Стало известно, как будет можно заказать Samsung Galaxy Ring

Известный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) поделился свежими подробностями о новом продукте от Samsung – умном кольце Galaxy Ring. По его информации, устройство будет доступно в девяти различных размерах, что позволит каждому клиенту подобрать идеальный вариант. Для тех, кто уже знаком со своим размером кольца, процесс покупки будет прост – достаточно оформить заказ.

Для покупателей, не определившихся с размером, Samsung предлагает удобную четырехшаговую систему подбора. Компания предоставит комплекты для определения размера, которые включают стандартные образцы размеров кольца по американским меркам. Это позволит клиентам в домашних условиях выбрать кольцо, которое идеально сядет на палец. После подтверждения выбранного размера можно будет оформить заказ.

Завершающий этап – получение заказанного умного кольца Samsung Galaxy Ring, которое будет идеально подходить по размеру. Эта система заказа обеспечивает удобство и уверенность в покупке, адаптированной под индивидуальные потребности каждого пользователя.

Источник — x.com