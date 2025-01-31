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США идут по стопам Сальвадора: как регуляторы готовятся к эпохе Web3

0 Майнеры и криптотехнологии
Владислав Ильин Владислав Ильин
01.02.2025

Эксперты отмечают сходство стратегий США и Сальвадора в регулировании криптовалют Web3. Что это значит для мировой экономики?

Мишель Кривелли, основатель NexBridge, заявил в интервью Cointelegraph: «США сейчас идут по стопам Сальвадора». В 2021 году Сальвадор создал Национальную комиссию по цифровым активам. Ее цель — разработка правовой базы для криптовалют.

По мнению Кривелли, небольшие страны с гибкой экономикой становятся лабораториями для инноваций. Они экспериментируют с регулированием, привлекая внимание крупных игроков.

США создают рабочую группу по цифровым активам

Американские регуляторы запустили Рабочую группу по рынкам цифровых активов. Это напоминает шаги Сальвадора, считает Кривелли. Эксперт прогнозирует активный диалог между регуляторами двух стран.

«США повторяют путь Сальвадора. Они изучают, как внедрить правовые рамки для криптовалют», — пояснил основатель NexBridge.

Почему малые страны впереди планеты всей?

Кривелли подчеркивает: государствам с меньшими рисками проще внедрять инновации. Сальвадор, принявший биткоин как законное платежное средство, стал примером для других.

Аналогичную точку зрения высказал Энтони Помплиано. В ноябре 2023 года он отметил: Сальвадор и Бутан постепенно накапливают BTC, задавая тренд для мировой экономики.

Гонка за биткоин: кто следующий?

По мнению Помплиано, накопление BTC малыми странами — сигнал для крупных экономик. Когда цифровая трансформация станет неизбежной, США и ЕС присоединятся к гонке.

Эксперты сходятся: независимые регуляторные органы критически важны. Они обеспечивают баланс между инновациями и защитой инвесторов.

Регулирование vs. инновации: где золотая середина?

Кривелли считает: успех Сальвадора доказал — четкие правила стимулируют рост крипто-индустрии. США, следуя его примеру, могут избежать ошибок ЕС, где регулирование часто тормозит развитие.

Ключевой вопрос: как совместить контроль с свободой для технологических прорывов? Ответ на него определит будущее Web3.

Что ждать в 2025 году?

Аналитики прогнозируют: диалог между США и Сальвадором ускорит создание глобальных стандартов. Это снизит риски для инвесторов и упростит интеграцию блокчейна в традиционные секторы.

Пока малые страны лидируют, но скоро и гиганты включатся в игру. Гонка за цифровое будущее только начинается.

Источник — cointelegraph

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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