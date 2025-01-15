ТОП-10 Лучшие клавиатуры для iPad в 2025 году

Лучшая клавиатура для iPad превратит планшет в гибридный ноутбук.

Лучшая клавиатура для iPad может превратить ваш планшет в ноутбук-трансформер. Поэтому, если вам нравится использовать его для просмотра фильмов и работы с приложениями, но вы хотите делать еще гораздо большее, клавиатура имеет большой смысл.

15.01.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели клавиатур.

На рынке представлено много моделей, в том числе официальные продукты от Apple. Есть также и варианты от сторонних производителей. Но какую выбрать?

В целом клавиатуры делятся на две категории. Первый тип — это чехол для iPad со встроенной клавиатурой. Это отличная защита вашего iPad от повреждений, а также возможность превратить его в ноутбук. Второй тип — это отдельная беспроводная клавиатура. Этот вариант дает больше возможностей для размещения iPad и клавиатуры на рабочем столе.

Помимо выбора между этими двумя категориями, необходимо проверить, какая у вас модель iPad. Не все iPad совместимы со всеми клавиатурами, даже с теми, что произвела Apple. Чтобы быть абсолютно уверенным, мы рекомендуем проверить номер модели на официальном сайте или напрямую связаться с продавцом по электронной почте.

Теперь, когда вы уже знаете какая модель клавиатуры подойдет для вашего iPad необходимо изучить доступные варианты. Но не беспокойтесь, вам не придется тратить много времени. Все это мы сделали за вас. В этом рейтинге мы собрали все актуальные модели клавиатур для iPad с указанием совместимости. Прочитайте его до конца и вы точно сможете сделать правильный выбор.

1 Apple Magic Keyboard для iPad Pro Лучшая клавиатура для iPad Pro

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: iPad Pro M4 11 дюймов, iPad Pro M4 13 дюймов

Подключается через: Smart Connector Плюсы Идеально разработана для iPad Pro

Полоса функциональных клавиш

Увеличенный трекпад Минусы Высокая цена

Материал чехла притягивает пыль

Apple выпустила новую, потрясающую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro M4 2024 года. Она превращает планшет в тонкий и лёгкий ноутбук. В отличие от клавиатуры для iPad Air M2, эта модель предлагает существенные улучшения. Вы можете выбрать черный или белый цвет для 11-дюймовой или 13-дюймовой версии iPad Pro. Корпус клавиатуры выполнен из алюминия, придавая ей сходство с современным MacBook Air (особенно в черном цвете).

iPad Pro надёжно фиксируется с помощью мощных магнитов, а соединение с клавиатурой осуществляется через Smart Connector — без проводов и Bluetooth. Это означает, что клавиатуре не нужен собственный источник питания, что делает её компактной и лёгкой. На клавиатуре есть порт USB-C, но он служит только для сквозной зарядки iPad, оставляя свободный порт USB-C на самом планшете.

Удобная конструкция позволяет плавно регулировать угол наклона клавиатуры, обеспечивая комфортную работу. Сами клавиши очень приятны при наборе текста. Вдоль верхней части клавиатуры расположена панель из 14 функциональных клавиш для быстрого доступа к управлению яркостью, громкостью и другим функциям — функция, отсутствовавшая в предыдущих моделях, но присутствующая в iPad 10-го поколения.

Трекпад претерпел значительные улучшения. Он стал больше, изготовлен из стекла и обеспечивает более точное управление и отзывчивость, чем в стандартных Magic Keyboard и Magic Keyboard Folio. Он поддерживает Multi-Touch жесты и тактильную обратную связь.

В сложенном виде клавиатура превращается в защитный чехол для iPad, обеспечивая защиту как передней, так и задней панели. Прорезиненная внешняя часть чехла (вес 658 г) хорошо лежит в руке, но более подвержена загрязнениям, чем алюминиевая внутренняя часть, особенно черная версия, которая притягивает пыль. Однако загрязнения легко удаляются.

2 Logitech Combo Touch Лучший чехол для клавиатуры iPad, состоящий из двух частей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: iPad Pro M4 11 дюймов, iPad Air M2 11 дюймов, iPad Pro M4 13 дюймов, iPad Air M2 13 дюймов

Подключается через: Smart Connector Плюсы Съемная клавиатура

Большой трекпад

Подсветка Минусы Smart Connector разряжает аккумулятор

Довольно тяжелый

Logitech Combo Touch 2024 года — это обновленная версия популярной клавиатуры-чехла для iPad. Хотя предыдущие модели Combo Touch были очень похожи, отличаясь лишь размерами под разные модели iPad, новая версия 2024 года получила небольшой, но заметный редизайн, и теперь идеально подходит для новейших 11- и 13-дюймовых iPad Air и iPad Pro с процессорами M2 и M4, выпущенных в мае текущего года.

