Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » iOS 18 позволит блокировать приложения с помощью Face ID
Интернет и ПОСмартфоны и телефоныЭлектроника и техника

iOS 18 позволит блокировать приложения с помощью Face ID

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.06.2024
3 Просмотра 0
iOS 18 позволит блокировать приложения с помощью Face ID

По информации от экспертов, знакомых с процессом разработки программного обеспечения Apple, в предстоящем обновлении iOS 18 появится новая функция безопасности. Эта функция позволит пользователям устанавливать блокировку на отдельные встроенные приложения iPhone, такие как «Почта», «Сообщения», «Заметки», «Телефон», «Фотографии», Safari и «Настройки». Таким образом, обеспечивается дополнительная защита личной информации и повышается уровень конфиденциальности.

Для того чтобы снять блокировку с приложения, потребуется пройти аутентификацию посредством Face ID, Touch ID или введя пароль. Не подтверждено, будет ли указанная функция доступна для приложений сторонних разработчиков, загруженных из App Store.

Стоит отметить, что Apple уже предоставляет возможность блокировать доступ к определенным данным, используя Face ID, Touch ID или пароль — как, например, в приложении «Заметки» или к фотографиям в скрытых и недавно удалённых альбомах приложения «Фотографии». Однако нововведение в iOS 18 позволит устанавливать блокировку на само приложение, что является более глобальным способом защиты.

Ранее пользователи iPhone использовали «костыли» для блокировки приложений через функцию «Экранное время» или настройки «Ярлыков», но с выходом iOS 18 эти сложные методы станут ненужными.

Ожидается, что Apple официально представит новую iOS на Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая состоится в понедельник. Сразу после презентации разработчикам будет доступна первая бета-версия новой операционной системы, а массовое распространение обновления запланировано на сентябрь этого года.

Источник — macrumors.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.