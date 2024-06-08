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Samsung стала самым популярным брендом в Европе

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.06.2024
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Samsung стала самым популярным брендом в Европе

Аналитическая компания Canalys опубликовала отчёт о состоянии рынка смартфонов в Европе за первый квартал 2024 года, который принёс обнадёживающие новости для корейского производителя Samsung. Исследование показало, что Samsung удерживает лидирующие позиции на рынке, продав 12,1 миллиона устройств, что составило 37% от общего объёма продаж на континенте. Это на 0,3 миллиона больше, чем в аналогичный период прошлого года, что отражает прирост на 2% и подчёркивает стабильное развитие компании.

Apple заняла второе место с результатом в 7,3 миллиона проданных смартфонов, что соответствует 22% рынка. Xiaomi с 5,4 миллионами продаж и 16% рыночной доли оказалась на третьем месте, а Motorola, продав 2,1 миллиона устройств и обладая 6% рынка, расположилась на четвертой строчке. Замыкает список HONOR с достигнутым объёмом продаж в 1 миллион единиц и 3% долей рынка.

Canalys опубликовала отчёт

Вклад в успех Samsung внесла новая серия смартфонов Galaxy S24, которую активно поддерживали значительные маркетинговые вложения, акцентирование внимания на функциях Galaxy AI, а также привлекательные условия программ обмена и специальные пакетные предложения. Отчёт Canalys уточняет, что только из этой серии было реализовано 4,3 миллиона устройств, что демонстрирует высокий спрос на новинки от Samsung.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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