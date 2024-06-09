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iPhone 16 получит большую батарею в металлическом корпусе

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.06.2024
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iPhone 16 получит большую батарею в металлическом корпусе

Инсайдер Majin Bu раскрыл интересные подробности о батарее предстоящего iPhone 16. На удивление, вместо традиционной упаковки из мягкой фольги, новый аккумулятор облачен в металлический корпус. На первый взгляд, это может показаться просто макетом, но при детальном изучении становится ясно, что перед нами реальная батарея с металлическим защитным слоем. Сообщается, что такая конструкция способствует лучшему отведению тепла.

Аккумулятор сохраняет привычную форму, однако его ёмкость увеличена до 3597 мАч, в то время как предшественник, iPhone 15, имел батарею на 3349 мАч. Новая ёмкость аккумулятора выгравирована прямо на его металлической поверхности.

Батарея iPhone 16

Не совсем понятно, почему компания Apple решила вернуться к использованию жесткого корпуса для аккумулятора, однако предполагается, что это решение связано с желанием улучшить отвод тепла. Вспоминая о проблемах с перегревом, которые возникли у серии iPhone 15 после выхода на рынок, становится ясно, что хотя большинство проблем было решено с помощью обновлений ПО, новый дизайн батареи может дать дополнительные преимущества в управлении температурой.

Батарея iPhone 16 сбоку

Напомним, что в прошлом году Apple заменила стальную рамку корпуса смартфонов на титановую, что позволило снизить вес iPhone 15 Pro Max на 19 граммов. В то же время, добавление металлического корпуса аккумулятора и увеличение его ёмкости несомненно приведёт к увеличению веса iPhone 16 по сравнению с его предшествующей моделью, которая весила 171 грамм.

Батарея iPhone 16 снизу

Использование металлического корпуса также занимает ценное внутреннее пространство, что является одной из причин, по которой производители телефонов перешли на использование более тонкой фольговой упаковки. К тому же, мягкая упаковка обеспечивает большую безопасность, так как позволяет газам, образующимся в случае аварии, безопасно расширяться и выходить из батареи.

Тем не менее, возможно, что внутри нового металлического корпуса iPhone 16 используется передовая технология аккумуляторов, которая требует жёсткой защиты и не представляет подобного риска взрыва. Это также может указывать на более высокую плотность энергии аккумулятора, что позволяет избежать увеличения толщины устройства для размещения более ёмкого аккумулятора в металлическом корпусе. Например, в модели vivo X Fold3.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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