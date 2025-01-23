Самые ожидаемые камеры 2025 года: DJI, Sony, Canon и другие

2025 год готовит настоящую революцию в мире фото- и видеотехники. Мы изучили все утечки, слухи и экспертные прогнозы, чтобы рассказать вам, какие камеры и гаджеты могут появиться в этом году. От дронов с умопомрачительными возможностями до компактных зеркалок для профессионалов — вот на что стоит обратить внимание!

DJI Mavic 4 Pro: новый король дронов

Ожидается, что новый флагманский дрон выйдет весной 2025 года. По данным инсайдеров, Mavic 4 Pro сохранит тройную камеру (24 мм, 70 мм, 166 мм), как у предыдущей модели, но получит обновленные линзы с улучшенной светосилой. Главный козырь — поддержка съемки в 8K при 60 кадрах в секунду, что сделает его идеальным для профессиональных видеографов. Также ходят слухи об увеличении емкости батареи до 6645 мАч, что продлит время полета до 40 минут. Однако LiDAR-сканер, как у Air 3S, в этой модели вряд ли появится — разработчики делают ставку на компактность.

DJI Flip: карманный дрон для селфи

Этот карманный дрон весом менее 250 грамм может стать хитом среди любителей селфи и путешественников. Защищенные пропеллеры позволяют безопасно снимать в помещении, а гибридная система стабилизации позаимствована у DJI Mini 4 Pro. Ожидается, что Flip будет оснащен камерой 12 Мп с возможностью записи 4K-видео и функцией автоматического отслеживания объектов. Старт продаж намечен на первый квартал 2025 года.

DJI Osmo Action 6 и 360-камера: вызов GoPro

Новая экшн-камера от DJI должна составить конкуренцию GoPro Hero 14. Судя по утечкам, Osmo Action 6 получит две съемные батареи (1770 мАч и 1950 мАч), что позволит снимать до 2 часов в режиме 4K/60 fps. Главный вопрос — решится ли компания на поддержку 8K, как у Insta360 Ace Pro 2. А вот 360-камера станет для DJI дебютом в этом сегменте. Прототипы показывают двойные линзы в квадратном корпусе с водозащитой IPX8 — явный вызов Insta360 X4.

Canon EOS R6 Mark III: гибридный флагман

Ожидается, что эта модель станет главным хитом весны 2025 года. По слухам, камера получит OLED-экран с двойным шарниром (как у Sony A9 III) и новый процессор DIGIC Accelerator, который позволит снимать до 40 кадров в секунду с полным отслеживанием автофокуса. Для видеографов важным обновлением станет поддержка 6K Cinema RAW Light и встроенные LUT-профили. Цель Canon — перехватить инициативу у Nikon Z6 III, которая сейчас лидирует в среднем ценовом сегменте.

Canon EOS R7 Mark II: революция для APS-C

Первая APS-C камера компании с «стеклянным» сенсором (stacked sensor) обещает революцию. Такой сенсор устранит проблему rolling shutter при съемке быстрого движения и позволит записывать 8K-видео без перегрева. Ожидаемые характеристики: 32 Мп, скорость серийной съемки до 40 кадров/сек и улучшенный алгоритм распознавания глаз животных. Это может стать идеальным выбором для фотографов дикой природы.

Canon EOS RC: загадка от японского гиганта

Загадочная новинка, о которой ходят противоречивые слухи. Одни источники говорят о киноориентированной APS-C камере в стиле Sony FX30, другие — о ретро-дизайне наподобие Fujifilm X100VI. Из подтвержденных данных: поддержка Dual Pixel AF II, встроенные ND-фильтры и возможность прямой трансляции в 4K. Если Canon совместит эти функции с доступной ценой, модель может стать бестселлером среди видеоблогеров.

Sony A7 V: эволюция популярной серии

Преемник популярной A7 IV готовится к выходу в первом квартале 2025. Основные ожидаемые обновления:

44 Мп полнокадровый сенсор BSI CMOS;

4K/120 fps без кропа;

Новая система охлаждения для длительной записи;

Улучшенный автофокус с распознаванием животных, птиц и насекомых.

Цена, предположительно, останется на уровне €3000, что сделает камеру конкурентом Canon R6 III.

Sony A7C II: компактность и мощность

Компактная полнокадровая камера получит наследника в 2025 году. Ожидается, что A7C II сохранит минималистичный дизайн, но обзаведется сенсором от A7 IV и процессором BIONZ XR. Главные улучшения коснутся стабилизации (до 7 ступеней) и автофокуса — система должна догнать флагманскую A1. Это может стать идеальным выбором для тревел-фотографов, ценящих портативность.

Nikon Z5 II: кинофункции для энтузиастов

После покупки RED Digital компания активно внедряет кинофункции в свои камеры. Ожидается, что Z5 II получит:

24 Мп полнокадровый сенсор с Dual Native ISO;

Возможность записи 6K ProRes RAW через HDMI;

Обновленный алгоритм шумоподавления для ночной съемки.

Цена в районе $1200 сделает эту модель конкурентом Sony A7C II.

Panasonic Lumix S1H II: мечта видеографов

Флагман для видеографов обещает стать эталоном в своем классе. Заявленные характеристики:

22.5 Мп полнокадровый сенсор с динамическим диапазоном 17+ ступеней;

6K Open Gate при 60 кадрах/сек;

Встроенная поддержка кодека ProRes RAW;

Двойная система охлаждения для бесконечной записи.

Эти функции могут переманить пользователей Sony FX3 и Canon C70.

Старт продаж намечен на 22 января 2025. Основные обновления камеры:

50 Мп сверхширокоугольный сенсор с улучшенной детализацией;

200 Мп основной датчик с пикселями 1.4µm;

5x оптический зум с гибридной стабилизацией.

Главный сюрприз — новая нейросеть для обработки портретов, которая обещает конкурировать с зеркальными камерами.

iPhone 17 Pro / Pro Max: революция в кармане

Apple готовит революцию:

Механическая диафрагма с 6 лепестками для контроля глубины резкости;

Телеобъектив 48 Мп с 5x оптическим зумом;

Фронтальная камера 24 Мп с автофокусом.

Эти изменения могут перевернуть представление о возможностях смартфонной съемки.

Ricoh GR IV: легенда возвращается

Легендарный компакт получит долгожданное обновление:

APS-C сенсор 26 Мп с новой системой шумоподавления;

Фикс-объектив 28 мм f/2.4 с улучшенной резкостью;

Встроенная вспышка и Wi-Fi 6E для быстрой передачи файлов.

Этот аппарат станет главным конкурентом Fujifilm X100VI.

Тренды 2025: гибридность и искусственный интеллект

Камеры вроде Canon R6 III и Panasonic S1H II стирают грань между фото- и видеотехникой. Производители делают ставку на универсальность: одна камера для студии, репортажа и киносъемки. Вместо гонки за разрешением бренды внедряют нейросети: улучшенное распознавание сцен, автоматическая ретушь кожи, устранение шумов без потери деталей.

Экосистемы против одиночек: выбор за вами

Sony и Nikon активно расширяют линейки объективов, а DJI создает замкнутую экосистему из дронов, стабилизаторов и экшн-камер. Пользователям придется выбирать «лагерь» и инвестировать в аксессуары одного бренда.

Готовьтесь к насыщенному году — 2025-й точно войдет в историю фототехники!

Источник — techradar