Лучшие USB Bluetooth адаптеры в 2025 году

Лучший USB Bluetooth адаптеры для быстрого и стабильного соединения.

Хотите улучшить качество Bluetooth-подключения на вашем компьютере или другой технике? Даже если ваш ноутбук уже имеет встроенный Bluetooth, отдельный USB-адаптер может существенно повысить качество звука, увеличить дальность связи и предоставить доступ к последним версиям стандарта Bluetooth. Это особенно актуально для подключения Bluetooth-гарнитур к игровым консолям или для использования в системах Hi-Fi.

03.01.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые Bluetooth-адаптеры.

Встроенный Bluetooth в вашем ноутбуке, как правило, представляет собой стандартное решение, лишенное некоторых дополнительных функций, которые предлагают современные USB-адаптеры. Поэтому приобретение отдельного адаптера – это серьезное обновление вашей системы.

Мы проанализировали лучшие USB-адаптеры Bluetooth на рынке 2025 года, чтобы помочь вам выбрать оптимальный вариант. Каждый из них ориентирован на определенные потребности: будь то потоковая передача музыки, передача данных или игры. Мы поможем найти именно тот адаптер, который идеально подходит именно вам. Рассмотрим такие характеристики как версия Bluetooth, скорость передачи данных и радиус действия.

1 ASUS BT500 Лучший USB Bluetooth-адаптер в целом

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Стандарт Bluetooth: 5.0 + EDR

Интерфейс подключения: USB 2.0

Радиус действия: 40 м

Поддержка ОС: Linux, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Плюсы Bluetooth 5.0 + EDR

Достойные скорости

Сопряжение с 7 устройствами

Plug & Play Минусы Нет поддержки Mac или Linux

ASUS BT500 — это адаптер Bluetooth 5.0, который использует EDR для достижения скорости до 3 МБ/с, что более чем вдвое превышает скорость Bluetooth 4.0. BT500 может одновременно соединяться с семью устройствами на расстоянии до 40 метров на открытом пространстве.

Вы сможете использовать ASUS BT500 для подключения к любому из ваших устройств с поддержкой Bluetooth, включая гарнитуры, динамики или игровые периферийные устройства (контроллеры DualSense и Xbox Wireless). Найти авторитетное имя на рынке Bluetooth часто бывает сложнее, чем вы думаете, поэтому наличие бренда Asus и двухлетней гарантии на этот адаптер должно снять любые опасения по поводу качества.

Если вы являетесь пользователем Windows, ASUS BT500 — это беспроигрышный выбор для ваших нужд беспроводной связи. Он быстрый, может работать со значительным количеством устройств и имеет достаточный радиус действия, чтобы удовлетворить ваши повседневные потребности.

2 Creative BT-W5 Лучший адаптер (звуковая карта) Bluetooth для геймеров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Стандарт Bluetooth: 5.3

Интерфейс подключения: USB Type-C

Поддержка ОС: Windows, macOS Плюсы USB-C для универсального подключения

Низкая задержка

Адаптивная регулировка битрейта Минусы Если у вас нет USB-C, вам понадобится еще один адаптер

Ищете отличный Bluetooth-адаптер для игр на компьютере? Creative BT-W5 — замечательный вариант! Он поддерживает высококачественный звук Hi-Res 96 кГц/24 бита, как и лучшие модели в своём классе. Подключается через USB-C, так что подойдёт для ПК, Mac, PlayStation 5 и Xbox Series X. Компактный размер позволит избежать лишних проводов и не загромождать рабочее место.

Главное преимущество — адаптивная регулировка битрейта. Адаптер сам подстраивается под ваше Bluetooth-устройство, обеспечивая наилучшее качество звука. В сочетании с технологией aptX Adaptive Low Latency это даёт минимальную задержку, что критично важно для игр. Вы сможете наслаждаться идеальным синхроном звука и изображения, играя с любой компьютерной гарнитурой или контроллером. Кроме того, удобная многофункциональная кнопка позволяет быстро переключаться между четырьмя сохранёнными устройствами. Creative BT-W5 – это надежный и качественный выбор для геймеров, ценящих превосходный звук без задержек.

