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ASUS представит сегодня ROG Ally 2: ссылка на трансляцию

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.05.2024
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ASUS представит сегодня ROG Ally 2 ссылка на трансляцию

Для тех, кто предпочитает играть вне дома, портативные игровые компьютеры становятся все более популярным выбором, и в линейке ROG от ASUS есть один из любимых вариантов геймеров – ROG Ally. Недавно ASUS объявила о скором выходе новой модели – ROG Ally 2, и предварительные данные указывают на то, что устройство может поступить в продажу раньше, чем предполагалось.

Компания ASUS запланировала специальную трансляцию, которая начнется уже через несколько часов, под названием «Приближение нового ROG Ally», вызвав огромный интерес среди фанатов мобильных игровых платформ.

Сообщество геймеров предполагает, что предстоящее обновление может включать исправления проблем с картридером SD, которые были замечены ранее. Ожидается, что новый ROG Ally 2 получит улучшенную батарею, обновленную систему охлаждения и OLED-дисплей с повышенной частотой обновления.

Однако на данный момент эти предположения не подтверждены, и более точная информация станет доступна после официального анонса, который состоится через 9 часов в прямом эфире.

Источник — tweaktown.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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