы Дорого по сравнению с конкурентами

Mac mini — фантастический компьютер. Но он поставляется без клавиатуры, а это значит, что вам нужно вооружиться чем-то соответствующим. Apple Magic Keyboard с Touch ID — это то, что вам нужно.

Вы получаете отличный набор текста от Apple, и клавиатура выглядит на вашем столе гладкой и тонкой. Но настоящая привлекательность заключается в кнопке Touch ID. В то время как все современные MacBook имеют Touch ID для входа в систему и подтверждения покупок, в большинстве автономных клавиатур его нет, Mac mini также был его лишен. Просто обратите внимание, что для работы Touch ID вам понадобится Apple Silicon Mac mini.

8 Logitech Craft Лучшая клавиатура для творческих пользователей Mac

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth, USB, 2,4 ГГц

Тип клавиатуры: мембранная, ножничная, островная

Формат: полноразмерная

Подсветка: белая

Общее количество клавиш: 109

Хотсвап: нет

Количество дополнительных клавиш: 5

Размеры: 430x32x149 мм

Вес: 960 г Плюсы Удобное колесо быстрого доступа

Кнопки хорошего качества Минусы Дорого по сравнению с другими клавиатурами

MX Keys S предлагает аналогичные функции дешевле

Как и MX Keys S, Logitech MX Craft представляет собой полноразмерную клавиатуру с удобным ходом клавиш и привлекательным для Mac космическим серым цветом. Но она предлагает то, чего не хватает MX Keys S: умное настраиваемое колесо управления.

Это колесо выполняет разные задачи в зависимости от используемого вами приложения. Включите его в Photoshop, и вы можете настроить яркость. В Illustrator оно настраивает толщину обводки, а в Microsoft Excel его можно использовать для мгновенного создания диаграмм. Если вы обнаружите, что выполняете одни и те же задачи в своих приложениях и хотите рационализировать подход, то эта клавиатура может действительно сэкономить ваше драгоценное время.

9 Corsair K70 RGB Pro Mini Wireless Лучшая 60%-я игровая клавиатура для Mac

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth, USB, 2,4 ГГц

Тип клавиатуры: оптико-механическая, ультракомпактная

Формат: 60%

Подсветка: RGB

Общее количество клавиш: 61

Хотсвап: да

Размеры: 293x109x40 мм

Вес: 640 г Плюсы Отличная RGB

До 50 пользовательских профилей

Хотсвап свитчи

Пуллеры в комплекте

Автономность Минусы Цена

Высота клавиш

Клавиатура K70 Pro Mini Wireless – это первая модель от Corsair, предлагающая геймерам невероятную гибкость настройки благодаря хотсвапу. Она будет идеальным выбором для тех, кто стремится к индивидуальности в каждой детали своего игрового арсенала.

Эта небольшая 60%-я размера клавиатура умудрилась вместить в себя так много функционала, что даже те, кто не является фанатами этой конфигурации, не смогут не признать ее преимуществ. Она обладает всем необходимым для игрового опыта: яркая RGB-подсветка, надежные свитчи Cherry MX и возможность полной кастомизации каждой клавиши, создания макросов и персональных профилей благодаря программному обеспечению iCue.

Единственное, что может насторожить потенциальных покупателей, это высокая цена и высота клавиш, которая может не всем прийтись по вкусу. Тем не менее, эта клавиатура для Mac непременно понравится профессиональным киберспортсменам и обычным геймерам, ищущим легкое и надежное устройство.

10 Logitech Ergo K860 Лучшая эргономичная клавиатура для Mac

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth, USB, 2,4 ГГц

Тип клавиатуры: мембранная, ножничная, эргономичная

Формат: полноразмерная

Общее количество клавиш: 111

Хотсвап: нет

Размеры: 456x48x233 мм

Вес: 1160 г Плюсы Отлично подходит для поддержания осанки

Много эргономических функций Минусы Довольно громоздкая

Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть

Работает от двух ААА

Если день за днем печатать, это может привести к болям в запястье или к туннельному синдрому. Избежать этого поможет правильная осанка и позиция за столом. Чтобы облегчить вам задачу мы предлагаем рассмотреть в качестве основного инструмента Logitech Ergo K860. Она может стать тем, что вам нужно, если вы чутко относитесь к своему здоровью.

Эта эргономичная раскладка разделяет левую и правую стороны клавиатуры, приподнимая ее профиль посередине. В результате получается гораздо более удобное и естественное положение для набора текста, которое поможет сохранить вашу осанку.

Клавиатура поставляется со встроенной подставкой под запястья. В сочетании с Logitech MX Ergo из нашего обзора лучших мышей для MacBook она покажет себя во всей красе.

11 SteelSeries Apex Pro Лучшая полноразмерная клавиатура для игр на Mac

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: USB

Тип клавиатуры: механическая, игровая

Формат: полноразмерная

Подсветка: RGB, зональная

Общее количество клавиш: 106

Количество дополнительных клавиш: 2

Хотсвап: нет

Размеры: 436,7×40,3×139,2 мм

Вес: 970 г Плюсы Регулируемая чувствительность клавиш

Встроенный OLED-дисплей Минусы Только на проводе

Ценник

В наши дни игры для Mac выпускают гораздо чаще, чем раньше, благодаря улучшенной игровой производительности компьютеров Apple и лучшей поддержке со стороны разработчиков. Если вам нравится играть на своем Mac, стоит подобрать подходящую клавиатуру — ее качество будет сильно влиять на игровой опыт.

