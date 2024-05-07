Sony Xperia 10 VI засветил характеристики на Geekbench

Sony готовится выпустить новую линейку смартфонов 2024 года. Скорее всего, первыми бренд представит Xperia 1 VI, Xperia 5 VI и Xperia 10 VI. За последние несколько недель произошло много любопытных утечек информации касательно Xperia 1 VI и Xperia 10 VI. В этот раз мы получили новости о последнем — в списке Geekbench стали доступны некоторые его ключевые характеристики.

На Geekbench материнская плата Xperia 10 VI названа «parrot» («попугай»). Это кодовое имя распространенного процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Судя по используемому чипу, 10 VI будет нацелен на средней сегмент рынка.

Также можно сделать вывод, что один из вариантов этой модели будет иметь 8 ГБ оперативной памяти. В базе данных Geekbench указано, что он будет под управлением Android 14. Телефон сумел набрать 934 балла в одноядерном тесте и 2816 баллов в многоядерном на Geekbench версии 6.2.2.

Недавно были представлены эксклюзивные рендеры смартфона, которые не оставили никакого места для фантазии. Новинка будет иметь просторный дисплей с минимальными рамками по бокам с небольшими утолщениями сверху и снизу.

Устройство будет иметь вертикально расположенный модуль двойной основной камеры со светодиодной вспышкой между объективами. Примечательно, что в телефоне найдут место для гнезда 3,5 мм под наушники, что, в целом, типично для устройств в таком бюджете.

Пока что это все подробности о характеристиках 10 VI. Телефон будет выпущен в черном, белом и пудрово-синем цветовых вариантах. Компания подтвердила, что представит Xperia 1 VI и 10 VI на своем мероприятии 15 мая.

Источник — androidheadlines.com