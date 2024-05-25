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Keychron выпустила первую мембранную клавиатуру B1 Pro

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.05.2024
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Keychron выпустила первую мембранную клавиатуру B1 Pro

Компания Keychron представила новинку — ультратонкую беспроводную клавиатуру B1 Pro. Эта модель отличается компактным дизайном с 75% раскладкой и исполнена в эстетичном черно-белом цвете. Ее особенностью является использование клавиш с ножничным механизмом, что приближает ощущения при печати к работе с ноутбучной клавиатурой. Стоимость устройства составляет 39,99 долларов США.

Keychron B1 Pro белая

Keychron B1 Pro обладает высокой частотой опроса в 1000 Гц и внушительной автономностью благодаря встроенному аккумулятору на 800 мАч. Продолжительность работы без подзарядки достигает 1200 часов, что обеспечивает до 8 месяцев использования при ежедневной пятичасовой эксплуатации.

Keychron B1 Pro сбоку

В отличие от других клавиатур бренда Keychron, новая модель B1 Pro не является механической. Она оборудована клавишами с ножничным механизмом, что характерно для клавиатур портативных компьютеров. Размеры клавиатуры таковы: минимальная толщина — 5,2 мм, максимальная — 14,5 мм, угол наклона составляет 3,2 градуса.

Keychron B1 Pro сзади

Данная клавиатура поддерживает программное обеспечение ZMK, позволяющее пользователям настраивать раскладку клавиш, макросы и другие функции через веб-интерфейс. Пользователи могут быстро переключаться между проводным и беспроводным режимами 2,4G и Bluetooth, а также между настройками для операционных систем Windows и macOS. Вес устройства составляет 425 г.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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