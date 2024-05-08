Непоследовательная Meizu готовит 5 смартфонов к релизу

Давно зарекомендовавшая себя Meizu продолжит выпускать телефоны. Хотя эта компания не добилась высоких продаж во всем мире, она по-прежнему является сильным игроком на китайском рынке. В последнее время ходили слухи об ее уходе из индустрии и переключение на разработку ИИ-продуктов. Хотя компания не выпускала ничего нового с момента появления этих слухов, предстоящий запуск Meizu 21 Note говорит об обратном.

Причина этого недопонимания кроется в словах генерального директора Шэнь Цзю, который заявил о трансформации из «компании по производству смартфонов» в «экологическую группу». Это заявление заставило многих поверить в то, что Meizu отказывается от производства смартфонов. Однако, похоже, она пока не готова на такой шаг. Судя по информации из баз данных, в планах еще четыре новых телефона в дополнение к предстоящему Meizu 21 Note.

Мы обнаружили 5 разных номеров моделей: M411H, M411L, M412H, M421Q и M431Q. К сожалению, о характеристиках ничего не сказано, но зато мы в курсе, что компания не сворачивает работу в этом направлении. Ее последние устройства не назвать лучшими камерофонами, но у них классные дисплеи и мощные процессоры.

Основанные на более ранних моделях бренда, все четыре новинки наверняка будут обладать первоклассными характеристиками. В последнее время компания свернула выпуск устройств среднего бюджета, но вероятность выпуска таких моделей сохраняется. Недавнее открытие в базе данных подтверждает, что Meizu не покидает индустрию, а даже набирает обороты.

Meizu 21 Note станет довольно мощным телефоном, хоть и будет проигрывать в производительности топовому Meizu 21 Pro. В сериях Meizu 20 и 21 отражена смена фокуса на премиальный сегмент, где все телефоны на чипах Snapdragon. Meizu, похоже, стремится предоставлять топовое железо, даже если это влечет за собой сокращение линеек.

Вполне возможно, что бренд сосредоточится на выпуске меньшего количества телефонов в будущем в том числе из-за того, что компания взяла курс на разработку продуктов на базе ИИ.

Источник — androidheadlines.com