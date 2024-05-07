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Термос от Xiaomi Mijia Light Enjoy держит температуру 6 часов

Максим Тарков Максим Тарков
07.05.2024
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Термос от Xiaomi Mijia Light Enjoy держит температуру 6 часов

Xiaomi выпустила новую термокружку под своим дочерним брендом Mijia — Mijia Light Enjoy Thermal Flask. Емкость должна помочь сохранить температуру напитков людям, которые редко сидят на одном месте. Ее цена составляет всего 99 юаней (примерно 14 долларов США), и пока что она доступна в Xiaomi Youpin Mall и JD.com.

Внутри термос облицован нержавеющей сталью 316L, известной своей долговечностью и устойчивостью к нагреву и коррозии. Внутренняя оболочка впечатляюще тонка — 0,12 мм, что достигается за счет технологии спирального утончения. Она гарантированно сохраняет чистоту напитка.

Значительный объем термоса в 500 мл делает его практичным выбором как для путешествий, так и для использования в офисе. Термокружка портативна и легка: вес около 215 грамм и размеры 65 x 65 x 217 мм позволяет легко переносить ее в сумочке или рюкзаке.

Колба обладает улучшенными теплоизоляционными возможностями. Она разработана для сохранения жидкостей горячими при температуре 68 градусов по Цельсию до 6 часов и может так же долго сохранять их холодными при температуре 10 градусов по Цельсию. Это достигается за счет многослойной системы изоляции, включающей технологию ультрамикроволнового меднения.

Минималистичный дизайн направлен на удобство и комфорт пользователя. Крышка оснащена силиконовым уплотнительным кольцом, которое предотвращает утечки, даже когда термос перевернут. Из-за обработки специальной краской внешняя поверхность приятна на ощупь, и ей обеспечен удобный и надежный захват.

Навинчивающаяся крышка закрывается по резьбе, горлышко для питья изготовлено из безопасного и не имеющего запаха полипропилена, а силиконовый упор на дне уменьшает износ корпуса и обеспечивает нескользящий захват.

Термос Mijia доступен в белом, темно-синем и голубом цветах, каждый из которых выглядит очень стильно. Ждем термос на полках AliExpress.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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