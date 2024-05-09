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Стали известны цены новых наушников Realme Buds Air 6 и Air 6 Pro

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.05.2024
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Стали известны цены новых наушников Realme Buds Air 6 и Air 6 Pro

Realme собирается представить на китайском рынке свои новые наушники Buds Air 6 и Buds Air 6 Pro, а также смартфон GT Neo 6. До официального запуска компания опубликовала цены на данные устройства на платформе микроблогов Weibo, раскрывая при этом большинство технических характеристик и функций ещё не выпущенных моделей наушников.

Цена и доступность Realme Buds Air 6 и Air 6 Pro

По информации, опубликованной в Weibo, стоимость Buds Air 6 будет составлять 269 юаней (примерно 3100 рублей) во время первого этапа продаж. В то же время, новые Buds Air 6 Pro оценены в 469 юаней (около 5420 рублей). Обе модели будут доступны для приобретения через крупнейшие торговые площадки.

Характеристики

Realme Buds Air 6

Эта модель наушников оснащена 12,4-мм аудиодрайверами, имеет сертификацию Hi-Res и поддержку LHDC 5.0 для улучшенного звукового воспроизведения. Наушники обеспечивают активное шумоподавление на уровне до 50 дБ, что помогает устранять нежелательные фоновые звуки. С шестью встроенными микрофонами, Buds Air 6 предлагают до 40 часов работы от батареи в комплекте с зарядным кейсом. Благодаря функции быстрой зарядки, всего за 10 минут можно получить до 7 часов воспроизведения. Эти наушники также имеют защиту IP55 от пыли и воды. Цветовые варианты включают Serenity Green, Titanium Sky Orange и Fantasy Purple.

Realme Buds Air 6 Pro

Модель Pro выделяется пространственным звучанием и увеличенной ёмкостью аккумулятора по сравнению с Buds Air 6, хотя поддерживает ту же быструю зарядку. Buds Air 6 Pro также предлагают шумоподавление до 50 дБ и улучшенное шумоподавление на частотах до 4000 Гц, защиту IP55, сертификацию Hi-Res, LHDC 5.0 и другие функции. Цвета на выбор включают Galaxy Titanium Shadow и Glacier Silver Light.

Важно отметить, что эти данные основаны на предварительной информации, и могут быть изменены до официального запуска продуктов.

Источник — 91mobiles.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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