3 Avantree DG80 Лучший USB-адаптер Bluetooth только для аудио

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Стандарт Bluetooth: 5.0

Интерфейс подключения: USB

Радиус действия: 30 м

Поддержка ОС: Windows, macOS, PS5, PS4, Nintendo Switch

Плюсы Работает со всеми консолями текущего поколения

Поддерживает Windows и macOS

Поддержка AptX LL и FastStream Минусы Только для аудио

Совместимый со всеми основными консолями, а также с компьютерами Windows и Mac, Avantree DG80 представляет собой аудиоадаптер Bluetooth 5.0 с хорошим покрытием для гарнитур и динамиков. Способный достигать устройств на расстоянии до 20 метров в помещении и на расстоянии 30 м в пределах прямой видимости, Avantree DG80 является фантастическим беспроводным решением для ваших аудио потребностей.

Подчеркнем, что DG80 — это адаптер Bluetooth только для аудио, а это означает, что он не будет подключаться ни к чему, кроме гарнитур, саундбаров или динамиков. Специализированная поддержка AptX Low Latency и FastStream отлично работает с совместимыми устройствами, чтобы звук оставался без задержек и превосходил качество CD, что делает DG80 отличным выбором для беспроводного аудио дома.

4 TP-Link UB400 Лучший USB-адаптер Windows Bluetooth 4.0 LE

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Стандарт Bluetooth: 4.0

Интерфейс подключения: USB 2.0

Радиус действия: 30 м

Поддержка ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows XP Плюсы Хороший диапазон

Поддержка A2DP

Plug & Play

Повышенная скорость передачи данных Минусы Только для Windows

Этот адаптер Bluetooth 4.0 LE только для Windows имеет приличный радиус действия 20 м. Он также имеет поддержку EDR и A2DP для более высоких скоростей передачи данных до 3 Мбит/с, а также для стабильной передачи стереозвука. Благодаря поддержке Plug & Play для Windows 8/8.1/10 вы можете начать работу в кратчайшие сроки, подключив до семи устройств, включая игровые контроллеры, гарнитуры, телефоны и динамики.

Вы можете приобрести TP-Link UB400 по смешной цене для фирменного Bluetooth-адаптера. Доступного диапазона достаточно, чтобы никогда не чувствовать себя слишком привязанным к компьютеру, а UB400 достаточно быстр, чтобы конкурировать с более дорогими адаптерами Bluetooth 5.0.

Итак, если у вас есть компьютер с Windows и вам нужен надежный Bluetooth-адаптер для управления беспроводными периферийными устройствами, TP-Link — хороший вариант по отличной цене.

5 Bluetooth 5.0 Realtek Доступный Bluetooth 5.0 адаптер

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Стандарт Bluetooth: 5.0

Интерфейс подключения: USB 2.0

Радиус действия: 20 м

Поддержка ОС: Linux, Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, XP Плюсы Доступная цена

Bluetooth 5.0 Минусы Требует настройки

Только для Windows

Bluetooth 5.0 Realtek — хороший вариант бюджетного Bluetooth-адаптера, который позволит подключить несколько устройств. Вы без труда сможете использовать его с умной колонкой, беспроводной клавиатурой и мышью на расстоянии до 10 м. Адаптер поддерживает операционные системы не ниже Windows 7. В комплекте прилагается диск с драйверами.

Настройка и установка не составит большого труде. Хотя некоторые пользователи сталкивались с трудностями. С другой стороны это недорогое устройство должно отлично справляться со своими функциями с большинстве случаев.

6 ASUS USB-BT400 Еще один доступный USB-адаптер Windows Bluetooth 4.0 LE

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Стандарт Bluetooth: 4.0

Интерфейс подключения: USB 2.0

Радиус действия: 10 м

Поддержка ОС: Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, XP Плюсы Быстрое подключение

Стабильное подключение

Простой в использовании Минусы Может конфликтовать с подключенными рядом устройствами

Не самый большой радиус

BT400 от ASUS отлично справляется со своими функциями несмотря на уже не самый новый стандарт Bluetooth 4.0. Он отлично одновременно работает с несколькими устройствами, такими как наушники, гарнитуры и другой периферией. Адаптер максимально прост в использовании, его подключение не составит труда, а покрываемой зоны в 10 м должно хвать в большинстве сценариев использования.

Просто надо учитывать, что он может конфликтовать, если рядом подключен другой Bluetooth или Wi-Fi передатчик. Это решается простым увеличением расстоянием между ними.

