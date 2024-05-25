Keychron выпустила первую мембранную клавиатуру B1 Pro

Компания Keychron представила новинку — ультратонкую беспроводную клавиатуру B1 Pro. Эта модель отличается компактным дизайном с 75% раскладкой и исполнена в эстетичном черно-белом цвете. Ее особенностью является использование клавиш с ножничным механизмом, что приближает ощущения при печати к работе с ноутбучной клавиатурой. Стоимость устройства составляет 39,99 долларов США.

Keychron B1 Pro обладает высокой частотой опроса в 1000 Гц и внушительной автономностью благодаря встроенному аккумулятору на 800 мАч. Продолжительность работы без подзарядки достигает 1200 часов, что обеспечивает до 8 месяцев использования при ежедневной пятичасовой эксплуатации.

В отличие от других клавиатур бренда Keychron, новая модель B1 Pro не является механической. Она оборудована клавишами с ножничным механизмом, что характерно для клавиатур портативных компьютеров. Размеры клавиатуры таковы: минимальная толщина — 5,2 мм, максимальная — 14,5 мм, угол наклона составляет 3,2 градуса.

Данная клавиатура поддерживает программное обеспечение ZMK, позволяющее пользователям настраивать раскладку клавиш, макросы и другие функции через веб-интерфейс. Пользователи могут быстро переключаться между проводным и беспроводным режимами 2,4G и Bluetooth, а также между настройками для операционных систем Windows и macOS. Вес устройства составляет 425 г.

Источник — ithome.com