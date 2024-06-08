Samsung стала самым популярным брендом в Европе

Аналитическая компания Canalys опубликовала отчёт о состоянии рынка смартфонов в Европе за первый квартал 2024 года, который принёс обнадёживающие новости для корейского производителя Samsung. Исследование показало, что Samsung удерживает лидирующие позиции на рынке, продав 12,1 миллиона устройств, что составило 37% от общего объёма продаж на континенте. Это на 0,3 миллиона больше, чем в аналогичный период прошлого года, что отражает прирост на 2% и подчёркивает стабильное развитие компании.

Apple заняла второе место с результатом в 7,3 миллиона проданных смартфонов, что соответствует 22% рынка. Xiaomi с 5,4 миллионами продаж и 16% рыночной доли оказалась на третьем месте, а Motorola, продав 2,1 миллиона устройств и обладая 6% рынка, расположилась на четвертой строчке. Замыкает список HONOR с достигнутым объёмом продаж в 1 миллион единиц и 3% долей рынка.

Вклад в успех Samsung внесла новая серия смартфонов Galaxy S24, которую активно поддерживали значительные маркетинговые вложения, акцентирование внимания на функциях Galaxy AI, а также привлекательные условия программ обмена и специальные пакетные предложения. Отчёт Canalys уточняет, что только из этой серии было реализовано 4,3 миллиона устройств, что демонстрирует высокий спрос на новинки от Samsung.