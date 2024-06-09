Стали известны цены и дата выпуска Galaxy Watch FE

В преддверии скорого анонса Samsung готовится к запуску трех моделей новых умных часов. Ожидается, что первыми на рынок поступят Galaxy Watch FE, опередив своих более продвинутых собратьев — Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch 7 Ultra. Согласно последним данным, полученным от авторитетного источника @MysteryLupin на платформе X, дебют Galaxy Watch FE состоится 24 июня 2024 года, что позволит им появиться на прилавках раньше, чем ожидаемые новинки серии Galaxy Watch 7, презентация которых запланирована на июль 2024 года в рамках мероприятия Galaxy Unpacked.

Стало известно о стоимости Galaxy Watch FE, которая, по предварительной информации, будет около 199 евро. Эти данные были выявлены благодаря странице продукта на Amazon Italy, на которую обратило внимание издание YTechB. При такой цене европейский потребитель сможет приобрести Galaxy Watch FE по более доступной цене по сравнению с предшественниками из серии Galaxy Watch 6. Ожидается, что в США цена будет установлена на уровне 199,99 долларов.

По информации, размещенной @MysteryLupin, новые Galaxy Watch FE получат 1,2-дюймовый круглый Super AMOLED сенсорный экран с разрешением 396×396 пикселей. Часы получат защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также водонепроницаемость 5 атм и соответствием военному стандарту MIL-STD-810H. Они будут оборудованы двухъядерным процессором Exynos W920, объемом оперативной памяти в 1,5 ГБ и встроенной памятью на 16 ГБ.

Основой служит операционная система One UI 5.0 Watch, построенная на базе Wear OS, и предусмотрены такие функции, как GPS, двухдиапазонный Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0 и NFC. Аккумулятор емкостью 247 мАч сможет обеспечить до 30 часов работы от одного заряда, а зарядка будет осуществляется через беспроводной магнитный интерфейс.

Источник — sammobile.com