Combo Touch 2024 по-прежнему состоит из двух частей: отдельного чехла и клавиатуры. Чехол обеспечивает защиту iPad, даже без подключенной клавиатуры, а также имеет специальное крепление для Apple Pencil и регулируемую подставку для комфортного просмотра видео. Клавиатура подключается к чехлу через Smart Connector.

Обновленные модели 2024 года стали немного легче своих предшественников. Вес клавиатуры для 11-дюймового iPad Air составляет 495 г, а для 13-дюймового — 686 г. Версии для iPad Pro еще легче: 474 г для 11-дюймовой модели и 660 г для 13-дюймовой.

Трекпад в новых клавиатурах Combo Touch стал больше, что улучшает использование жестов Multi-Touch. Клавиатура остаётся прочной и отзывчивой. Функциональные клавиши также изменились: клавиши вызова экранной клавиатуры и поиска заменены на клавиши создания скриншотов и активации Siri/диктовки, а клавиша блокировки экрана теперь переключает режим «Не беспокоить».

Хотя Combo Touch 2024 года может не иметь столь же роскошных материалов и сборки, как новая Magic Keyboard от Apple, она предлагает отличное сочетание легкости, функциональности и доступной цены.

3 Logitech Folio Touch Лучший чехол с клавиатурой для защиты iPad

7.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: iPad Air 11 дюймов (M2) и iPad Air (поколения 4–5)

Подключается через: Smart Connector Плюсы Хорошая подставка

Горячие клавиши iPadOS

Подключение к iPad через Smart Connector Минусы Нет USB-порта

Доступна не для всех iPad

Logitech Folio Touch — это более доступная альтернатива популярной клавиатуре-чехлу Combo Touch, но при этом он обеспечивает надежную защиту iPad, полноценную работу с клавиатурой и трекпадом. Оба варианта заслужили признание пользователей.

iPad легко устанавливается в чехол Folio Touch благодаря резиновым уголкам, которые обеспечивают надежную фиксацию и правильное позиционирование. Питание клавиатуры осуществляется через Smart Connector на задней панели iPad, поэтому Folio Touch не нуждается в собственной батарее или подключении по Bluetooth.

В верхней части клавиатуры расположены специальные клавиши для управления iOS: «Домой», регулировка громкости, поиск и блокировка экрана.

Хотя клавиатура Folio Touch несъемная, её можно сложить на заднюю часть iPad, если она не нужна. В остальном конструкция чехла с раскладной подставкой аналогична Combo Touch, позволяет использовать iPad в разных положениях: для набора текста, просмотра видео или рисования.

Важным преимуществом Folio Touch перед Combo Touch является наличие петли для крепления Apple Pencil, что особенно актуально, так как карандаш может легко отсоединиться, если полагаться только на магнитное крепление.

4 Apple Magic Keyboard Folio Лучшая клавиатура для простых задач

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: iPad (10-го поколения)

Подключается через: Smart Connector Плюсы Функциональные клавиши

Двухкомпонентная конструкция Минусы Подходит только для iPad (10-го поколения)

Apple Magic Keyboard Folio — это клавиатура-чехол, разработанная специально для стандартного iPad 10-го поколения с 10,9-дюймовым дисплеем. Она продаётся по цене 249 долларов, что, учитывая начальный уровень iPad, является довольно высокой ценой. Однако, на момент выхода, Magic Keyboard Folio предлагала инновационный дизайн, отличающийся от других клавиатур Apple для iPad. Некоторые из её особенностей позже были реализованы в Magic Keyboard 2024 для iPad Pro.

Главное отличие Magic Keyboard Folio от других клавиатур Apple заключается в её двухкомпонентной конструкции: магнитная подставка крепится к задней панели iPad, а клавиатура — отдельная панель, которую можно легко снять. Apple, вероятно, исходила из того, что пользователи стандартного iPad не всегда нуждаются в подключенной клавиатуре.

Клавиатура Folio довольно тонкая и лучше всего подходит для несложных задач, таких как написание электронных писем. Однако наличие встроенного трекпада позволяет управлять iPad без мыши, что удобно для выполнения большинства основных действий.

Если клавиатура не нужна, её можно отсоединить, оставив подставку, которая функционирует как удобный упор для просмотра видео или общения по FaceTime. В сложенном виде подставка защищает заднюю панель iPad, а при необходимости клавиатуру можно прикрепить обратно, обеспечивая дополнительную защиту экрана.

