В iOS 18 появится расширенный тёмный режим

Согласно информации от источников, осведомлённых о данном вопросе, следующая версия операционной системы от Apple, iOS 18, предложит расширенные возможности тёмного режима интерфейса, распространив его на значки приложений на главном экране iPhone.

Впервые тёмный режим был внедрён в iOS 13, и он позволял придать тёмную цветовую палитру основным приложениям и элементам интерфейса от Apple. Теперь же, при активации тёмного режима, значки приложений также будут отображаться в темных тонах прямо на главном экране.

Известный аналитик Марк Гурман из Bloomberg отметил, что в новой версии операционной системы появится возможность изменения цветов иконок приложений, и именно эта функция будет связана с изменением оттенков значков в темном режиме.

Ожидается, что Apple представит iOS 18 на ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая пройдёт в понедельник. Первая бета-версия системы, скорее всего, станет доступна для участников программы разработчиков Apple сразу после основного выступления. Широкое распространение обновления планируется на сентябрь текущего года.

Источник — macrumors.com