Состоялся официальный релиз Google Pixel 8a

После того, как Apple объявила о выходе нескольких топовых устройств во время своего мероприятия Let Loose, Google решила не отставать и официально выпустить в продажу Pixel 8a. Телефон должен был выйти во время Google I/O 2024, но, похоже, планы компании оперативно поменялись. Не смеем жаловаться.

Pixel 8a — отличный телефон, если вы не готовы платить флагманскую цену.

В Pixel 8a не преподнёс сюрпризов: до нас доходила масса разнообразных утечек и ранее был получен официальный прайс-лист. На этот раз телефон выйдет в двух вариантах. Стандартный предлагает 128 ГБ памяти и будет стоить 499 долларов, но вы всегда можете выбрать вариант с большим объемом памяти за 559 долларов, что, на наш взгляд, стоит того. Но следует иметь в виду, что 256-гигабайтные модели будут поставляться только в цветовой гамме Obsidian.

Вот характеристики Google Pixel 8a:

Дисплей 6.1″ OLED

120 Гц

2400 x 1080

20:9 Процессор Google Tensor G3 ОЗУ 8 ГБ Хранилище 128/256 ГБ Аккумулятор 4.492 мАч

18 Вт проводная зарядка

7.5 Вт беспроводная зарядка

блока питания в комплекте не идет Камеры Задняя:

64 МП основная ƒ/1.89 OIS + EIS

13 МП ультраширокоуголная с углом зрения 120° ƒ/2.2

Передняя:

13 МП ƒ/2.2 Возможности соединения 5G

4G LTE

Wi-Fi 6e

Bluetooth 5.3

NFC ОС Pixel UI

Android 14 Водонепроницаемость IP67 Цветовые варианты Обсидиан, алоэ, фарфор, лагуна Габариты и вес 152.4 x 73.7 x 10.1мм

192.8 г

Очевидно, что с точки зрения технических характеристик между Pixel 8a и устройствами основной серии нет большой разницы, но цена на Pixel 8 стартует 699 долларов. Стоит ли переплачивать в этом случае? Вопрос.

Pixel 8a оснащен 64-мегапиксельным основным сенсором и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором. Спереди установлена 13-мегапиксельная камера для селфи. Тот же самый обвес стоит на Pixel 7a, поэтому, если вам интересно, за счет чего удалось снизить стоимость — вот ответ.

По большей части Pixel 8a — довольно стандартный аппарат, но он обеспечивает флагманский уровень производительности без дополнительных затрат. Google установил весьма конкурентоспособную цену.

Если вам интересно, Pixel 8a уже доступен для предварительного заказа. Как обычно, Google заставит подождать, потому что устройство поступит в продажу 14 мая, в дату проведения Google I/O 2024. Новинка доступна в следующих цветах: черный, зеленый, белый и голубой.

Источник — wccftech.com