5 Apple Magic Keyboard Лучший чехол для клавиатуры iPad в целом

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: iPad Pro 12,9 дюйма (3-го, 4-го и 5-го поколения), iPad Pro 11 дюймов (1-го, 2-го и 3-го поколения), iPad Air (4-го поколения)

Трекпад: Да

Подсветка: Да Плюсы Премиум-опыт набора текста

Диапазон углов наклона

Порт USB-C Минусы Дорого

Помимо Magic Keyboard для iPad Pro и Magic Keyboard Folio, Apple предлагает ещё одну клавиатуру для iPad, просто называемую Magic Keyboard. Название, надо признать, запутывающее, особенно учитывая существование Magic Keyboard для компьютеров Mac (хотя клавиатуру Mac можно использовать и с iPad — любая Bluetooth-клавиатура подойдет).

Основное отличие Magic Keyboard для iPad от версии для Mac — это её дизайн, специально разработанный для iPad, с возможностью складывания для защиты планшета. Главное отличие этой Magic Keyboard (и Magic Keyboard для iPad Pro) от Magic Keyboard Folio в том, что Folio состоит из двух частей (отделяемая клавиатура и подставка), а эта модель — монолитная конструкция, складывающаяся вокруг iPad для защиты как экрана, так и задней панели.

Как и новая Magic Keyboard для iPad Pro, эта модель оснащена регулируемой магнитной подставкой, надежно удерживающей iPad и позволяющей изменять угол наклона экрана. Клавиатура прочная и удобная в использовании, хотя для интенсивной работы хотелось бы чуть большего хода клавиш. Встроенный трекпад делает работу на iPad практически такой же, как на ноутбуке, минимизируя необходимость касаться экрана. Наличие сквозного разъема USB-C позволяет заряжать iPad через клавиатуру, оставляя порт iPad свободным для других устройств.

Существуют два размера Magic Keyboard: для 11-дюймовых iPad Air (M2), 11-дюймовых iPad Pro (1-4 поколений) и iPad Air (4-5 поколений) — цена 299 долларов, и для 13-дюймовых iPad Air (M2) и 12,9-дюймовых iPad Pro (3-6 поколений) — 349 долларов. Важно отметить, что хотя клавиатура совместима с iPad Air 2024 года, она не разрабатывалась специально для него. Более того, Magic Keyboard Folio для старого iPad 10-го поколения имеет блок с функциональными клавишами, поэтому превосходит эту модель для iPad Air 2024 года.

6 Logitech K780 Лучшая отдельная клавиатура для iPad с подставкой

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: Windows, Mac OS, Chrome OS, iOS, Android

Подключается через: Bluetooth, USB

Размеры: 380 х 158 х 22 мм

Вес: 875 г Плюсы Установите на нее свой iPad

Два года автономной работы

Цифровой блок Минусы Круглые кнопки не для всех

Если вы не хотите использовать клавиатуру и iPad по отдельности, а хотите физически соединить их вместе, мы рекомендуем Logitech K780. В верхней части есть отдельный желоб для размещения телефона или iPad под прямым углом. Он может вместить даже самый большой iPad, 12,9-дюймовый iPad Pro. Кроме того, вы можете использовать ее в качестве беспроводной клавиатуры на расстоянии до 10 м или подключить через USB.

Клавиатура подключается к iPad через Bluetooth. Вы также можете подключить до трех устройств одновременно, включая устройства Windows, Mac OS, Chrome OS, iOS и Android, с переключением между ними одной кнопкой. Она работает от двух батареек ААА, что обещает до двух лет автономной работы. Кроме того она имеет цифровой блок и клавиши со стрелками. С другой стороны, закругленные клавиши могут не всем понравиться, а наклон в 2,8 градуса зафиксирован.

7 Logitech MX Keys Mini Лучшая отдельная клавиатура для iPad без подставки

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: iPad, iOS, Windows, Mac OS, Chrome OS, Android

Подключается через: Bluetooth

Размеры: 296 х 13 х 2 мм

Вес: 680 г Плюсы Компактная и легкая

Продуманный дизайн

Отличное время автономной работы Минусы Нет цифрового блока

Мы начнем с лучшей клавиатуры iPad в целом. Logitech MX Keys Mini легкая и компактная, что делает ее невероятно портативной. Она проста в настройке и удобна в использовании. Вы можете подключить ее одновременно к трем различным устройствам через Bluetooth (включая устройства Windows, Android и Chromebook, а также устройства iOS), а специальные клавиши облегчают переключение между ними.

Эта клавиатура поставляется в версиях для Mac и ПК и обеспечивает до 10 дней использования при полной зарядке и впечатляющие пять месяцев, если вы отключите мягкую белую подсветку. Подсветка, кстати, включается, когда руки рядом, и выключается, когда не используется. Вы также можете включать и выключать ее вручную.

Есть пара приятных мелочей, которые показывают, что Logitech действительно продумала эту клавиатуру. Во-первых, есть переключатель включения-выключения между зеленым и красным фоном, поэтому вы можете быть уверены, что он включен или выключен. А во-вторых, есть специальные клавиши для диктовки заметок и выбора эмодзи.

