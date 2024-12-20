Сертифицирована глобальная модель HONOR Magic 7 Pro

HONOR Magic 7 Pro вот-вот появится на глобальном рынке! Мы уже видим результаты его прохождения нескольких важных сертификаций: NBTC (Тайланд), GCF (Великобритания), EEC, SGS Fimko и TUV. Это говорит о том, что HONOR активно готовится к международному релизу. Он, по предположениям, состоится уже в январе.

В тестах Geekbench телефон показал отличные результаты: 3112 балла в одноядерном и 9259 баллов в многоядерном режиме. Работает он под управлением Android 15. В представленной версии смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти (номер модели: HONOR PTP-N49).

Важно отметить, что HONOR Magic 7 Pro уже доступен в Китае, поэтому его характеристики не являются секретом. Глобальная версия будет немного отличаться от китайской. Ожидается меньше вариантов оперативной и встроенной памяти. Также возможно меньшее количество цветовых решений и адаптированное программное обеспечение для глобального рынка. Однако, основные характеристики останутся прежними.

Это значит, что нас ждет великолепный 6,8-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с разрешением 2800 x 1280 пикселей, мощный процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и быстрая память UFS 4.0. Емкость аккумулятора составит 5850 мАч, а быстрая зарядка будет поддерживаться как проводная (100 Вт), так и беспроводная (80 Вт). Также будут доступны обратная беспроводная и обратная проводная зарядка. За безопасность отвечает расширенное распознавание лиц и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном. Ну и, конечно же, в смартфоне будет установлена высококачественная камера и другие приятные функции.

Источник — androidheadlines