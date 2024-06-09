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В iOS 18 появится расширенный тёмный режим

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.06.2024
3 Просмотра 0
В iOS 18 появится расширенный тёмный режим

Согласно информации от источников, осведомлённых о данном вопросе, следующая версия операционной системы от Apple, iOS 18, предложит расширенные возможности тёмного режима интерфейса, распространив его на значки приложений на главном экране iPhone.

Впервые тёмный режим был внедрён в iOS 13, и он позволял придать тёмную цветовую палитру основным приложениям и элементам интерфейса от Apple. Теперь же, при активации тёмного режима, значки приложений также будут отображаться в темных тонах прямо на главном экране.

Известный аналитик Марк Гурман из Bloomberg отметил, что в новой версии операционной системы появится возможность изменения цветов иконок приложений, и именно эта функция будет связана с изменением оттенков значков в темном режиме.

Ожидается, что Apple представит iOS 18 на ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая пройдёт в понедельник. Первая бета-версия системы, скорее всего, станет доступна для участников программы разработчиков Apple сразу после основного выступления. Широкое распространение обновления планируется на сентябрь текущего года.

Источник — macrumors.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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