Главная » В Apple Watch Ultra 3 не будет существенного апгрейда Максим Тарков 100 Просмотров

В этом году Apple планирует выпустить несколько устройств, включая iPhone 16 и новые смарт-часы Apple Watch. Теперь появилась свежая информация, из которой стало известно, что грядущие Apple Watch Ultra 3 не будут содержать существенных улучшений аппаратного обеспечения.

По утверждениям Минг-Чи Куо, известного информатора по продуктам Apple, Watch Ultra 3 не смогут предложить «почти никаких» обновлений оборудования по сравнению со предыдущим поколением, что может сильно разочаровать тех, кто планировал отказаться от своих нынешних часов в пользу обновленной модели.

Куо не рассказал ничего конкретного об изменениях, которые публика увидит в Apple Watch Ultra 3. Конечно, совсем без каких-то нововведений не обойдется, просто на данный момент мы не знаем, какими они будут, поскольку компания хранит молчание и принципиальна в отношении утечек информации.

Хотя еще слишком рано предполагать что-либо, мы немного обеспокоены перспективами Ultra 3. К примеру, поступало множество сообщений о том, что Samsung также собирается предложить более премиальную модель Galaxy Watch , и если южнокорейский гигант действительно выпустит на рынок свои Galaxy Watch Ultra, Apple, возможно, придется пересмотреть свои планы в отношении аппаратного обеспечения новинки.

В любом случае, прежде чем делать окончательный вывод, нам придется подождать, пока не выйдут следующие Apple Watch Ultra и их конкуренты. Компания также собирается выпустить Apple Watch X, которых, похоже, ждет множество обновлений, включая тотальный пересмотр дизайна. Честно говоря, нам очень интересно посмотреть, чем все обернется, когда часы увидят свет.

Источник — wccftech.com