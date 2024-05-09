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Классический Nokia 3210 припудрили и выпустили на рынок

Максим Тарков Максим Тарков
09.05.2024
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Классический Nokia 3210 припудрили и выпустили на рынок

HMD Global выпустила Nokia 3210 в версии 2024 года. Это перезагрузка классической модели 25-летней давности, теперь с современными обновлениями.

Релиз организовали сразу после того, как HMD Global представила три других функциональных телефона Nokia — Nokia 215, 225 и 235 — по цене от 59 до 79 евро. С точки зрения характеристик у Nokia 3210 (2024) много общего с этими моделями, но она отличается ностальгическим дизайном и уникальным набором цветов: Grunge Black (черный), Y2K Gold (ярко-желтый) и Subba Blue (ярко-голубой).

Этот телефон по цене 89 евро пока что продается в трех странах Европы — Германии, Испании и Великобритании, но планируется расширение на другие регионы, включая ЕС, Африку, Индию, Ближний Восток и некоторые из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Классический Nokia 3210

Обновленный Nokia 3210 оснащен 2,4-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением QVGA. Основная камера имеет разрешение 2 МП и светодиодную вспышку. Телефон работает на системе S30+ и оснащен чипсетом Unisoc T107, 64 МБ ОЗУ и 128 МБ встроенного хранилища, которое можно расширить аж до 32 ГБ с помощью карты microSD.

Для подключения устройство поддерживает Bluetooth 5.0, имеет гнездо для наушников 3,5 мм и USB-C для зарядки. Он оснащен съемным (!) аккумулятором емкостью 1450 мАч, который способен обеспечить до 10 часов работы в режиме разговора. Дополнительные функции включают FM-радио, MP3-плеер и классическую игру «Змейка» (олды оценят), а также доступ к облачным приложениям, таким как YouTube Shorts, новостям и прогнозу погоды.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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