Это не обязательно то, что мы рекомендуем для постоянной работы в офисе с 8 до 17: клавиатура для этого немного легковата, плюс нет цифрового блока. Также обратите внимание, что она немного приподнята, поэтому вы не можете использовать ее в горизонтальном положении. Помимо этого, это лучшее дополнение к iPad, которое мы нашли на сегодняшний день.

8 Logitech K480 Лучшая недорогая клавиатура для iPad

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: iPad, iPhone, Apple TV, Android, Windows, Chrome OS

Подключается через: Bluetooth

Размеры: 124 х 279 х 16 мм

Вес: 423 г Плюсы Установите на нее свой iPad

Подключает 3 устройства одновременно Минусы Не лучший опыт набора текста

Хотите сэкономить? Клавиатура Logitech K480 — отличный выбор. Несмотря на невысокую цену, у нее есть что предложить.

Вы можете подключиться сразу к трем устройствам, включая iPadOS, iOS, macOS, Windows, Android и Chrome OS, переключаясь между ними с помощью удобного циферблата. И если вы хотите получить стиль ноутбука, у нее есть встроенный желоб для вашего iPad. Она питается от двух батареек типа ААА, которых хватает на два года.

Как и следовало ожидать, это не премиальный продукт. В частности, клавиатура кажется немного пластиковой, набор клавиш быстро утомляет, а подсветки или трекпада нет. Она абсолютно плоская на столе и не наклоняется. Однако, учитывая низкую стоимость, это вполне может быть компромиссом, на который вы готовы пойти.

9 Keychron K8 Лучшая клавиатура iPad для повседневного использования

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS

Подключается через: Bluetooth, USB

Размеры: 428 х 164 х 61 мм

Вес: 1,34 кг Плюсы Хороший опыт набора текста

Подключается к четырем устройствам

Проводное или беспроводное соединение Минусы Не самая легкая

Планируете использовать клавиатуру для iPad на регулярной основе, изо дня в день? Тогда первые три продукта в нашем списке могут оказаться недостаточно прочными или эргономичными. Чтобы гарантировать, что вы не поддадитесь RSI, мы предлагаем эту хорошо сделанную механическую клавиатуру, которая обеспечивает невероятно удобный набор текста.

Вы можете подключиться к четырем устройствам одновременно: трем по Bluetooth и с помощью прилагаемого кабеля USB-C. Помимо iPad, поддерживаются устройства Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Есть две регулируемые резиновые ножки под углом, а подсветка предлагает более 15 типов RGB-свечения в разных стилях (включая мигание, дыхание и статический белый) в соответствии с вашим настроением.

10 Logitech Slim Folio Pro Лучший недорогой чехол-клавиатура для iPad Pro

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: iPad Pro (12,9 или 11 дюймов)

Трекпад: Нет

Подсветка: Да Плюсы Одобрено Apple

Совместима с Apple Pencil Минусы Клавиши немного пластмассовые

Если официальные чехлы для клавиатуры Apple кажутся вам немного дорогими, и у вас есть iPad Pro (12,9 или 11 дюймов), позвольте нам порекомендовать более дешевую альтернативу, которая, тем не менее, одобрена Apple; они даже размещают ее на своем сайте.

Чехол Logitech Slim Folio Pro для iPad подключается к iPad Pro через Bluetooth, имеет полноразмерные клавиши с подсветкой и место для хранения Apple Pencil. Клавиши немного пластмассовые и не такие приятные на ощупь, как на официальных клавиатурах Apple. Но, учитывая цену, мы бы сказали, что это отличное соотношение цены и качества.

Как выбрать лучшую клавиатура для iPad

Хотите верьте, хотите нет, но ваш iPad может работать практически с любой клавиатурой, даже с той, что шла в комплекте с вашим стационарным компьютером. Вам понадобится только USB-C-адаптер, если у клавиатуры нет USB-C-разъёма, для подключения к соответствующему порту iPad. Но есть и другие варианты: клавиатуры, разработанные специально для iPad и не требующие никаких дополнительных проводов.

Клавиатуры для iPad делятся на два основных типа: клавиатуры-чехлы и отдельные клавиатуры. Большинство из них используют стандартную раскладку QWERTY.

Клавиатуры-чехлы для iPad — это не просто клавиатуры, они также служат чехлом, защищая планшет от повреждений. Многие из них имеют прочный дизайн, обеспечивающий дополнительную защиту от ударов и царапин.

Автономные клавиатуры, в отличие от чехлов, не закрывают iPad, а подключаются к нему по Bluetooth. Это обеспечивает гибкость в расположении планшета и клавиатуры. Они предлагают удобство полноразмерной клавиатуры с хорошим ходом клавиш и расстоянием между ними, что особенно важно при длительной работе.