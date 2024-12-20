11 лет назад Apple выпустила свой самый неудачный Mac Pro

Одиннадцать лет назад, в 2013 году, Apple представила Mac Pro. Он получил неоднозначное прозвище «мусорная корзина» из-за своего необычного цилиндрического дизайна. Этот радикальный редизайн, с полированной алюминиевой конструкцией, вызвал как восхищение, так и резкую критику среди пользователей Mac. Внутри компьютера все компоненты были расположены вокруг центрального теплоотвода. Все охлаждалось единственным, но эффективным вентилятором, обеспечивающим тихую работу даже при высокой нагрузке.

Анонс на WWDC 2013 года сопровождался заявлением Фила Шиллера о нехватке инноваций в предыдущих моделях Mac Pro и стремлении изменить ситуацию. Apple позиционировала свой новый Mac Pro как вдвое более производительный компьютер. Сравнивая его с предыдущим поколением, при этом он занимал значительно меньше места. Комбинация процессоров Intel Xeon и двух графических процессоров AMD FirePro обеспечивала впечатляющую вычислительную мощность в семь терафлопс.

В чем была проблема

Однако, компактный дизайн имел и существенные недостатки. Практически все расширения осуществлялись через внешние порты Thunderbolt 2. Это вызвало недовольство профессиональных пользователей, привыкших к внутренним слотам для памяти и видеокарт. Отсутствие возможности апгрейда внутренних компонентов серьёзно ограничило потенциал Mac Pro. Это не позволяло ему адаптироваться к быстро меняющимся технологиям.

В итоге, Mac Pro 2013 года стал примером неудачного продукта. Он долгое время не получал обновлений. Шесть лет Apple продавала практически неизменную модель, пока, наконец, не признала свою ошибку. В 2019 году Apple выпустила совершенно новый Mac Pro. Компания вернулась к традиционному корпусу башенного типа с модульным дизайном, признав ошибки предыдущего поколения.

Несмотря на провал, концепция компактного и мощного компьютера для профессионалов, реализованная в Mac Pro 2013 года, нашла свое продолжение в более успешной модели Mac Studio, которая эффективно воплотила в себе идею внешнего расширения и высокой производительности. История Mac Pro 2013 года служит ценным уроком для производителей компьютерной техники о важности учета потребностей профессиональных пользователей и баланса между инновационным дизайном и практической функциональностью.