Как выбрать лучший Bluetooth-адаптер

Выбор лучшего Bluetooth-адаптера зависит от ваших конкретных нужд и требований. Давайте разберёмся подробнее, на что следует обращать внимание:

1. Тип подключения

USB: Самый распространённый вариант. Проще всего устанавливается и подходит для большинства настольных и портативных компьютеров. Обратите внимание на разъем USB (USB-A, USB-C, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1/3.2). USB 3.0 и выше обеспечивают более высокую скорость передачи данных.

Самый распространённый вариант. Проще всего устанавливается и подходит для большинства настольных и портативных компьютеров. Обратите внимание на разъем USB (USB-A, USB-C, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1/3.2). USB 3.0 и выше обеспечивают более высокую скорость передачи данных. PCIe: Устанавливается непосредственно в слот расширения материнской платы. Как правило, обеспечивает лучшую производительность и стабильность, чем USB-адаптеры, особенно для ресурсоёмких устройств. Подходит для стационарных компьютеров.

Устанавливается непосредственно в слот расширения материнской платы. Как правило, обеспечивает лучшую производительность и стабильность, чем USB-адаптеры, особенно для ресурсоёмких устройств. Подходит для стационарных компьютеров. Встроенный: Некоторые материнские платы и ноутбуки имеют встроенный Bluetooth. В этом случае покупка отдельного адаптера не требуется. Проверьте спецификации вашего устройства.

2. Версия Bluetooth

Bluetooth 5.0 и выше: Обеспечивает наилучшую скорость передачи данных, дальность действия и энергоэффективность. Рекомендуется выбирать адаптеры именно с этой версией, если это возможно. Обратите внимание на подверсии (5.1, 5.2, 5.3), которые могут предлагать дополнительные улучшения.

Обеспечивает наилучшую скорость передачи данных, дальность действия и энергоэффективность. Рекомендуется выбирать адаптеры именно с этой версией, если это возможно. Обратите внимание на подверсии (5.1, 5.2, 5.3), которые могут предлагать дополнительные улучшения. Bluetooth 4.x: Достаточно для большинства повседневных задач, но уступает по производительности более новым версиям.

Достаточно для большинства повседневных задач, но уступает по производительности более новым версиям. Bluetooth 2.x/3.x: Устаревшие версии, которые лучше избегать.

3. Скорость передачи данных

Чем выше скорость, тем быстрее будет соединение и передача данных. Это особенно важно для устройств с высокой пропускной способностью, таких как беспроводные наушники с кодеками aptX HD или LDAC. Обратите внимание на спецификации адаптера.

4. Дальность действия

Дальность действия зависит от многих факторов, включая препятствия и мощность сигнала. В спецификациях обычно указывается максимальная дальность, но на практике она может быть меньше.

5. Поддерживаемые профили

Адаптер должен поддерживать необходимые вам профили Bluetooth, например:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Для беспроводной аудиопередачи.

Для беспроводной аудиопередачи. AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Для управления воспроизведением музыки с помощью пульта.

Для управления воспроизведением музыки с помощью пульта. HID (Human Interface Device Profile): Для подключения клавиатур, мышей и других периферийных устройств.

Для подключения клавиатур, мышей и других периферийных устройств. SPP (Serial Port Profile): Для связи с устройствами, использующими последовательный порт.

6. Производитель и цена

Выбирайте адаптеры от известных производителей, которые имеют хорошую репутацию и предоставляют гарантию. Цена не всегда является показателем качества, но слишком дешевые адаптеры могут иметь низкое качество и плохую производительность.

Для большинства пользователей достаточно будет USB-адаптера с поддержкой Bluetooth 5.0 или выше от известного производителя. Если вам нужна максимальная производительность и стабильность, то стоит рассмотреть PCIe-адаптер. Не забудьте проверить поддерживаемые профили и убедитесь, что они соответствуют вашим потребностям.

Как мы составляли этот рейтинг

Для составления этого рейтинга мы подробно проанализировали рынок USB Bluetooth-адаптеров. Изучили мнения специалистов, экспертов и отзывы реальных покупателей. Оценили достоинства и недостатки каждой модели, сравнили их характерситристики. И, основывались на собственном опыте, выбрали лучшие устройства. Вы можете быть уверены, что все Bluetooth-адаптеры из этого рейтинга лучшие на рынке.