iOS 18 позволит блокировать приложения с помощью Face ID

По информации от экспертов, знакомых с процессом разработки программного обеспечения Apple, в предстоящем обновлении iOS 18 появится новая функция безопасности. Эта функция позволит пользователям устанавливать блокировку на отдельные встроенные приложения iPhone, такие как «Почта», «Сообщения», «Заметки», «Телефон», «Фотографии», Safari и «Настройки». Таким образом, обеспечивается дополнительная защита личной информации и повышается уровень конфиденциальности.

Для того чтобы снять блокировку с приложения, потребуется пройти аутентификацию посредством Face ID, Touch ID или введя пароль. Не подтверждено, будет ли указанная функция доступна для приложений сторонних разработчиков, загруженных из App Store.

Стоит отметить, что Apple уже предоставляет возможность блокировать доступ к определенным данным, используя Face ID, Touch ID или пароль — как, например, в приложении «Заметки» или к фотографиям в скрытых и недавно удалённых альбомах приложения «Фотографии». Однако нововведение в iOS 18 позволит устанавливать блокировку на само приложение, что является более глобальным способом защиты.

Ранее пользователи iPhone использовали «костыли» для блокировки приложений через функцию «Экранное время» или настройки «Ярлыков», но с выходом iOS 18 эти сложные методы станут ненужными.

Ожидается, что Apple официально представит новую iOS на Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая состоится в понедельник. Сразу после презентации разработчикам будет доступна первая бета-версия новой операционной системы, а массовое распространение обновления запланировано на сентябрь этого года.

Источник — macrumors.com