SteelSeries Apex Pro — один из наших фаворитов и лучшая клавиатура для Mac в категории игровых. Эта механическая клавиатура (идеально подходит как для геймеров, так и для печати) с молниеносно быстрой точкой срабатывания 0,4 мм идеально подходит для динамичных игр. Есть встроенный дисплей для изменения настроек и профилей, клавиши рассчитаны на колоссальные 100 миллионов нажатий, и вы можете настраивать их чувствительность буквально на лету.

12 Logitech MX Mechanical Mini Очень удобная для набора компактная клавиатура

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Подключение: Bluetooth, Logi Bolt, USB

Тип клавиатуры: механическая, низкопрофильная, компактная

Формат: 75%

Подсветка: белая

Общее количество клавиш: 84

Хотсвап: нет

Размеры: 312×131,9×26 мм

Вес: 615 г Плюсы Отличное ощущение при наборе текста, не слишком шумная

Привлекательная подсветка

Удачное ПО Минусы Скучноватый дизайн

Нет упора для запястий

Logitech MX Mechanical Mini стоимостью 15 тыс. рублей — это механическая альтернатива Apple Magic Keyboard, предлагающая компактную раскладку, низкопрофильные тактильные свитчи и полный набор клавиш Mac. Такой дизайн дает эргономические преимущества: мышь располагается на одной линии с плечом и за ней не надо тянуться, да и в целом такой вариант выглядит аккуратно и опрятно.

Ощущение набора текста очень плавное, с мягким, но заметным тактильным ударом, который обеспечивает хорошую обратную связь и облегчает быстрый набор текста. Также имеется белая подсветка, которая удобна для набора в условиях низкой освещенности, и даже яркость автоматически регулируется. Срок службы батареи — 15 дней с подсветкой и до 10 месяцев без.

Это отличный вариант для тех, кто ищет компактную клавиатуру от популярной фирмы. Ее полноразмерная альтернатива, MX Mechanical, стоит всего на 2-3 тысячи дороже.

Как выбрать лучшую клавиатуру для Mac

Выбор лучшей клавиатуры для Mac — задача, требующая учета множества факторов, зависящих от индивидуальных потребностей и предпочтений пользователя. Ниже представлен подробный гайд, который поможет сделать оптимальный выбор.

1. Тип клавиатуры

Мембранные: Бюджетный вариант, тихий, но с меньшей тактильной отдачей и долговечностью по сравнению с механическими. Подходят для нетребовательных пользователей, преимущественно для работы с текстом.

Бюджетный вариант, тихий, но с меньшей тактильной отдачей и долговечностью по сравнению с механическими. Подходят для нетребовательных пользователей, преимущественно для работы с текстом. Механические: Более дорогие, с выраженной тактильной отдачей и долговечностью. Предлагают различные типы переключателей (линейные, тактильные, кликающие), влияющие на ощущение при нажатии клавиш. Идеальны для интенсивного использования, программирования или игр.

Более дорогие, с выраженной тактильной отдачей и долговечностью. Предлагают различные типы переключателей (линейные, тактильные, кликающие), влияющие на ощущение при нажатии клавиш. Идеальны для интенсивного использования, программирования или игр. Низкопрофильные: Комбинируют преимущества мембранных и механических клавиатур. Компактные, тихие, с хорошей тактильной отдачей. Хороший компромисс между ценой, комфортом и долговечностью.

2. Размер и раскладка

Полноразмерная (100%): Содержит все стандартные клавиши, включая цифровой блок. Удобна для работы с числами и данными.

Содержит все стандартные клавиши, включая цифровой блок. Удобна для работы с числами и данными. Компактная (60%, 75%): Меньше по размеру, без цифрового блока или некоторых функциональных клавиш. Экономит место на рабочем столе, идеальна для портативного использования.

Меньше по размеру, без цифрового блока или некоторых функциональных клавиш. Экономит место на рабочем столе, идеальна для портативного использования. Разкладка: Важно убедиться, что раскладка соответствует вашим привычкам и включает необходимые символы и модификаторы (например, Option, Command). Для Mac предпочтительна раскладка, специально разработанная для этой операционной системы.

3. Подключение

Беспроводное (Bluetooth): Удобство использования без проводов, но требует зарядки. Обратите внимание на дальность действия и время работы от батареи.

Удобство использования без проводов, но требует зарядки. Обратите внимание на дальность действия и время работы от батареи. Проводное (USB): Надежное соединение, без задержек, не требует зарядки.

4. Дополнительные функции

Подсветка: Удобна для работы в темноте, некоторые модели предлагают настраиваемую подсветку RGB.

Удобна для работы в темноте, некоторые модели предлагают настраиваемую подсветку RGB. Мультимедийные клавиши: Быстрый доступ к управлению громкостью, воспроизведением музыки и другими мультимедийными функциями.

Быстрый доступ к управлению громкостью, воспроизведением музыки и другими мультимедийными функциями. Возможность горячей замены переключателей: Позволяет заменить изношенные или неподходящие переключатели без необходимости полной замены клавиатуры.

Позволяет заменить изношенные или неподходящие переключатели без необходимости полной замены клавиатуры. Совместимость с macOS: Некоторые клавиатуры специально оптимизированы для macOS, обеспечивая полную поддержку функциональных клавиш и других специфических особенностей операционной системы.

5. Производители:

Обращайте внимание на репутацию производителя. Известные бренды, такие как Logitech, Keychron, Apple, часто предлагают высокое качество и надежность.

Следуя этим рекомендациям и учитывая собственные потребности, вы сможете выбрать лучшую клавиатуру для вашего Mac, которая будет соответствовать вашим требованиям по комфорту, функциональности и долговечности.