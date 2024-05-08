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Состоялся официальный релиз Google Pixel 8a

Максим Тарков Максим Тарков
08.05.2024
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Состоялся официальный релиз Google Pixel 8a

После того, как Apple объявила о выходе нескольких топовых устройств во время своего мероприятия Let Loose, Google решила не отставать и официально выпустить в продажу Pixel 8a. Телефон должен был выйти во время Google I/O 2024, но, похоже, планы компании оперативно поменялись. Не смеем жаловаться.

Pixel 8a — отличный телефон, если вы не готовы платить флагманскую цену.

В Pixel 8a не преподнёс сюрпризов: до нас доходила масса разнообразных утечек и ранее был получен официальный прайс-лист. На этот раз телефон выйдет в двух вариантах. Стандартный предлагает 128 ГБ памяти и будет стоить 499 долларов, но вы всегда можете выбрать вариант с большим объемом памяти за 559 долларов, что, на наш взгляд, стоит того. Но следует иметь в виду, что 256-гигабайтные модели будут поставляться только в цветовой гамме Obsidian.

Вот характеристики Google Pixel 8a:

Дисплей6.1″ OLED
120 Гц
2400 x 1080
20:9
ПроцессорGoogle Tensor G3
ОЗУ8 ГБ
Хранилище128/256 ГБ
Аккумулятор4.492 мАч
18 Вт проводная зарядка
7.5 Вт беспроводная зарядка
блока питания в комплекте не идет
КамерыЗадняя:
64 МП основная ƒ/1.89 OIS + EIS
13 МП ультраширокоуголная с углом зрения 120° ƒ/2.2
Передняя:
13 МП ƒ/2.2
Возможности соединения5G
4G LTE
Wi-Fi 6e
Bluetooth 5.3
NFC
ОСPixel UI
Android 14
ВодонепроницаемостьIP67
Цветовые вариантыОбсидиан, алоэ, фарфор, лагуна
Габариты и вес152.4 x 73.7 x 10.1мм
192.8 г

Очевидно, что с точки зрения технических характеристик между Pixel 8a и устройствами основной серии нет большой разницы, но цена на Pixel 8 стартует 699 долларов. Стоит ли переплачивать в этом случае? Вопрос.

Pixel 8a оснащен 64-мегапиксельным основным сенсором и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором. Спереди установлена 13-мегапиксельная камера для селфи. Тот же самый обвес стоит на Pixel 7a, поэтому, если вам интересно, за счет чего удалось снизить стоимость — вот ответ.

По большей части Pixel 8a — довольно стандартный аппарат, но он обеспечивает флагманский уровень производительности без дополнительных затрат. Google установил весьма конкурентоспособную цену.

Если вам интересно, Pixel 8a уже доступен для предварительного заказа. Как обычно, Google заставит подождать, потому что устройство поступит в продажу 14 мая, в дату проведения Google I/O 2024. Новинка доступна в следующих цветах: черный, зеленый, белый и голубой.

Источник — wccftech.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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