Blackmagic Design представила новую камеру: PYXIS 6K

Blackmagic порадовала кинематографистов по всему миру, представив свою новую цифровую кинокамеру Blackmagic PYXIS 6K. Этот продукт отходит от классического дизайна, предлагая модульную конструкцию, которая позволит кинематографистам создавать идеальный инструмент для своих проектов.

Внутри PYXIS 6K скрывается мощный 6K сенсор с 13 ступенями динамического диапазона, который позволит создавать потрясающие кадры с высокой детализацией и мягкими переходами теней. К тому же, с двумя рекордерами для CFexpress карт, камера гарантирует, что у вас всегда будет достаточно места для хранения вашего видео.

Тем не менее, главной особенностью PYXIS 6K является её адаптируемость. Камера предлагает три опции крепления объективов — L-Mount, PL и Locking EF, позволяя максимально удобно использовать имеющиеся у вас объективы и аксессуары. Это устройство разработано так, чтобы соответствовать вашим потребностям, а не наоборот.

Blackmagic PYXIS 6K поступит в продажу по вполне доступной цене в 2995 долларов США уже в июне и будет доступна у официальных реселлеров по всему миру.

Технические характеристики Blackmagic PYXIS 6K:

Цена: 2995 долларов США, стар продаж в июне

Полнокадровый сенсор 6K 6048 x 4032 размером 36 x 24 мм

Открытый формат 3:2, полноразмерный анаморфотный формат 6:5 и Super 35 для создания кинематографического контента

Записывает в полном разрешении до 36 кадров в секунду или 120 кадров в секунду в оконном режиме

Встроенный 4-дюймовый ЖК-экран HDR 1500 нит

Запись в форматах Blackmagic RAW и H.264

Быстрая запись на две карты CFexpress

Ethernet или поддержка мобильных данных для потоковой передачи контента

Дополнительный электронный видоискатель Blackmagic URSA Cine EVF

Выход 12G-SDI для мониторинга с наложением информации о состоянии

Профессиональный вход mini XLR с фантомным питанием 48 В

Аккумуляторы повышенной ёмкости серии BP-U

Универсальность и удобство

PYXIS 6K – выделяется среди конкурентов благодаря своему компактному и лёгкому алюминиевому корпусу, который обеспечивает простоту монтажа на различные подвижные системы, включая подвесы, стабилизаторы и дроны. Благодаря множественным точкам крепления и специальным боковым пластинам, вы сможете легко настроить камеру под любые нужды производства, добавив ручки, микрофоны или даже внешние накопители.

Ключевой особенностью PYXIS 6K является ее внушительный полнокадровый сенсор с разрешением 6048 x 4032 пикселей, который в три раза превосходит размер Super 35. Этот сенсор не только обеспечивает малую глубину резкости для достижения эффекта «кино» но и позволяет использовать анаморфотные линзы без кадрирования, придавая полученному материалу истинно кинематографический вид. К тому же, благодаря 13 ступеням динамического диапазона и двойной базовой чувствительности ISO до 25 600, PYXIS 6K гарантирует чёткие и низкошумные изображения в любых световых условиях, будь то солнечный день или условия слабой освещённости.

Большой сенсор камеры также предоставляет возможность снимать с открытым затвором в соотношении 3:2, что открывает дополнительную гибкость при кадрировании в постпроцессинге. Кроме того, он идеально подходит для анаморфной съёмки с соотношением сторон 6:5, обеспечивая высокодетализированные широкоформатные изображения без потери разрешения.

Несколько моделей

Blackmagic Design предлагая три варианта PYXIS 6K, каждый из которых поддерживает различные типы объективов. Модель с байонетом L позволит воспользоваться самыми современными полнокадровыми объективами от Leica, Panasonic и Sigma. Эта модель также поддерживает адаптеры, расширяя выбор от новейших, до винтажных объективов. Если у вас уже есть коллекция фотообъективов с креплением EF от зеркальных фотокамер или камер Blackmagic Pocket Cinema, тогда модель EF станет вашим идеальным решением. И, конечно же, для тех, кто предпочитает использовать профессиональные кинообъективы от таких брендов, как Zeiss, ARRI и Cooke, есть модель с креплением PL, которая обходится без адаптеров.

Камера PYXIS 6K отличается гибкостью в выборе разрешений и частот кадров. Она позволяет снимать видео начиная от HD и заканчивая DCI 4K и даже 6K, а также фотографировать с разрешением в 24,6 мегапикселя. Среди доступных вариантов частоты кадров: 36 кадров в секунду для формата 6048 x 4032 с отношением сторон 3:2, 60 кадров в секунду в формате 6048 x 2520 с соотношением сторон 2,4:1 и 60 кадров в секунду в разрешении 4K DCI 4096 x 2160. Для съёмки с ещё большей частотой кадров можно настроить матрицу в оконном режиме, что позволит снимать до 100 кадров в секунду при разрешении 2112 x 1184 в формате Super 16.

Встроенный дисплей

Blackmagic PYXIS 6K повышает стандарты мобильности и эффективности на съёмочной площадке с внедрением встроенного 4-дюймового сенсорного HDR-дисплея высокого разрешения. Этот экран значительно облегчает работу операторов, предлагая чёткое изображение для мониторинга и оценки снимаемого материала без необходимости использования объёмных внешних мониторов. К тому же, благодаря удобному расположению элементов управления, таких как физические кнопки и настраиваемые функциональные клавиши, операторы могут быстро вносить изменения в настройки ISO, баланс белого и экспозицию, не отвлекаясь от съёмки.

PYXIS 6K даст пользователю выбор между форматом Blackmagic RAW для максимального качества изображения и записью в HD H.264 в режиме реального времени, что ускоряет процесс обмена мультимедийными данными. С двумя слотами для карт CFexpress камера поддерживает непрерывную запись: можно спокойно заменить заполненную карту на новую, не прерывая процесса. Кроме того, порт USB-C позволяет записывать данные непосредственно на внешние накопители, упрощая процесс хранения и передачи видео.

Синхронизация с облачным сервисом Blackmagic Cloud происходит мгновенно благодаря возможности создания небольших прокси-файлов H.264 вместе с исходными медиафайлами во время записи. Таким образом, материалы становятся доступны в студии почти в режиме реального времени, и монтажёры по всему миру могут получить доступ к материалу без задержек.

Источник — laptopmag.com