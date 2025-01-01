Камеры следующих Samsung Galaxy S Ultra могут получить сенсор 500 МП

Samsung Galaxy S25 Ultra получит впечатляющую 200-мегапиксельную камеру, выход которой состоялся ещё в серии Galaxy S23. Однако Samsung не останавливается на достигнутом и активно работает над созданием ещё более совершенных фотомодулей. По слухам, в будущих флагманах Galaxy появится невероятная 500-мегапиксельная камера.

Информацию о разработке 500-мегапиксельного сенсора сообщил инсайдер Jukanlosreve, указывая на активную работу подразделения ISOCELL над этим амбициозным проектом. Планируется, что этот сенсор будет использован в одном из следующих поколений смартфонов Galaxy S Ultra.

Samsung уже достиг значительных успехов в области мобильной фотографии. Сенсоры ISOCELL широко применяются в ведущих смартфонах, включая предстоящий Galaxy S25 Ultra. Стоит отметить, что Sony также является ключевым поставщиком телеобъективов и перископических камер для Samsung. Однако основная камера – это сердце любого смартфона, и Samsung предпочитает разрабатывать её самостоятельно, контролируя качество и дизайн.

По аналогии с Apple, Samsung стремится контролировать как аппаратное, так и программное обеспечение, чтобы обеспечить конкурентное преимущество. У Samsung есть мощная экосистема, но темпы развития, по сравнению с некоторыми конкурентами, немного медленнее.

500-мегапиксельный сенсор обещает кардинальное улучшение качества снимков. Особенно это будет заметно при съемке с большим увеличением, поскольку сенсор сможет захватывать больше света и деталей, сохраняя высокую четкость даже при сильном кроппинге.

Конечно, потребуется серьезная работа над программным обеспечением для обработки таких объемов данных, а также оптимизация энергопотребления, так как высокоразрешенный сенсор будет требовать больше ресурсов от батареи. Samsung предстоит решить эти задачи до выпуска смартфона на рынок.

Перед появлением 500-мегапиксельной камеры в Galaxy S Ultra, возможно, мы увидим сенсоры с разрешением 320 МП и 440 МП. Разработка – это лишь один этап, а коммерциализация – совсем другой. На данный момент информация о 500-мегапиксельной камере остается слухом, и мы будем следить за развитием событий.