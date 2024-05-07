О выходе новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50ХХ

Выход на рынок семейства графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 50 «Blackwell» должен начаться с видеокарты RTX 5080, а затем ждем флагманскую RTX 5090, сообщает Kopite7kimi в Х (Твиттере).

Выпуск запланирован на четвертый квартал 2024 года, и стартует с двух продуктов: GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080. Линейка RTX 40 «Ada Lovelace» в свое время была представлена в таком порядке: сначала GeForce RTX 4090, а затем RTX 4080. Топовые карты были выпущены с разницей в месяц, но на этот раз, похоже, NVIDIA приняла решение сначала выпустить модель «80».

Слух получил распространение всего через несколько дней после того, как в нескольких СМИ сообщили, что в этому году появится только NVIDIA GeForce RTX 5090 — противоречивая информация, учитывая, что до этого было несколько подтверждений выхода двух карт. Теперь, имея пост от Kopite7kimi, можно со спокойной душой ждать минимум 2 релиза.

Но и это пока вилами на воде писано, поскольку NVIDIA еще не начала официально обсуждать семейство графических процессоров следующего поколения. Анонсированные на данный момент видеокарты NVIDIA Blackwell разработаны конкретно для сегмента искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Маловероятно, что мы услышим какие-либо объявления об игровой линейке на Computex 2024, информация может просочиться из другого источника — партнеров NVIDIA, задействованных в производстве. А так, появление первых тизеров стоит ждать не раньше сентября.

Источник — wccftech.com