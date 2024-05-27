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iPad Mini 7 OLED придется ждать еще 2 года

Максим Тарков Максим Тарков
27.05.2024
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iPad Mini 7 OLED придется ждать еще 2 года

Ранее в этом месяце Apple представила свои новейшие планшеты iPad Air и iPad Pro. В новом iPad Air по-прежнему используется ЖК-дисплей, а iPad Pro демонстрирует технологию «Tandem OLED». К сожалению, в недавно опубликованной дорожной карте Apple указано, что запуск iPad Mini 7 перенесен на 2026 год.

Новые сообщения, дошедшие до нас из Кореи, подтверждают предыдущую информацию, а также раскрывают важную особенность устройства. Ссылаясь на отраслевые источники, в статье утверждается, что iPad Mini 7 будет оснащен OLED-дисплеем и будет выпущен в 2026 году.

По словам источника, в прошлом месяце Samsung начала изготовление образцов 8-дюймовых экранов модели OLED iPad Mini для оценки Apple. Получается, что у iPad Mini 7, скорее всего, будет тот же размер дисплея в 8,3 дюйма, что и у более старой модели iPad Mini 6.

В сообщении цитируют отраслевого инсайдера: «Samsung Display начала разработку образцов для OLED iPad mini в прошлом месяце по запросу Apple. После получения начальных образцов в первой половине этого года мы сможем выйти на стадию разработки серийного производства в течение года».

Источник не упоминает, будет ли iPad Mini 7 использовать технологию дисплея «Tandem OLED», как у iPad Pro. Она представляет собой две наложенные друг на друга OLED-панели для обеспечения гораздо более высокой яркости. Но это маловероятно, поскольку она очень дорогая.

И хотя технологический гигант повысил цены на свои топовые планшеты, он вряд ли поступит так же с серией Mini. Для справки, iPad Mini 6 текущего поколения доступен по цене от 45000 и 62000 рублей за модели с поддержкой только Wi-Fi и сотовой связи соответственно.

К сожалению, на данный момент у нас нет подробностей о других характеристиках iPad Mini 7. Скорее всего, Apple обновит начинку устройства, оставив дизайн практически нетронутым. Поскольку запуск предположительно запланирован на 2026 год, окончательные характеристики устройства могут меняться еще не раз.

Источник — androidheadlines.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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